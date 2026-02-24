24.02.2026 13:29:46

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Zölle deuten auf leichte Disinflation

Die durch das Urteil des Supreme Court ausgelösten Veränderungen in der US-Zollpolitik werden nach Einschätzung von Allianz-Chefvolkswirt Ludovic Subran leicht disinflationär wirken. In einem Kommentar beziffert er den Einfluss auf die USA 2026 auf minus 0,1 Prozentpunkt, wodurch die Teuerung im Jahresdurchschnitt bei 2,3 Prozent läge. "Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen könnten um 10 bis 20 Basispunkte fallen und länger unter der Schwelle von 4 Prozent bleiben. Das Risiko einer fiskalischen Dominanz sowie Inflationsrisiken beim Ölpreis dürften jedoch einen deutlichen Renditerückgang verhindern", schreibt Subran.

Iran könnte globale Energieflüsse kappen

Bei der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über einen Angriff auf den Iran spielt nach Einschätzung der Rabobank-Analysten die Fähigkeit des Iran eine Rolle, die globalen Energieflüsse zu unterbrechen. "In dieser Hinsicht wird der Iran, sollte er das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren - was bisher noch nie der Fall war -, alles in seiner Macht Stehende tun, um den globalen Flächenbrand so stark und so lange wie möglich anzufachen", schreiben sie in einem Kommentar.

Chinas starke Konsumdaten zu den Feiertagen sind mit Vorsicht zu genießen

Chinas robuste Konsumdaten zum chinesischen Neujahrsfest sollten mit Vorsicht genossen werden, schreiben die Analysten von Nomura in einem Kommentar. Die diesjährigen Feiertage erstreckten sich über neun Tage, was die längste Neujahrsferienperiode seit Beginn der Aufzeichnungen darstelle, merken sie an. Auch das Wetter könne bei der Betrachtung der Daten zur Vorsicht Anlass geben: "Die längeren und wärmeren als üblichen Feiertage könnten die Vorjahresvergleiche verzerren", sagen sie.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Leistungsbilanz Jan Defizit 8,4 Mrd USD (Dez: Defizit 3,4 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Jan 8,2 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 79,1 Mrd USD

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

