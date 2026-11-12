Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank warnt vor erhöhten Risiken für die Finanzstabilität

Die Deutsche Bundesbank sieht die Stabilität des deutschen Finanzsystems trotz dessen grundsätzlicher Widerstandsfähigkeit weiterhin erhöhten Risiken ausgesetzt. In ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht 2026 nennt die Notenbank hohe Bewertungen an den Finanzmärkten, steigende Kreditrisiken, wachsende Staatsschulden sowie Verwundbarkeiten am Immobilienmarkt als zentrale Gefahrenherde. Hinzu kämen zunehmende Verflechtungen bei Fonds und erhöhte Cyberrisiken durch Künstliche Intelligenz.

Frankreich könnte Spanier de Cos als EZB-Präsidenten unterstützen - FT

Frankreich hat einem Zeitungsbericht zufolge signalisiert, dass es die Kandidatur von Pablo Hernández de Cos als Nachfolger von Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) unterstützen könnte. Wie die Financial Times (FT) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, streben die Staats- und Regierungschefs der EU bereits für diesen Monat eine Einigung über ein entsprechendes Personalpaket an, über das am Freitag informell in Dublin beraten werden soll.

Starkes Wachstum in Großbritannien könnte sich als Problem für Bank of England erweisen

Weitere gute Nachrichten für die britische Wirtschaft könnten der Bank of England Probleme bereiten, schreibt George Brown von Schroders in einer Research Note. Die Wirtschaft ist im dritten Quartal um 0,7 Prozent gewachsen, was die stärkste vierteljährliche Expansion seit dem ersten Quartal 2024 darstellt. "Das Wachstum hat sich trotz höherer Energiepreise widerstandsfähig gezeigt, wobei Unternehmensinvestitionen im Zuge des KI-Ausbaus die Hauptlast trugen", so Brown. Dies könnte sich jedoch als Problem für die Zentralbank des Landes erweisen, fügt er hinzu.

Britisches Wachstum könnte sich 2027 verlangsamen

Das Wirtschaftswachstum in Großbritannien könnte sich 2027 nach einer robusten Expansion im bisherigen Verlauf des Jahres 2026 spürbar verlangsamen, schreibt Felix Feather von Aberdeen in einer Research Note. Die jüngsten Daten zeigen, dass das jährliche britische BIP im September um 2,1 Prozent gewachsen ist - besser als das von Ökonomen in einer WSJ-Umfrage erwartete Wachstum von 1,9 Prozent. Das Wachstum könnte nachlassen, da hohe Energiekosten und steigende Zinssätze die Ausgaben der privaten Haushalte und die Geschäftstätigkeit belasten, meint Feather.

Britische Produktivität steigt - Wirtschaftswachstum wird angetrieben

Die Wirtschaftsleistung pro Arbeitnehmer in Großbritannien steigt, da KI die Produktivität antreibt und so das Wirtschaftswachstum beflügelt, wie Sanjay Raja von der Deutschen Bank in einem Kommentar schreibt. Die jüngsten Daten zeigen, dass das jährliche britische BIP im September um 2,1 Prozent gestiegen ist und damit über dem von Ökonomen in einer WSJ-Umfrage erwarteten Wachstum von 1,9 Prozent lag. Die Ausgaben im Zusammenhang mit KI haben ebenfalls merklich zugenommen und das britische BIP-Wachstum in diesem Jahr um etwa 0,4 Prozentpunkte gesteigert, schreibt Raja in einem Kommentar.

China kritisiert US-Technologiebeschränkungen im Nvidia-Streit

Das chinesische Außenministerium hat die USA aufgefordert, die Erfindung von Vorwürfen über chinesische Spionage zur Rechtfertigung von Beschränkungen für Technologieexporte einzustellen. Der technologische Fortschritt des Landes gehe auf eigenständige Innovationen sowie offene Zusammenarbeit zurück, sagte Mao Ning, Sprecherin des Außenministeriums. Mao äußerte sich am Donnerstag im Rahmen einer regulären Pressekonferenz als Reaktion auf Fragen im Zusammenhang mit Nvidia.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)