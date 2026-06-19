Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Daten bestimmen künftige geldpolitische Maßnahmen der Fed

Da die Federal Reserve ihren Ansatz der vorausschauenden Politik-Guidance bewusst zurückfahre, würden letztlich die Daten den Weg und den Zeitpunkt künftiger geldpolitischer Maßnahmen bestimmen, schreibt Mark Dowding, CIO von BlueBay Asset Management, in einer Research Note. "In diesem Zusammenhang sind die Inflationsrisiken nun sehr stark der dominierende Fokus für den Offenmarktausschuss (FOMC), wobei erwartet wird, dass die Daten zur Kerninflation (PCE) der nächsten Woche einen Preisanstieg von erhöhten 3,4 Prozent im Jahresvergleich zeigen", sagt er. Ein weiterer Wert in dieser Datenreihe werde vor der Juli-Sitzung der Fed veröffentlicht, und eine weitere Aufwärtsbewegung könnte ein Vorwand für eine Zinserhöhung im Juli sein, so Dowding.

Russlands Zentralbank senkt Leitzins nach Wirtschaftsabschwung

Die russische Zentralbank hat ihren Leitzins zum neunten Mal in Folge gesenkt und weitere Reduzierungen in Aussicht gestellt. Diese seien nach einem wirtschaftlichen Abschwung, den die Bank für vorübergehend hält, möglich. Die Bank von Russland senkte die Kreditkosten auf 14,25 Prozent von 14,5 Prozent, nach einem Höchststand von 21 Prozent im Jahr 2025.

Britische Politik an einem Wendepunkt - Starmers Rivale kehrt ins Parlament zurück

Die britische Politik befindet sich an einem Wendepunkt, nachdem ein wichtiger Herausforderer von Premier Keir Starmer ins Parlament gewählt worden ist, schreibt Ahmed Farman von Jefferies in einer Research Note an Kunden. Andy Burnham, der Bürgermeister von Manchester und ein ehemaliger Minister, ist bei einer Nachwahl im Wahlkreis Makerfield in Nordengland mit einem deutlichen Sieg über seinen nächsten Konkurrenten, einem Kandidaten der einwanderungsfeindlichen Partei Reform U.K., ins Parlament des Landes zurückgekehrt. Es wird nun erwartet, dass Burnham Starmers Führung der regierenden Labour Party und das Amt des Premierministers herausfordern wird.

Staatsverschuldung in Großbritannien steigt zweiten Monat in Folge

Die Neuverschuldung der britischen Regierung war im Mai höher als ein Jahr zuvor. Dies ist der zweite monatliche Anstieg in Folge und deutet darauf hin, dass es der Regierung schwerfällt, die geplanten Reduzierungen ihres Haushaltsdefizits umzusetzen, während der Konflikt im Nahen Osten das Wachstum bremst. Wie das nationale Statistikamt mitteilte, hat die Regierung im zweiten Monat des neuen Haushaltsjahres 23,3 Milliarden Pfund (30,77 Milliarden US-Dollar) an neuen Schulden aufgenommen. Das waren 5,4 Milliarden Pfund mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

Japanische Verbraucherinflation dürfte wieder über 2% steigen

Die japanische Verbraucherinflation könnte in den kommenden Monaten wieder über das 2-Prozent-Ziel der Zentralbank steigen, wobei eine Beschleunigung der Preisanstiege bei breiten Kategorien wie Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs erwartet werde, meint Taro Saito, Ökonom am NLI Research Institute. Trotz eines Rückgangs der Ölpreise nach dem Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran scheine ein Anstieg der Verbraucherpreise unvermeidlich, da die Erzeugerkosten bereits stark gestiegen seien, so der Ökonom.

DJG/DJN/apo

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June 19, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)