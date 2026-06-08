Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix-Konjunkturindex für Deutschland im Juni leicht erholt

Die Einschätzung von Investoren zur deutschen Konjunktur hat sich im Juni etwas verbessert. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex stieg nach zwei Rückgängen in Folge wieder etwas, und zwar auf minus 28,5 (Vormonat: minus 30,9) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung sank auf minus 42,5 (minus 42,3) Punkte, während der Index der Erwartungen auf minus 13,3 (minus 18,8) Punkte zulegte. "Während sich die globale Wirtschaft zunehmend von den Belastungen der vergangenen Monate löst, bleibt die deutsche Konjunktur hinter dieser Entwicklung zurück", erklärte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy.

HWWI: Irankrieg und Reformschwäche bremsen deutsche Wirtschaft

Der Irankonflikt und eine spürbare Reformschwäche haben aus Sicht des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) die wirtschaftliche Erholung in Deutschland ausgebremst. Nach einem guten Start der deutschen Wirtschaft in das Jahr hinein hätten sich die Perspektiven für Wachstum und Inflation seit Ende Februar deutlich verschlechtert, erklärte das Institut. Die Konjunkturexperten senkten ihre Wachstumsprognose für 2026 auf 0,7 (zuvor: 0,8) Prozent und für 2027 auf 1,3 (1,5) Prozent. Belastungsfaktoren seien hauptsächlich der Irankrieg - insbesondere die unerwartet lang andauernde Sperrung der Straße von Hormus - sowie eine erratische US-Zollpolitik, die die deutschen Exportaktivitäten spürbar dämpfe.

BNP Paribas ändert Fed-Prognose - Erwartet Zinserhöhungen ab Dezember

BNP Paribas ändert ihre Prognose für den Zinspfad der US-Notenbank Federal Reserve. "Wir erwarten nun, dass die Fed die drei 'vorsorglichen' Zinssenkungen von 2025 bei aufeinanderfolgenden Sitzungen ab Dezember rückgängig machen wird", schreiben die Analysten in einer Research Note. "Ziel wird es unserer Ansicht nach sein, das Ausmaß der geldpolitischen Stimulierung zu reduzieren, die Inflationserwartungen einzudämmen und die Arbeitslosenquote auf einem niedrigen Niveau zu stabilisieren.

Anleger erhöhen Zinserhöhungserwartungen für BOE wegen geopolitischer Spannungen

Anleger schrauben ihre Erwartungen an Zinserhöhungen der Bank of England in den kommenden Monaten wegen Inflationssorgen angesichts der wieder aufkeimenden Spannungen im Nahen Osten nach oben. Israel und der Iran haben am Wochenende das Feuer aufeinander eröffnet, was die Ölpreise in die Höhe getrieben und die Inflationsängste wiederbelebt hat. Die Anleger preisen nun zwei Zinserhöhungen der BOE um einen Viertelprozentpunkt für das Jahr 2026 vollständig ein, während vor einer Woche nur eine Zinserhöhung vollständig eingepreist war, wie aus Daten von LSEG hervorgeht.

Bank of Japan dürfte Leitzins im Juni anheben

Die Bank of Japan dürfte ihren Leitzins im Juni statt im Juli von 0,75 Prozent auf 1 Prozent anheben, schreibt Shigeto Nagai von Oxford Economics in einem Kommentar. Es sei unwahrscheinlich, dass die Zentralbank eine Zinserhöhung aufschiebe, angesichts der zunehmenden globalen Inflationssorgen und der Markterwartungen möglicher Zinserhöhungen der Federal Reserve im Laufe des nächsten Jahres. "Ein Aufschub würde die Finanzmärkte enttäuschen und eine weitere Abwertung des Yen nach sich ziehen", meint der Japan-Chefökonom.

Trump fordert Ende der Kämpfe zwischen Israel und Iran

US-Präsident Donald Trump hat in einem Beitrag in den sozialen Medien gefordert, dass Israel und der Iran das "Schießen" sofort einstellen müssen, nachdem sich beide Seiten ein Feuergefecht geliefert hatten, das den vom US-Präsidenten ausgehandelten, brüchigen Waffenstillstand im Nahen Osten auf eine harte Probe stellte. Die Angriffe und Gegenangriffe, die am Wochenende begannen und bis in den Montag hinein andauerten, waren die ersten gegenseitigen Angriffe zwischen dem Iran und Israel seit Inkrafttreten des von den USA vermittelten Waffenstillstands Anfang April.

DJG/DJN/apo

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June 08, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)