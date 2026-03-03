Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Euroraum-Inflation steigt im Februar - Kerninflation ebenfalls

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Februar entgegen den Erwartungen zugenommen. Wie Eurostat mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und lagen um 1,9 (Januar: 1,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,5 Prozent und eine unveränderte Jahresteuerungsrate von 1,7 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) stiegen um 0,8 Prozent auf Monats- und um 2,4 (2,2) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von 0,5 und 2,2 Prozent.

IWF: Entwicklung im Nahen Osten macht globalen Ausblick unsicherer

Die Angriffe der USA und Israels auf den Iran sowie die Reaktion des Landes haben den Ausblick für die Weltwirtschaft nach Aussage des Internationalen Währungsfonds (IWF) unsicherer gemacht. Es sei jedoch zu früh, um die Auswirkungen zu beurteilen, teilte der IWF am Dienstag mit. In einer Erklärung teilte der Fonds mit, dass er die Entwicklungen im Nahen Osten genau beobachte. Die Situation dort sei "äußerst dynamisch". "Es ist zu früh, um die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Region und die Weltwirtschaft zu beurteilen", heißt es wörtlich. "Diese Auswirkungen werden vom Ausmaß und der Dauer des Konflikts abhängen."

IAB: Teilzeitbeschäftigte arbeiten 2025 länger

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an der Gesamtbeschäftigung in Deutschland hat nach Aussage des Instituts für Arbeitsmarkt - und Berufsforschung (IAB) im vergangenen Jahr erneut zugenommen. Wie das IAB mitteilte, hatte das aber keine negativen Auswirkungen auf die insgesamt geleistete Arbeitszeit, weil diese Personengruppe länger als im Vorjahr arbeitete. Zugleich sank die Zahl der Vollbeschäftigten, und das Arbeitsvolumen ging etwas zurück. Laut IAB-Mitteilung stieg die Teilzeitquote 2025 um 0,4 Prozentpunkte auf ein Rekordhoch von 39,9 Prozent. Teilzeitbeschäftigte arbeiteten mit rund 18,7 Stunden durchschnittlicher Wochenarbeitszeit 0,2 Stunden länger als 2024.

Brasilien BIP 4Q +1,8% gg Vorjahr

Brasilien BIP 4Q +0,1% gg Vorquartal

IT/Verbraucherpreise Feb vorl. +0,8% gg Vm, +1,6% gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)