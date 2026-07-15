Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Industrieproduktion der Eurozone im Mai unerwartet gesunken

Die Industrieproduktion der Eurozone ist im Mai unerwartet gesunken und beendete damit eine dreimonatige Serie widerstandsfähiger Aktivität angesichts der höheren Energiekosten infolge des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Wie die Statistikbehörde der Europäischen Union, Eurostat, am Mittwoch mitteilte, sei die Industrieproduktion gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gefallen, nach einem Anstieg von 0,3 Prozent im April. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet.

Industriesektor der Eurozone mit strukturellem Ungleichgewicht

Obwohl sich die Industrieproduktion der Eurozone seit Beginn des Iran-Konflikts als widerstandsfähig erwiesen habe, bleibe der Sektor strukturell unausgewogen, schreibt Jack Allen-Reynolds von Capital Economics in einer Research Note. Die Industrie in dem 21 Länder umfassenden Währungsraum sei bereits seit vor der Pandemie rückläufig, schreibt er und verweist auf eine erhebliche Divergenz zwischen den Sektoren. "Ihre Entwicklung ist "K-förmig": Die Produktion in der Hightech- und Verteidigungsindustrie steigt, während sie in den meisten anderen Sektoren fällt", so Allen-Reynolds.

Verkäufe bestehender Häuser in Kanada im Juni leicht gestiegen

Die Hausverkäufe in Kanada dürften in diesem Jahr leicht zurückgehen, obwohl in den letzten Monaten wieder etwas Leben in den Immobilienmarkt zurückgekehrt ist. Angebotsengpässe und der Gegenwind durch einen Bevölkerungsrückgang dürften die Entwicklung belasten. Die landesweiten Verkäufe bestehender Häuser stiegen im Juni um moderate 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie die Canadian Real Estate Association (CREA) am Mittwoch mitteilte.

Schwache Daten aus China schüren Erwartungen auf Konjunkturhilfen

Das schwächer als erwartet ausgefallene Wachstum Chinas im zweiten Quartal hat Ökonomen dazu veranlasst, ihre Jahresprognosen für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zu senken. Dies schürt die Erwartung, dass Peking seine wirtschaftspolitische Unterstützung verstärken wird. "Da dies das langsamste Wachstum des [Bruttoinlandsprodukts] seit der Pandemie ist, hat es bei den führenden Politikern eindeutig Besorgnis ausgelöst", schrieben die Analysten von Nomura in einer Research Note.

Chinas Wirtschaft kann sich stabilisieren - Regierung muss Unterstützung verstärken

Die chinesische Wirtschaft könne sich stabilisieren, wenn Peking die politische Unterstützung verstärke, schreibt UOB-Ökonomin Ho Woei Chen in einem Kommentar. Chinas reales BIP-Wachstum habe sich im zweiten Quartal stärker als erwartet verlangsamt, so die Ökonomin. Die Bank senkt ihre Wachstumsprognose für 2026 von 4,7 Prozent auf 4,6 Prozent, nachdem sie ein BIP-Wachstum von rund 4,6 Prozent für das zweite Halbjahr berücksichtigt hat. "Auch wenn ein groß angelegtes Konjunkturpaket unwahrscheinlich erscheint, könnten selektive und gezielte Maßnahmen zur Stützung des Konsums und der Investitionen dazu beitragen, Chinas wirtschaftliche Dynamik nach der Verlangsamung im zweiten Quartal zu stabilisieren", so UOB.

Peking dürfte Konjunkturmaßnahmen zur Stützung der Binnennachfrage verstärken

Peking dürfte die politischen Maßnahmen zur Ankurbelung der Binnennachfrage verstärken, schreiben die Ökonomen von HSBC in einer Research Note. Das reale BIP-Wachstum Chinas habe sich auf 4,3 Prozent im Jahresvergleich verlangsamt, was das schwächste Tempo seit Ende 2022 sei und die Erwartungen verfehlt habe, heben sie hervor. "Auch wenn der Handel weiterhin ein stützendes Polster bieten dürfte, erwarten wir, dass Peking auf der bevorstehenden Sitzung des Politbüros im Juli am Monatsende die politische Unterstützung und die Leitlinien verstärken wird, um die Binnennachfrage zu stützen", so HSBC.

Chinas Neukreditvergabe verfehlt Markterwartungen

Die Neukreditvergabe der Banken in China hat im Juni die Markterwartungen verfehlt, da die schleppende Binnennachfrage die Kreditnachfrage bremste. Laut Berechnungen von The Wall Street Journal auf Basis von Daten der People's Bank of China vom Mittwoch vergaben chinesische Banken im Juni neue Yuan-Kredite in Höhe von 1,61 Billionen Yuan, was 237,75 Milliarden US-Dollar entspricht. Obwohl der Wert über den im Mai verzeichneten 520 Milliarden Yuan lag, verfehlte er die von The Wall Street Journal befragten Ökonomen erwarteten 1,95 Billionen Yuan.

IWF sieht geringeren Puffer für Weltwirtschaft gegen Öl -Störungen

Die Weltwirtschaft verfügt über weniger Kapazitäten, um den Schock einer Verringerung der Energielieferungen durch die Straße von Hormus abzufedern, da die USA und der Iran die Feindseligkeiten wieder aufnehmen, teilte der Internationale Währungsfonds (IWF) am Mittwoch mit. Die Auswirkungen des Konflikts auf die Weltwirtschaft seien geringer gewesen als bei seinem Beginn Ende Februar befürchtet. Dies liege vor allem daran, dass die Energiepreise nicht so stark gestiegen seien, wie viele Ökonomen erwartet hätten.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 10. Juli -2,7% auf 259,1 (Vorwoche: 266,3)

US/MBA Purchase Index Woche per 10. Juli -7,3% auf 157,2 (Vorwoche: 169,5)

US/MBA Refinance Index Woche per 10. Juli +3,5% auf 821,9 (Vorwoche: 794,4)

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)