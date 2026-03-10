Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Parlamentspräsident: Iran strebt keinen Waffenstillstand an

Der Präsident des iranischen Parlaments hat erklärt, dass sein Land "keinen Waffenstillstand anstrebt", nachdem US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, der Krieg werde "sehr bald" vorbei sein. "Wir glauben, dass der Angreifer einen Schlag ins Gesicht bekommen muss, damit er seine Lektion lernt und nie wieder daran denkt, unseren geliebten Iran anzugreifen", schrieb Mohammad Bagher Ghalibaf in den sozialen Medien. Er fügte hinzu, dass der Iran entschlossen sei, den Kreislauf von "Krieg - Verhandlungen - Waffenstillstand und dann wieder Krieg" zu durchbrechen, den er als Teil von Israels Plan zur Festigung seiner Dominanz bezeichnete.

Iran stellt Bedingung für freie Durchfahrt durch Straße von Hormus

Die Islamische Revolutionsgarde des Iran hat nach Angaben von iranischen Staatsmedien erklärt, dass alle arabischen oder europäischen Länder, die die Botschafter Israels und der USA ausweisen, ab Mittwoch die Straße von Hormus ungehindert passieren dürfen. Die Erklärung erfolgte vor einer Drohung von US-Präsident Donald Trump, die Angriffe zu verstärken, sollte der Iran irgendetwas unternehmen, das den Ölfluss durch die Meerenge unterbricht.

Iranischer Sicherheitschef droht Trump

Der oberste iranische Sicherheitsbeamte hat US-Präsident Donald Trump gedroht, nachdem dieser in den sozialen Medien angekündigt hatte, die Angriffe auf den Iran zu verstärken, sollte das Land den Ölfluss durch die Straße von Hormus blockieren. "Der Iran fürchtet Ihre leeren Drohungen nicht", schrieb Ali Larijani in einem Beitrag auf X. "Selbst diejenigen, die mächtiger sind als Sie, konnten die iranische Nation nicht vernichten. Passen Sie auf sich auf, damit Sie nicht eliminiert werden!"

Ziele des Nahost-Kriegs weiter unklar

Es ist weiterhin nicht unmittelbar klar, welche die letztendlichen Ziele der USA und Israels im Nahen Osten sind, schreiben Oliver Blackbourn und Adam Hetts von Janus Henderson Investors in einer Research Note. "Es seien verschiedene Absichten öffentlich geäußert worden, aber es sei nicht klar, welche davon rote Linien und welche nur Präferenzen seien", so die Vermögensverwalter. Eine weitere Verringerung des Potenzials des Irans zum Bau von Atomwaffen scheine einer zwingenden Voraussetzung am nächsten zu kommen, aber angesichts der Tatsache, dass Angriffe im Jahr 2025 als Erreichung dieses Ziels angesehen worden seien, sei die Definition des Ergebnisses schwierig, schreiben sie. Es sei auch der Wunsch geäußert worden, das Langstreckenraketenprogramm des Irans zu zerstören.

Nahostkonflikt dürfte kurzfristiges Ereignis sein

Der andauernde Nahostkonflikt dürfte eher ein kurzfristiges als ein langfristiges Ereignis sein, schreibt William Bratton von BNP Paribas in einer Research Note. "Wir schränken unsere Einschätzung jedoch mit dem Eingeständnis ein, dass sich die Ereignisse weiterhin schnell und auf eine etwas unvorhersehbare Weise entwickeln", sagt er. Die Marktstimmung sei von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit geprägt. BNP Paribas gehe davon aus, dass die Regierung Trump auf anhaltend höhere Energiepreise sensibel reagieren und solche Niveaus längerfristig nur ungern sehen werde. Sollten die Spannungen jedoch anhalten, sei China im Vergleich zum Rest der Region relativ attraktiv, meint BNP Paribas. Dies liege an Chinas binnenwirtschaftlich orientierter Volkswirtschaft, einschließlich seiner Energieversorgung.

Bank of England könnte Zinsen in kommenden Monaten senken

Die Bank of England könnte die Zinsen in den kommenden Monaten senken und den Leitzins bis Ende 2026 auf 3,0 Prozent reduzieren, schreibt Andrew Wishart von Berenberg in einem Kommentar. Die BOE dürfte die Zinsen bei ihrer Entscheidung am 19. März aufgrund der höheren Öl - und Gaspreise seit Beginn des Krieges im Nahen Osten unverändert bei 3,75 Prozent belassen. Diese höheren Preise haben die Inflationssorgen wieder angefacht, was die Anleger dazu veranlasst hat, ihre Erwartungen an Zinssenkungen in Großbritannien zurückzuschrauben.

Chinas Exporte dürften weitgehend stabil bleiben

Chinas Exporte dürften weitgehend stabil bleiben, da ANZ Research davon ausgeht, dass das Narrativ der durch künstliche Intelligenz getriebenen Nachfrage weiterhin Bestand hat. Da Chinas Exportpreise nach wie vor relativ wettbewerbsfähig seien, könne das Land einen Teil seiner Kosten auf die Käufer abwälzen, schreiben Vicky Xiao Zhou und Zhaopeng Xing in einem Bericht. Rohstoffrallys dürften ebenfalls die Importlandschaft prägen, da Rohstoffe etwa ein Drittel der gesamten chinesischen Importe ausmachen. Das Importwachstum des Landes dürfte sich erholen und positive Zahlen aufweisen, nachdem es im Jahr 2025 bei 0 Prozent stagniert hatte.

Chinas Exporte dürften robust bleiben

Die chinesischen Exporte dürften robust bleiben, gestützt durch niedrigere US-Zölle und eine starke Nachfrage nach Halbleitern, schreibt Capital Economics in einem Kommentar. Der China-Ökonom Zichun Huang merkt an, dass die Export- und Importdaten für Januar und Februar deutlich über den Markterwartungen gelegen hätten. Der Zeitpunkt des Mondneujahrs in diesem Jahr habe wahrscheinlich günstige Basiseffekte erzeugt. Besonders bemerkenswert sei, dass der Anteil der Exporte in die USA gestiegen sei.

Bank of Japan dürfte Zinsen im Juni anheben

Die Bank of Japan (BoJ) dürfte die Zinsen im Juni anheben, schreibt die ING-Ökonomin Min Joo Kang in einer Research Note. Japans Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 um 1,3 Prozent gewachsen und hat damit die Erwartungen übertroffen. Die Kaufkraft der Verbraucher hat sich, gestützt durch eine nachlassende Inflation und ein stetiges Lohnwachstum, verbessert. Kang erwarte, dass die BoJ die Normalisierung ihrer Politik fortsetzen werde. Weitere Maßnahmen noch in diesem Monat seien angesichts der geopolitischen Unsicherheit jedoch unwahrscheinlich.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)