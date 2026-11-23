Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Wirtschaft gewinnt im November an Stärke

Das Wachstum in der deutschen Wirtschaft hat sich im November wider Erwarten verstärkt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 55,0 von 53,4 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für November hervorgeht. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 53,2 erwartet. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 55,0 von 54,2 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 54,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 54,0 von 52,5 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 52,3 gelautet.

S&P Global: Euroraum-Wirtschaft wächst im November

Die Eurozone -Wirtschaft ist im November auf Wachstumskurs geblieben. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verharrte bei 51,7 Punkten, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 51,5 Punkte vorhergesagt. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg auf 52,9 Punkte von 52,7 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 52,6 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor fiel auf 51,2 Punkte von 52,8 im Vormonat. Ökonomen hatten einen stabilen Stand von 52,8 Punkte erwartet.

Deutschland und Frankreich laut Umfragen auf wirtschaftlich gegensätzlichen Wegen

Die beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone bewegen sich auf auseinanderlaufenden Pfaden. Dies geht aus am Montag veröffentlichten Unternehmensumfragen hervor. Während Deutschland das stärkste Wachstum seit mehr als vier Jahren verzeichnet, kämpft Frankreich überhaupt mit dem Erreichen eines Wachstums. Das Datenunternehmen S&P Global teilte mit, dass sein Einkaufsmanagerindex für die Eurozone - der die Aktivität im Dienstleistungssektor und im verarbeitenden Gewerbe misst - im November unverändert bei 51,7 Punkten lag. Ökonomen hatten einen leichten Rückgang des Barometers erwartet.

DJG/DJN/apo

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November 23, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)