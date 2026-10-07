Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Taiwans Inflation steigt auf höchsten Stand seit über zwei Jahren

Taiwans Inflation stieg im vergangenen Monat auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren. Dies erhöht den Druck auf die Zentralbank, die Zinsen anzuheben. Der Verbraucherpreisindex stieg im September gegenüber dem Vorjahr um 2,73 Prozent. Damit lag er über dem von Ökonomen in einer Umfrage des Wall Street Journal erwarteten Anstieg von 2,4 Prozent. Es war der höchste Inflationswert der Insel seit Februar 2024.

Niederlande wollen ihre Beteiligung an ABN Amro um weitere 10 Prozentpunkte senken

Die niederländische Regierung will ihren Anteil an der Bank ABN Amro um weitere rund 10 Prozentpunkte auf dann 10,5 Prozent zurückführen. Der Staat baut damit weiter eine Beteiligung ab, die er während der globalen Finanzkrise aufgebaut hatte. Die Bank teilte am Mittwoch mit, dass die NLFI - die Verwalterin der finanziellen Interessen des niederländischen Staates - die Absicht bekannt gemacht habe, ihre Beteiligung von derzeit 20,7 Prozent zu reduzieren. ABN Amro war 2008 im Zuge der Finanzkrise verstaatlicht worden. Die Regierung hat die Bank 2015 wieder an die Börse gebracht und ihren Anteil in den vergangenen Jahren schrittweise durch Tranchenverkäufe und die Teilnahme an Aktienrückkäufen des Konzerns reduziert.

USA erhöhen Druck auf Russland wegen Todesfall in sibirischem Labor

Die USA haben Moskau darauf hingewiesen, dass Russlands Verschweigen von Details über den Tod einer Labormitarbeiterin in einem Pestforschungszentrum in Sibirien gegen seine internationalen Gesundheitsverpflichtungen verstoße. Dies sagten US-Regierungsvertreter. Russland habe den USA nur wenige Informationen über den mysteriösen Vorfall zukommen lassen. Dies habe Befürchtungen geschürt, dass sich eine Infektionskrankheit innerhalb Russlands und über die Landesgrenzen hinaus ausbreiten könnte. Die vertrauliche diplomatische Demarche sorgt für zusätzliche Spannungen zwischen Russland und den USA. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem US-Präsident Donald Trump versucht, die Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verbessern und Fortschritte bei den Bemühungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu erzielen.

Japanische Wettbewerbsbehörde ermittelt gegen große Bierbrauer des Landes

Die japanische Kartellbehörde ermittelt gegen die vier größten Bierbrauer Japans wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Antimonopolgesetz.Dies teilten die Unternehmen mit. Asahi Group Holdings, Kirin Holdings, Suntory Holdings und Sapporo Breweries erklärten am Mittwoch in separaten Stellungnahmen, dass sie vollumfänglich mit Japans Fair Trade Commission (JFTC) kooperieren werden. Untersuchungsgegenstand seien die Tochtergesellschaften Asahi Breweries, Kirin Brewery, Suntory Spirits und Sapporo Breweries, so die Unternehmen. Sapporo teilte mit, dass sich die vermuteten Verstöße auf eine mutmaßlich unzulässige Handelsbeschränkung in Bezug auf die Verkaufspreise von alkoholischen Getränken bezögen.

Schweiz/SNB: Währungsreserven Sep 770,476 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Aug 770,074 Mrd CHF

US/MBA Market Index Woche per 2. Okt -4,2% auf 204,7 (Vorwoche: 213,6)

US/MBA Purchase Index Woche per 2. Okt -2,1% auf 145,1 (Vorwoche: 148,2)

US/MBA Refinance Index Woche per 2. Okt -7,5% auf 515,8 (Vorwoche: 557,8)

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October 07, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)