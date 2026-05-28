Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BA-Stellenindex steigt im Mai

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im Mai stabil auf niedrigem Niveau geblieben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg um 1 Punkt auf 103 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Insgesamt bewegt sich der BA-X weiterhin um den Jahresdurchschnitt von 2015, der als Referenzwert festgelegt wurde", erklärte die BA. Der Index lag 3 Punkte über dem Vorjahreswert.

Geschäftsklima in der Eurozone hellt sich leicht auf - Verkaufspreiserwartungen kühlen ab

Das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern in der Eurozone hat sich in diesem Monat leicht aufgehellt, während die Verkaufspreiserwartungen trotz des andauernden Konflikts im Nahen Osten nachließen. Die Europäische Kommission teilte mit, dass ihr Konjunkturklimaindikator von 93,2 im April auf 93,5 gestiegen sei. Damit liegt er aber weiterhin deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt von 100. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten im Konsens einen Wert von 92,0 erwartet, was der niedrigste Stand seit 2020 gewesen wäre. Der Iran-Krieg hat die Öl - und Gaspreise in die Höhe getrieben, da sich die Schließung der Straße von Hormus weltweit auf die Energiemärkte auswirkte.

Fed-Vertreter Goolsbee: Politische Friktionen eine universelle Herausforderung für Zentralbanken

Zentralbanken geraten zunehmend in die Zwickmühle, da sie auf einen Energieschock reagieren müssen, der eine expansive Fiskalpolitik auslöst. Weltweit gebe es eine wachsende Spannung zwischen expansiven Staatsausgaben und den Bemühungen der Zentralbanken, die Inflation zu steuern, sagte der Präsident der Chicagoer Federal Reserve, Austan Goolsbee. "Immer wenn die Inflation steigt, besteht die Gefahr, dass man hinter die Kurve gerät," sagte Goolsbee in einem Interview mit dem Wall Street Journal. Dies ist eine Warnung, die auch für Japan gilt, wo Pläne der Regierung für Staatsausgaben, die die Nachfrage überstimulieren könnten, die Bemühungen der Zentralbank zur Dämpfung des Preiswachstums erschweren.

Ölpreis steigt nach neuen US-Angriffen auf Iran

Die Ölpreise legen um mehr als 2,5 Prozent zu. Grund dafür sind neue US-Angriffe auf den Iran, nachdem Teheran Drohnen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus gestartet und damit einen bereits brüchigen Waffenstillstand auf die Probe gestellt hatte. Im frühen europäischen Handel verteuert sich Brent-Rohöl zur Lieferung im Juli um 2,6 Prozent auf 96,74 US-Dollar je Barrel, während die WTI-Futures um 2,6 Prozent auf 90,95 US-Dollar je Barrel steigen. "Händler sind zunehmend vorsichtiger geworden, Long-Positionen am Ölmarkt zu halten, im Vorfeld von Schlagzeilen, die Fortschritte bei der Beendigung des Konflikts zeigen", sagen Analysten von ANZ.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien Mai Verbraucherpreise +4,08% (Apr: +4,01%) gg Vorjahr

Schweden Mai Verbrauchervertrauen 92,4 (Apr: 91,7)

Schweden Mai Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 91,0

DJG/DJN/apo

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May 28, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)