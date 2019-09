Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bankenaufsicht "alarmiert" wegen Zinsentwicklung im Euroraum

Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling ist nach eigenen Worten "alarmiert" über die Zinsentwicklung im Euroraum. In einem Gastbeitrag für den Focus erklärte der für die Bankenaufsicht zuständige Notenbanker: "Traditionell haben Kreditinstitute in Deutschland den größten Anteil ihres Ertrages aus dem Zinsgeschäft gezogen. Dieses Modell wirft bei immer niedriger werdenden Zinssätzen kaum noch etwas ab - weil die Margen immer kleiner werden. Die Bankenaufsicht ist alarmiert."

Commerzbank: EZB am Ende ihrer Möglichkeiten positiv für Euro

Dass EZB-Präsident Mario Draghi noch eindringlicher und dringender als früher die Regierungen des Euroraumes zu expansiver Fiskalpolitik aufruft, dürfte nach Einschätzung der Commerzbank weitgehend so verstanden werden, dass er das Ende der geldpolitischen Möglichkeiten der EZB näher kommen sieht. In diese Richtung wirkte auch der Teil der Pressekonferenz, in dem er sich weit ausführlicher als früher zu den schädlichen Nebenwirkungen der EZB-Politik ausgelassen habe.

Kramp-Karrenbauer will vollständigen Soli-Abbau vor 2025

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer will den Solidaritätszuschlag bis spätestens 2025 komplett abschaffen und verlangt damit ein schnelleres Aus als Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Dem Nachrichtenmagazin Focus sagte Kramp-Karrenbauer, die komplette Soli-Abschaffung bleibe auf der Agenda der CDU für die nächste Legislaturperiode. "Sie muss auch in unserem nächsten Wahlprogramm stehen."

Klimaaktivisten wollen Londoner Flughafen Heathrow mit Drohnen lahmlegen

In einer Protestaktion wollen Klimaaktivisten am Wochenende das wichtigste Luftdrehkreuz Europas lahmlegen. Die Aktivisten der Gruppe Heathrow Pause planen, am Freitag ferngesteuerte Drohnen rund um den Airport Heathrow aufsteigen zu lassen und so den Flugverkehr massiv zu stören. Die Protestaktion sollte eigentlich am Freitagmorgen mit der morgendlichen Öffnung des Flughafens um 04.30 Ortszeit starten, die ersten Maschinen aus Asien konnten jedoch planmäßig landen.

Ungarn weist Kritik an geplanter Entsendung von Diplomaten nach Damaskus zurück

Ungarn hat sein Vorhaben, kommendes Jahr einen Diplomaten ins Bürgerkriegsland Syrien zu schicken, gegen Kritik der USA und aus der EU verteidigt. Die Verurteilung dieses Vorhabens durch einige westliche Partner sei "sehr ungerecht", erklärte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto. Die Regierung in Budapest will 2020 einen Diplomaten nach Syrien entsenden, um sich ein Bild von der humanitären Hilfe für dort lebende Christen zu machen und konsularische Aufgaben zu übernehmen.

Polen baut eigene Cyber-Armee auf

Polen baut eine eigene Cyber-Armee auf. Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak kündigte laut Berichten örtlicher Medien in Zegrze bei Warschau an, die Cyberspace-Kommandozentrale werde 2022 eingerichtet, und bis 2024 sollten 2.000 Soldaten für die Einheit rekrutiert werden. "Uns ist bewusst, dass es heutzutage möglich ist, die Lage in Staaten mit solchen Methoden zu beeinflussen", sagte Blaszczak.

Fünf frühere Cumhuriyet-Journalisten vorzeitig aus Haft entlassen

In der Türkei sind fünf frühere Journalisten der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Nach 142 Tagen hinter Gittern wurden die Journalisten von ihren Angehörigen und weiteren Unterstützern begrüßt, als sie das Kandira-Gefängnis in der Stadt Kocaeli im Nordwesten der Türkei verließen.

US-Haushaltsloch übersteigt erstmals seit zehn Jahren wieder Billion-Marke

Erstmals seit zehn Jahren hat das Haushaltsloch in den USA wieder die Marke von 1 Billion Dollar überschritten. In den elf Monaten von Oktober 2018 bis Ende August 2019 stieg das Staatsdefizit auf mehr als 1 Billion Dollar, wie das Finanzministerium in Washington mitteilte. Es war demnach 19 Prozent größer als das Haushaltsloch im Vorjahreszeitraum.

Trump: Iranische Führung "will ein Treffen"

US-Präsident Donald Trump hat Spekulationen über ein mögliches Treffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani am Rande der UN-Vollversammlung in New York befeuert. "Ich kann ihnen sagen, dass Iran ein Treffen will", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus. Der iranische Präsident wird zur Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York erwartet, die diesen Monat in New York beginnt. Eine Zusage aus Teheran steht allerdings noch aus.

Biden und Warren plädieren für US-Truppenabzug aus Afghanistan

Der US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat einen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan als eines seiner außenpolitischen Vorhaben benannt. "Wir brauchen diese Soldaten dort nicht. Ich würde sie nach Hause holen", sagte der frühere Vizepräsident in einer Fernsehdebatte von zehn Präsidentschaftsbewerbern der oppositionellen Demokraten im texanischen Houston.

US-Opposition rückt möglichem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump etwas näher

Die Opposition im US-Kongress hat einen ersten formalen Schritt in Richtung eines Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump genommen. Der von den Demokraten kontrollierte Justizausschuss des Repräsentantenhauses verabschiedete ein Regelwerk für die Vorbereitung eines möglichen "Impeachment".

Trump nach Entlassung Boltons nicht nachgiebiger gegenüber Venezuela

Nach der Entlassung seines Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton hat US-Präsident Donald Trump Spekulationen über eine nachgiebigere Linie gegenüber Venezuela und Kuba zurückgewiesen. Tatsächlich sei seine Haltung gegenüber "Venezuela und insbesondere Kuba deutlich stärker als die von John Bolton gewesen. Er hat mich zurückgehalten!", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

+++ Konjunkturdaten +++

DE/Großhandelspreise August -0,8% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise August -1,1% gg Vorjahr

