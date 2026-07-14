Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Saudi-Arabien und Huthis melden gegenseitige Angriffe

Die vom Iran unterstützten Huthis haben laut einer Erklärung Saudi-Arabiens ballistische Raketen und Drohnen auf einen zivilen Flughafen in der südwestlichen Stadt Abha abgefeuert. Die Huthis wiederum beschuldigten Saudi-Arabien, den internationalen Flughafen in Sanaa bombardiert zu haben, um ein Flugzeug zu blockieren, das eine Delegation aus dem Iran zurückbringen sollte. Die international anerkannte jemenitische Regierung gab an, ihr eigenes Militär habe die Start- und Landebahn in Sanaa beschossen, um die Landung einer iranischen Maschine zu verhindern. Diese wechselseitigen Angriffe zwischen dem Jemen und Saudi-Arabien drohen einen jahrelangen Waffenstillstand zunichtezumachen, den Krieg im Nahen Osten auszuweiten und den Schiffsverkehr durch eine weitere wichtige Wasserstraße lahmzulegen - und das genau zu dem Zeitpunkt, an dem US-Präsident Donald Trump erneut eine Blockade gegen den Iran verhängt.

Bailey - Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf britische Inflation begrenzt

Der erneute Schusswechsel zwischen den USA und dem Iran unterstreiche die "instabile" Natur des Konflikts im Nahen Osten. Bisher seien die Auswirkungen der höheren Energiepreise auf die britische Inflation jedoch begrenzt, sagte der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, am Dienstag. Die USA haben am Montag die dritte Nacht in Folge Angriffe auf den Iran geflogen. Als Grund wurden wiederholte Angriffe auf Handelsschiffe genannt, die die Straße von Hormus passieren.

Anleger erhöhen Wetten auf BoE- Zinserhöhung - Ölpreise steigen

Die Märkte erhöhen ihre Erwartungen an eine Zinserhöhung der Bank of England aufgrund eines sprunghaften Anstiegs der Ölpreise, da sich der Konflikt im Nahen Osten verschärft. Die USA haben ihre Angriffe auf iranische Stellungen fortgesetzt, während der Iran mitteilte, er habe Öltanker in der Straße von Hormus angegriffen. "Surging oil prices reignited inflation and rate hike concerns," schreiben die Analysten von Saxo in einer Research Note. Die Märkte preisen eine Zinserhöhung der BoE um insgesamt 45 Basispunkte im Jahr 2026 ein, 18 Basispunkte mehr als in der Vorwoche, wie aus Daten von LSEG hervorgeht.

China dürfte solides Exportwachstum im zweiten Halbjahr beibehalten

China dürfte sein solides Exportwachstum auch im zweiten Halbjahr beibehalten, schreiben die Analysten der Citi in einer Research Note. Das Exportwachstum des Landes hat im Juni stark positiv überrascht. Die Analysten merken an, dass dies hauptsächlich von einer robusten Nachfrage nach KI-Hardware und stark steigenden Halbleiterpreisen getrieben werde. Die globale Energiewende stütze weiterhin Chinas Lieferungen von grüner Technologie, meinen sie. "Die Handelsdaten vom Juni haben unsere Ansicht bestärkt, dass der Exportaufschwung zunehmend strukturell wird", so die Citi. Die Bank erwarte, dass die politische Unterstützung "gezielt und schrittweise" bleibe.

Starke Wirtschaftsleistung Singapurs im ersten Halbjahr sorgt für optimistischere Prognosen

Das unerwartet starke Wirtschaftswachstum Singapurs im ersten Halbjahr hat trotz anhaltender Vorsicht angesichts geopolitischer Risiken zu mehreren Anhebungen der Jahresprognosen geführt. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts verlangsamte sich im zweiten Quartal auf 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem revidierten Wachstum von 6,3 Prozent im ersten Quartal. Ökonomen zufolge sei die Wirtschaft des Stadtstaates jedoch dank des Rückenwinds aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) widerstandsfähig geblieben.

DJG/DJN/apo

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July 14, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)