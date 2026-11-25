Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Destatis revidiert deutschen BIP-Anstieg 3Q auf 0,1 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich im dritten Quartal weiter abgeschwächt, und zwar deutlicher als vom Statistischen Bundesamt (Destatis) vorläufig geschätzt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent und lag kalenderbereinigt um 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Vorläufig hatten die Statistiker einen BIP-Anstieg von 0,2 Prozent gemeldet.

IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im November

Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt - und Berufsforschung (IAB) ist im November gesunken, was vor allem am negativen Beschäftigungstrend lag. Das Barometer sank um 0,4 Punkte auf 99,7 Punkten und lag damit knapp unter der neutralen Marke. Beim European Labour Market Barometer zeigt sich ebenfalls ein Auf und Ab. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit für Deutschland verzeichnet ein Minus von 0,1 Punkten und landet genau bei der neutralen Marke von 100,0 Punkten. Die Beschäftigungskomponente, die im Oktober noch merklich zugelegt hatte, sank um 0,7 Punkte auf 99,4 Punkte. Das deutet auf eine weiter schrumpfende Beschäftigung hin.

Bethmann HAL: Deutsches BIP 3Q enttäuschend

Alexander Krüger, Chefvolkswirt von Bethmann HAL, findet die Abwärtsrevision des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das dritte Quartal angesichts der fiskalischen Anstrengungen enttäuschend. "Dass sich die Privatkonsum trotz hoher Energiepreise gehalten hat, ist positiv. Konsumenten greifen aber auch mehr auf Ersparnisse zurück", schreibt er in einem Kommentar. Dass weiterhin nur der Staatsverbrauch deutlich zulege, bereite wegen der Schuldenfinanzierung Sorgen. Die trübe Entwicklung bei den Investitionen sei ein Warnsignal für die Zukunft. "Schwierige Standortbedingungen laden trotz Fiskalpaket bisher nicht zu Investitionen ein", merkt der Ökonom an. Die schuldenfinanzierte Konjunkturerholung werde anhalten, ein selbsttragender Aufschwung bleibe aber außer Sicht.

Deutsche Wirtschaft zeigt Warnsignale bei privaten Investitionen

Das Wachstum der deutschen Wirtschaft im dritten Quartal ist vor allem auf höhere Staatsausgaben zurückzuführen gewesen, während die privaten Investitionen erneut besorgniserregend zurückgegangen sind, wie Ralph Solveen von der Commerzbank in einer Research Note schreibt. Das BIP ist im dritten Quartal um 0,1 Prozent gewachsen und damit schwächer als die zunächst gemeldeten 0,2 Prozent. Der Rückgang der Anlageinvestitionen um 1,2 Prozent zeige die unterschiedliche Entwicklung von öffentlichen und privaten Investitionen, meint er. Während die staatlichen Investitionen kräftig gestiegen seien, hätten Unternehmen und private Haushalte weniger in Ausrüstungen, Bauten und sonstige Anlagen investiert, stellt Solveen fest. Sowohl die Bau- als auch die Ausrüstungsinvestitionen seien zudem geringer als im zweiten Quartal ausgefallen.

Berenberg: Schwieriger Winter für deutsche Wirtschaft

Die nächsten beiden Quartale dürften nach Aussage von Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding für Deutschlands Volkswirtschaft noch holprig werden. "Trumps Krieg gegen den Iran wird die privaten Haushalte teuer zu stehen kommen. Obwohl die Ölpreise von ihren Höchstständen bereits leicht zurückgegangen sind, da wieder mehr Öl durch die Straße von Hormus gelangt, werden viele Haushalte Anfang nächsten Jahres mit erheblichen Steigerungen bei ihren Energierechnungen für Strom und Heizgas konfrontiert sein", schreibt er in einer Analyse. Dies werde den privaten Konsum weiterhin belasten. Doch bis zum Frühjahr dürfte das Schlimmste für die Haushalte überstanden sein. "Wir halten an unserer Einschätzung fest, dass sich das deutsche Wachstum nach einem noch schwierigen Winter im Verlauf des nächsten Jahres wahrscheinlich in Richtung eines Mini-Booms mit einem Wachstum von 1,6 Prozent im Jahr 2028 festigen wird", kalkuliert er.

Morgan Stanley: Euroraum-Inflation sinkt auf 3,9 Prozent

Volkswirte von Morgan Stanley rechnen damit, dass der Inflationsdruck im Euroraum im November marginal nachgelassen hat, prognostizieren aber zugleich eine etwas höhere Kerninflation. "Der November könnte einen Rückgang der Gesamtinflation von 4,0 Prozent im Oktober auf 3,9 Prozent bringen. Die Abschwächung ist vollständig auf eine geringere Energieinflation (18,5 Prozent nach 21,0 Prozent) und insbesondere auf die Kraftstoffpreise zurückzuführen", schrieben sie in einem Ausblick. Bei Nahrungsmitteln rechnen sie mit einer Teuerung von 1,6 (Oktober: 1,5) Prozent. Die Kerninflation ist nach ihrer Einschätzung auf 2,7 (2,6) Prozent gestiegen, wohinter eine Inflation der Dienstleistungspreise von 3,4 (3,3) Prozent stehe.

EZB-Rat entscheidet frühestens im Dezember über Mindestreserve - Zeitung

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bei seinen Beratungen am Mittwoch laut einer Meldung des Handelsblatts keinen Beschluss zu einer Erhöhung der Mindestreserve gefasst. Wie das Blatt unter Berufung auf mit der Sachlage vertraute Personen schreibt, haben sich die Entscheidungsträger lediglich in allgemeiner Form über das strittige Thema ausgetauscht. Mit einer Entscheidung sei frühestens beim Zinsentscheid im Dezember, möglicherweise aber auch erst im Frühjahr 2027 zu rechnen.

Welthandelsströme ziehen dank KI-Boom trotz bestehender Barrieren stark an

Die weltweiten Handelsströme haben in den drei Monaten bis September rasant zugenommen. Getrieben wurde diese Entwicklung von Gütern, die den Einsatz von KI ermöglichen, und das ungeachtet einer anhaltenden Zunahme staatlicher Maßnahmen zur Einfuhrbeschränkung. Die kräftige Ausweitung des grenzüberschreitenden Handels zeugt von den globalen Auswirkungen des von den USA angeführten Booms beim Bau von Rechenzentren. Es ist jedoch ungewiss, wie lange dieser Boom anhalten wird.

EU legt Plan zur Förderung von Quantentechnologie vor

Die Europäische Union hat einen Plan vorgelegt, der den Ausbau der regionalen Kapazitäten und die Nutzung der Quantencomputer-Technologie zum Ziel hat. Dies ist Teil einer umfassenderen Initiative zur Stärkung der technologischen Unabhängigkeit Europas. "Quantentechnologien werden die Zukunft von Industrie, Sicherheit und Innovation prägen und einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Gesellschaften haben. Europa muss jetzt handeln", teilte Henna Virkkunen, EU-Kommissarin für Technologie, mit.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 20. Nov +6,1% auf 212 (Vorwoche: 199,8)

US/MBA Purchase Index Woche per 20. Nov +10,2% auf 151,6 (Vorwoche: 137,6)

US/MBA Refinance Index Woche per 20. Nov +0,5% auf 535,5 (Vorwoche: 532,8)

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)