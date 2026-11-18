Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation im Euroraum steigt im Oktober auf 4,0 Prozent

Der Preisdruck in der Eurozone hat sich im Oktober verstärkt. Die jährliche Inflationsrate stieg auf 4,0 (September: 3,8) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 4. November. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig 2 Prozent an. Die so genannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise außen vor lässt, stieg im Oktober ebenfalls. Die Kernrate (ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak) erhöhte sich auf 2,6 (2,5) Prozent. Die Kernrate gilt unter Ökonomen als Richtgröße für den Inflationstrend.

Vujcic: Öffnung EZB-Bilanz für Nicht-Banken könnte erneut diskutiert werden

EZB-Vizepräsident Boris Vujcic will angesichts der zunehmenden Bedeutung von Hedgefonds für den Staatsanleihemarkt nicht ausschließen, dass eine Öffnung der Bilanz der Europäischen Zentralbank (EZB) für Nicht-Banken erneut diskutiert wird. "Die Öffnung der EZB-Bilanz für Hedgefonds ist bereits diskutiert worden, und man hat sich dagegen entschieden. Diese Diskussion könnte aber wieder beginnen", sagte er bei der Vorstellung des aktuellen Finanzstabilitätsberichts auf die Frage, wie die EZB die Finanzstabilität angesichts der zunehmenden Rolle von Non-bank Financial Intermediaries (NBFIs) sicherstellen wolle. "Es gibt Argumente dafür und Argumente dagegen", fügte er hinzu.

EZB: Frankreichs Spreads spiegeln Risikowahrnehmung der Investoren

Die erhöhten Abstände französischer Staatsanleiherenditen zu den Renditen anderen Euro-Länder (Spreads) spiegeln nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) die Risikowahrnehmung der Anleiheinvestoren in einem funktionierenden Anleihemarkt wider. "Die Ausweitung der Risikoaufschläge (Spreads) bei französischen Staatsanleihen deutet darauf hin, dass Investoren länderspezifische Risiken wahrnehmen. Dennoch haben die Märkte weiterhin reibungslos funktioniert", heißt es im aktuellen Finanzstabilitätsbericht der EZB. Allerdings könnte ein Umfeld anhaltend hoher Zinsen künftig dazu führen, dass sich die Finanzierungsbedingungen der einzelnen Staaten stärker voneinander unterschieden.

EZB/Vujcic: Risiken für Finanzstabilität sind erhöht

Die Risiken für die Finanzstabilität im Euroraum sind nach Aussage des Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Boris Vujcic, erhöht, was unter anderem mit der hohen Bewertung von Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) und mit Akteuren außerhalb des engeren Bankensektors zu tun hat. "Die Risiken für die Finanzstabilität im Euroraum bleiben angesichts der anhaltenden geoökonomischen Unsicherheit und der wachsenden KI-Risikopositionen erhöht", sagte EZB-Vizepräsident Boris Vujcic bei der Vorstellung des aktuellen Finanzstabilitätsberichts. Die Banken seien gut aufgestellt, um Schocks standzuhalten. Dagegen seien die Schwachstellen bei bestimmten Nichtbanken ausgeprägter, bei denen die Risiken zunähmen und die makroprudenziellen Schutzmaßnahmen weniger stark entwickelt seien.

Britische Inflations- und Arbeitsmarktdaten stützen graduelle Zinserhöhungen der BOE

Die in dieser Woche veröffentlichten britischen Inflations- und Arbeitsmarktdaten haben kaum Anzeichen von Zweitrundeneffekten bei der Inflation gezeigt, was es der Bank of England ermöglichen könnte, die Zinsen schrittweise anzuheben, schreibt Evelyne Gomez-Liechti von Mizuho in einer Research Note. Die Arbeitsmarktdaten zeigten einen recht stabilen Arbeitsmarkt ohne Anzeichen einer Beschleunigung des Lohnwachstums, während die britische jährliche Dienstleistungsinflation im Oktober bei 3,7 Prozent lag und damit die BOE-Prognose von 3,9 Prozent unterschritt. Die Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten könnten der BOE etwas Zeit verschaffen, falls sie ein langsameres Vorgehen bevorzuge, als die Märkte derzeit einpreisen, so Gomez-Liechti. Anleger preisen laut LSEG-Daten bis Mitte 2027 drei weitere Zinserhöhungen der BOE ein, zusätzlich zu der im November vorgenommenen Zinsanhebung.

Wachstum in Südostasien dürfte 2027 ungleichmäßig bleiben

Goldman Sachs zufolge dürfte das Wachstum in Südostasien im Jahr 2027 ungleichmäßig bleiben, wie die Bank in einem Kommentar schreibt. Die von KI getriebene Expansion habe Singapur, Malaysia und Thailand geholfen, während Indonesien und die Philippinen nur begrenzte Vorteile verzeichnet hätten, meint das Institut. Goldman Sachs rechnet für das nächste Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 4,8 Prozent in Malaysia und 3,2 Prozent in Singapur, da der KI-Boom das Wachstum in der Region stützen dürfte. Der Investitionsaufschwung in Thailand dürfte das Wachstum auf 2,3 Prozent heben, schreibt die Bank. Das reale BIP-Wachstum Indonesiens dürfte sich jedoch auf 5,0 Prozent verlangsamen, da die fiskalische Unterstützung nachlasse. Für die Philippinen sei derweil mit einem Wachstum von 2,5 Prozent im Jahr 2026 und 4,0 Prozent im Jahr 2027 zu rechnen, so die Bank.

Fallender Ölpreis stützt - Keine Eskalation am Golf

Um 1,7 Prozent abwärts geht es mit dem Brent-Ölpreis auf 91,70 Dollar. Der neuerliche Schlagabtausch am Persischen Golf belastet nicht. Der Iran hat Attacken auf US-Militärbasen in Kuwait und Bahrain gemeldet. UBS-Chef-Volkswirt Paul Donovan sieht hier noch keine Eskalation: "Es scheint einen relativ niedrigschwelliger "tit for tat"-Austausch militärischer Angriffe zwischen den USA und dem Iran zu geben, der jedoch nicht ausreicht, um den Optimismus am Ölmarkt zu dämpfen".

DJG/DJN/apo

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November 18, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)