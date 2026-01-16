Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Dezember auf 2,0 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Dezember deutlich abgenommen, was vor allem an Preisrückgängen bei Energie lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 2,0 (Vormonat: 2,6) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 6. Januar.

Baugenehmigungen steigen im November um 12,5 Prozent

Der deutsche Wohnungsbau zeigt im Herbst 2025 deutliche Erholungszeichen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden im November deutschlandweit 20.100 Wohnungen zum Bau genehmigt. Dies entspricht einem Anstieg von 12,5 Prozent oder 2.200 Genehmigungen im Vergleich zum Vorjahresmonat.

EZB-Chefvolkswirt Lane rechnet vorerst mit unveränderten Zinsen

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, rechnet vorerst mit unveränderten Leitzinsen. In einem Interview mit La Stampa sagte er, die EZB-Prognosen deuteten derzeit auf eine mittelfristige Stabilisierung bei 2 Prozent und ein Wirtschaftswachstum in der Nähe der Potenzialrate hin. "Unter diesen Umständen rechnet niemand mit sehr großen Zinsbewegungen", sagte er. In ihrem Basisszenario gehe die EZB tatsächlich von einer bemerkenswert stabilen Lage aus. Allerdings werde die EZB ihre Geldpolitik bei Bedarf anpassen, sollte es zu Abweichungen vom Basisszenario kommen.

China und Kanada senken Zölle im Rahmen einer neuen Partnerschaft

China und Kanada haben sich auf eine Senkung der Zölle für in China hergestellte Elektrofahrzeuge sowie für kanadischen Raps geeinigt. Die Staatsführer beider Länder bezeichneten dies als Teil einer "neuen strategischen Partnerschaft", während im Hintergrund Handelskonflikte mit den USA schwelen. Der kanadische Premierminister Mark Carney erklärte nach einem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Peking, Kanada müsse angesichts eines rapide zerbrechenden Welthandelssystems pragmatisch agieren.

