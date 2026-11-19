Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank rechnet für viertes Quartal mit stärkerem Wachstum

Die Deutsche Bundesbank rechnet damit, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland im vierten Quartal verstärken wird. Wie aus dem aktuellen Monatsbericht hervorgeht, erwartet sie zudem, dass die Inflation nach dem Jahreswechsel anziehen wird. "Im vierten Quartal dürfte die Wirtschaftsleistung wieder stärker wachsen. Die expansive Fiskalpolitik sorgt nach wie vor für Auftrieb", heißt es in dem Bericht. Im dritten Quartal was das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) etwas überraschend um 0,2 Prozent gestiegen.

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss stagniert im September

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat im September stagniert. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt wie im August 12 Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 14 (21) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 261 (259) Milliarden Euro stiegen und die Importe auf 248 (238) Milliarden Euro.

EZB: Banken sind gut Eigenkapital und Liquidität ausgestattet

Die Banken des Euroraums sind nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) im Durchschnitt gut mit Eigenkapital und Liquidität ausgestattet, so dass sich die Anforderungen für 2027 kaum von denen des laufenden Jahres unterscheiden. Wie die EZB im Ergebnis ihres laufenden Bankenaufsichtsprozesses (SREP - Supervisory Review and Evaluation Process) mitteilte, müssen die Banken im Rahmen der Säule 1 im nächsten Jahr hartes Eigenkapital (CET1) für 11,3 Prozent ihrer risikogewichteten Aktiva vorhalten. Im Jahr 2026 waren es 11,2 Prozent gewesen. Laut SREP-Bericht hielten die Banken im zweiten Quartal 2026 im Durchschnitt Eigenkapital von insgesamt 20,1 Prozent der risikogewichteten Aktiva vor. Die ungewichtete Eigenkapitalquote lag unter der Annahme einer vollen Umsetzung des Basel-3-Regelwerks bei 5,8 Prozent.

Anleger dämpfen Erwartungen an Zinserhöhung der BOE im Dezember

Die Märkte haben ihre Erwartungen hinsichtlich einer Zinsanhebung durch die Bank of England bei der Sitzung am 17. Dezember nach der Veröffentlichung der britischen Arbeitsmarkt - und Inflationsdaten in dieser Woche leicht gedämpft. Die Daten deuteten auf eine robuste Aktivität hin, lieferten jedoch keine Hinweise darauf, dass sich die hohen Energiepreise zu einem breiteren binnenwirtschaftlichen Inflationsdruck ausweiten, schreibt Henry Cook von der MUFG Bank in einem Kommentar. MUFG erwarte, dass die Bank of England die Zinsen im Dezember unverändert lassen und die Zinsen im Februar 2027 anheben könnte.

Fed dürfte in naher Zukunft zwei weitere Zinserhöhungen vornehmen

Goldman Sachs bekräftigt seine Prognose von zwei weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank um jeweils 25 Basispunkte - im Dezember 2026 und März 2027 -, um bis zum ersten Quartal des kommenden Jahres einen Höchststand von 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent zu erreichen. Ein dritter Zinsschritt könnte bereits im Januar erfolgen, meint GS. Die Fed könnte zudem mehr als drei Zinserhöhungen vornehmen, falls die nächsten beiden Inflationsberichte keine Anzeichen einer Besserung erkennen lassen. Vertreter der Fed betrachteten die Inflationsrisiken weiterhin als aufwärtsgerichtet und hoben "die Möglichkeit, dass sich die längerfristigen Inflationserwartungen nach fünf Jahren erhöhter Inflation verfestigt haben könnten", als maßgebliches Risiko hervor.

Inflation in Asien dürfte sich 2027 voraussichtlich abschwächen

In den meisten Volkswirtschaften Asiens dürfte sich die Inflation im Jahr 2027 voraussichtlich abschwächen, da die Energie- und Nahrungsmittelpreise nachlassen, wie Deepali Bhargava, Leiterin des Research für den asiatisch-pazifischen Raum bei ING, in einem Bericht schreibt. Die stärksten Rückgänge dürften auf den Philippinen und in Singapur zu verzeichnen sein, wo die jüngste Inflation vor allem durch Energie- und Nahrungsmittelschocks getrieben worden sei, fügt Bhargava hinzu. Sie merkt jedoch an, dass Volkswirtschaften im Zentrum des Hardware-Ökosystems für Künstliche Intelligenz (KI), insbesondere Südkorea und Taiwan, mit einer hartnäckigeren Kerninflation konfrontiert sein könnten, da der technologiebezogene Preisdruck weiter zunehme.

DJG/DJN/apo

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November 19, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)