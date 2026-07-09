09.07.2026 14:08:44

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

BoJ-Bericht stützt Zinserhöhungspläne

Ein Bericht der Bank of Japan (BoJ) zeigt, dass die regionalen Volkswirtschaften trotz Gegenwinds durch Spannungen im Nahen Osten, steigende Energiepreise und einen schwachen Yen auf Erholungskurs bleiben, was die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen untermauert. "Alle neun Regionen berichteten, dass sich ihre jeweiligen Volkswirtschaften moderat erholt, angezogen oder moderat angezogen hätten", obwohl es einige Schwachstellen gebe, teilte die Zentralbank in ihrer vierteljährlichen Bewertung am Donnerstag mit. Dies dürfte die Argumente für eine weitere geldpolitische Straffung durch die BOJ untermauern. Die Zentralbank bleibt Zinserhöhungen verpflichtet, während sie die Auswirkungen geopolitischer Risiken auf die japanische Wirtschaft bewertet, um den Zeitpunkt ihres nächsten Schrittes zu bestimmen.

Exportwachstum in Taiwan im Juni verlangsamt

Das Exportwachstum Taiwans hat sich im Juni zwar verlangsamt, blieb aber widerstandsfähig. Grund dafür war die weiterhin robuste weltweite Nachfrage nach Gütern im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI). Die wertmäßigen Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 40,3 Prozent, wie aus am Donnerstag veröffentlichten offiziellen Daten hervorgeht. Damit wurde das in einer Umfrage des Wall Street Journal unter Ökonomen erwartete Wachstum von 50 Prozent verfehlt. Der Wert lag auch unter dem im Mai verzeichneten Anstieg von 51,7 Prozent. Die Exporte von Elektronikprodukten kletterten im vergangenen Monat um 33 Prozent, während die Ausfuhren von Informations- und Kommunikationsprodukten um 72 Prozent zunahmen. Die USA blieben mit einem Anstieg der Lieferungen um 35 Prozent das wichtigste Exportziel Taiwans.

Malaysias Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 2,75%

Mexiko Verbraucherpreise Juni -0,27% (PROG: -0,15%) gg Vm

Mexiko Kernrate Verbraucherpreise Juni +0,24% (PROG: +0,30%) gg Vm

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 08:08 ET (12:08 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas fester -- DAX schwächelt -- Wall Street auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendiert leicht nach unten. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen