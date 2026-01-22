Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schuldenquote im Euroraum steigt im dritten Quartal leicht

Die Staatsschuldenquote in der Eurozone ist im dritten Quartal 2025 leicht gestiegen. Die Schuldenquote erhöhte sich gegenüber dem Vorquartal und gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 88,5 (Vorquartal: 88,2) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat meldete. In absoluten Zahlen stieg der Schuldenstand auf 13,855 von 13,677 Billionen Euro. In der gesamten EU erhöhte sich die Staatsschuldenquote ebenfalls, und zwar auf 82,1 (81,9) Prozent. Die Schulden in absoluten Zahlen kletterten auf 15,253 von 15,048 Billionen Euro.

Norwegens Zentralbank hält Leitzinsen stabil

Die norwegische Zentralbank verfolgt bei der Lockerung ihrer Geldpolitik weiterhin einen schrittweisen Ansatz und hat den Leitzins bei der dritten Sitzung in Folge bei 4,00 Prozent belassen. Die Entscheidung entsprach den Erwartungen von Ökonomen. Die Norges Bank hat im aktuellen Zyklus bisher zwei Zinssenkungen vorgenommen, signalisierte jedoch bereits zuvor, dass sie keine Eile bei weiteren Senkungen des Leitzinses habe.

Türkische Zentralbank senkt Leitzinsen erneut

Die türkische Zentralbank hat die Leitzinsen zum fünften Mal in Folge gesenkt. Zwar kühlte sich die Inflation im Dezember weiter ab, doch gab es Warnungen vor einem erneuten Anstieg zu Beginn des Jahres 2026, insbesondere bei den Nahrungsmittelpreisen. Die Zentralbank senkte den Schlüsselzins um 100 Basispunkte auf 37,00 Prozent, den niedrigsten Stand seit November 2023. Damit verlangsamte sie das Tempo der Zinssenkungen nach einer Reduzierung um 150 Basispunkte im Dezember.

