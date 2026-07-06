Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Euroraum-Erzeugerpreise im Mai um 5,9% über Vorjahr

Der Preisdruck auf Produzentenebene im Euroraum hat sich im Mai - vor der grundsätzlichen Einigung zwischen den USA und dem Iran auf eine Beendigung des Krieges - etwas deutlicher als erwartet verstärkt. Wie Eurostat mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen um 5,9 (April revidiert: 5,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Zuwachsraten von 0,2 und 5,5 Prozent prognostiziert. Vorläufig war für April eine Jahresteuerungsrate von 4,9 Prozent gemeldet worden.

Sentix-Konjunkturindex Deutschland steigt deutlich

Die Konjunkturerwartungen von Anlegern für Deutschland haben sich im Juli deutlich aufgehellt. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex stieg auf minus 19,4 (Juni: minus 28,5) Punkte, das höchste Niveau seit März. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf minus 39,8 (minus 42,5) und der Index der Erwartungen auf plus 3,5 (minus 13,3) Punkte. Dieser Subindex ist damit erstmals seit März wieder positiv. Der Konjunkturindex für den Euroraum erhöhte sich im Juli auf minus 3,1 (minus 13,4) Punkte, wobei die Lagebeurteilung auf minus 14,8 (minus 20,0) anzieht und der Erwartungsindex auf plus 9,3 (minus 6,5) Punkte.

Eurozone /Einzelhandelsumsatz Mai +0,2% gg Vm, +1,6% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Apr rev -0,3% gg Vm, +0,9% gg Vj

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DJG/DJN/hab

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July 06, 2026 07:31 ET (11:31 GMT)