Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Frankreichs Industrie enttäuscht zum Start des dritten Quartals

Die Industrieproduktion in Frankreich ist im Juli ins Stocken geraten. Dies erhöht laut Claus Vistesen von Pantheon Macroeconomics die Abwärtsrisiken für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone insgesamt, nachdem bereits diese Woche ein Rückgang in Deutschland gemeldet worden war. Die Produktion sei zu Beginn des dritten Quartals um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken und habe damit unter dem Konsens gelegen, der von einem leichten Anstieg ausging. Zuvor war für Juni ein nach unten korrigierter Rückgang von 0,1 Prozent verzeichnet worden. Der Rückgang sei breit angelegt gewesen, aber vor allem von der Transportausrüstung angetrieben worden.

Chinas Wachstumsprognose für 2026 intakt

Chinas Prognose für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2026 bleibe intakt, aber das Wachstum werde sich mittelfristig wahrscheinlich verlangsamen, schreiben die BofA Securities in einem Kommentar. Die BofA belasse ihre Prognose für das BIP-Wachstum im Jahr 2026 angesichts des verbleibenden politischen Spielraums und des starken Willens der Politik, das Wachstumsziel in diesem Jahr zu erreichen, bei 4,5 Prozent, so die Bank. "Trotz aufleuchtender roter Warnlampen bei der Binnennachfrage dürfte sich die angebotsseitige Produktion nur allmählich verlangsamen, was das Ausmaß der Wachstumsverlangsamung in naher Zukunft begrenzt", merken sie an.

Taiwans Exportwachstum blieb im August solide

Taiwans Exportwachstum ist im August solide geblieben, da sich der durch künstliche Intelligenz (KI) angetriebene Boom auf ein stabileres Tempo eingependelt hat. Die Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahr wertmäßig um 41,0 Prozent, wie aus am Mittwoch veröffentlichten offiziellen Daten hervorgeht. Damit wurde das von Ökonomen in einer Umfrage des Wall Street Journal erwartete Wachstum von 33,85 Prozent übertroffen.

EZB hat niedrigere Hürde für Zinserhöhung über 2,5% hinaus

Eine widerstandsfähige Wirtschaft und eine robuste Kreditvergabe der Banken haben dazu geführt, dass die Schätzungen des neutralen Zinssatzes der Eurozone â " bei dem die Geldpolitik das Wirtschaftswachstum weder bremst noch stimuliert â " in den letzten Jahren gestiegen sind, schreiben die Volkswirte von Goldman Sachs, Sven Jari Stehn und Alexandre Stott, in einer Research Note. "Der Durchschnitt von drei von uns beobachteten Modellschätzungen ist seit Ende 2023 um 19 Basispunkte gestiegen", schreiben sie. Dies senke die Schwelle für die Europäische Zentralbank, ihren Leitzins über den von Goldman prognostizierten Endzinssatz von 2,5 Prozent anzuheben.

BoE dürfte Zinsen dieses Jahr stabil halten

Die britische Inflation dürfte im August auf 3,3 Prozent steigen, nach 2,9 Prozent im Vormonat, wie Thomas Pugh von RSM UK in einer Research Note schreibt. Dennoch dürfte dies die Bank of England kaum zu einer Zinserhöhung veranlassen. Der Preisanstieg sei größtenteils auf höhere Kraftstoffpreise und Flugpreise zurückzuführen, meint er. Die Inflation werde wahrscheinlich weiter steigen und 2027 einen Höchststand von nahe 4 Prozent erreichen. "Für Schatzkanzler Healey wird es bedeuten, einen noch größeren Einschnitt in seinen fiskalischen Spielraum gegen Forderungen, mehr gegen die Lebenshaltungskosten zu tun, abwägen zu müssen", so Pugh. Dies werde auch die BoE in Atem halten.

US-Verschuldung wirkt zunehmend untragbar

Der jüngste Anstieg der Renditen langfristiger US-Staatsanleihen sei kein Grund zur Sorge, aber die Schuldenlage werde zunehmend untragbar, schreibt Ingvild Borgen von DNB Asset Management in einer Research Note. DNB führe den Renditeanstieg auf eine Kombination aus starkem Wirtschaftswachstum, einem starken Anstieg des Angebots an langfristigen Anleihen mit hoher Bonität, größerer Unsicherheit bezüglich der Inflation und einer Normalisierung der Laufzeitprämien zurück. "Es ist jedoch unbestreitbar, dass die Schuldenlage in den USA zunehmend untragbar erscheint", so die Portfoliomanagerin.

Deutsche Bank: Inflationserwartungen steigen mit Erdgaspreisen

Deutsche-Bank-Volkswirt Jim Reid ist gespannt darauf, wie sich die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag zur Entwicklung der Energiepreise äußern wird. Reid verweist in seinem Morgenkommentar darauf, dass der einjährige Euro-Inflationsswap um 2,9 Basispunkte auf 3,40 Prozent gestiegen sei, den höchsten Wert seit Mai. Grund ist Reids Einschätzung nach der Anstieg des nächstfälligen Future-Kontrakts auf Erdgas um 3,46 Prozent auf 75,80 Euro pro Megawattstunde, den höchsten Stand seit Januar 2023 - "zu einer Zeit, in der Europa versucht, seine Gasspeicher zu füllen, die jedoch erst zu 67 Prozent gefüllt sind - was niedriger ist als normalerweise zu dieser Jahreszeit", wie Reid schreibt. 2025 habe der Füllstand zu dieser Zeit bei 79 Prozent gelegen und 2024 bei 93 Prozent.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 4. Sep -2,7% auf 240,6 (Vorwoche: 247,3)

US/MBA Purchase Index Woche per 4. Sep -0,2% auf 157,5 (Vorwoche: 157,8)

US/MBA Refinance Index Woche per 4. Sep -6,2% auf 687,3 (Vorwoche: 732,6)

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)