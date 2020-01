Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Wirtschaft wächst 2019 so langsam wie seit 30 Jahren nicht

Chinas Wachstum hat sich im vergangenen Jahr auf 6,1 Prozent abgeschwächt. Angesichts eines rückläufigen Außenhandels und eines schwächeren Geschäftsklimas wuchs die Wirtschaft so langsam wie seit fast dreißig Jahren nicht. Dennoch lag die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes (BIP) mit 6,1 Prozent nach revidierten 6,6 Prozent im Jahr 2018 innerhalb der Zielspanne der Regierung von 6,0 bis 6,5 Prozent. Die Abkühlung der Konjunktur machte sich 2019 in vielen Bereichen der chinesischen Wirtschaft bemerkbar und wurde durch den Handelsdruck und die Zölle der US-Regierung noch verschärft.

Chinas Industrieproduktion im Dezember besser als erwartet

Die chinesische Industrieproduktion hat sich im Dezember beschleunigt. Sie legte zum Vorjahr um 6,9 Prozent zu nach 6,2 Prozent im Vormonat, wie die Statistikbehörde mitteilte. In einem Konsens des Wall Street Journal hatten Ökonomen mit 5,9 Prozent gerechnet. Der Einzelhandelsumsatz stieg ebenso wie im November um 8,0 Prozent. Hier hatten die Volkswirte 7,8 Prozent prognostiziert.

US-Regierung ändert Veröffentlichung von Konjunkturdaten

Das US-Arbeitsministerium wird wichtige Wirtschaftsdaten, wie den monatlichen Arbeitsmarktbericht, künftig anders veröffentlichen. Die Informationen sollen der Öffentlichkeit ohne Zeitverzug über die Internetseite direkt zugänglich gemacht werden, kündigte das Ministerium an. Bisher erhalten Nachrichtenagenturen vorab Einblick in marktrelevante Konjunkturdaten, die in speziellen Räumen mit Einhaltung einer Sendesperrfrist aufbereitet werden können.

Auftragsreichweite der deutschen Industrie stagniert im November

Die Auftragsreichweite der deutschen Industrie hat im November stagniert. Die Reichweite blieb wie im Vormonat bei 5,6 Monaten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Selbst wenn die Auftragseingänge abrupt stoppen würden, könnten die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes im Durchschnitt für diese Zeitspanne weiter produzieren.

EU-Kommissar: Mögliche US-Strafzölle auf Autos kein Thema bei Washington-Besuch

Die mögliche Verhängung von US-Strafzöllen auf europäische Autos ist bei kürzlichen Gesprächen von EU-Handelskommissar Phil Hogan in Washington nach dessen Angaben kein Thema gewesen. Die von US-Präsident Donald Trump wiederholt angedrohten Zölle seien "nicht erwähnt" oder "kaum erwähnt" worden, sagte Hogan in Brüssel nach Rückkehr von seinem dreitägigen Besuch in der US-Hauptstadt. Er nannte dies eine "gute Nachricht für Deutschland".

Kramp-Karrenbauer will "privilegierte Partnerschaft" für London bei Rüstung

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat sich für eine "privilegierte Partnerschaft" mit Großbritannien bei europäischen Rüstungsprojekten nach dem Brexit ausgesprochen. "Das bedeutet für die Zukunft nach einem Brexit, dass Großbritannien von EU-Programmen nicht kategorisch ausgeschlossen wird, weil es keine vernünftige Drittstaaten-Regelung gibt", sagte die Ministerin bei einem Vortrag an der London School of Economics.

Le Pen kündigt ihren Einstieg ins Präsidentschaftsrennen an

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen will bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr antreten. "Meine Entscheidung ist gefallen", sagte die 51-Jährige vor Journalisten in Nanterre. Le Pen muss aber noch von ihrer Partei Rassemblement National offiziell als Kandidatin nominiert werden. Dies soll bei einem Parteitag im weiteren Jahresverlauf geschehen.

Visegrad-Staaten wollen weiter Atomstrom nutzen

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ist es bei seiner ersten Auslandsreise seit der Wiederwahl nicht gelungen, die Visegrad-Staaten Tschechien, Ungarn, Polen und Slowakei zu einem Verzicht auf Atomkraft zu bewegen. Nach einem Treffen mit den Regierungschefs der vier zentraleuropäischen Länder räumte Kurz in Prag ein, dass diese Staaten eine andere Klimaschutz-Strategie verfolgten als seine neue Koalitionsregierung mit den Grünen.

US-Außenminister Pompeo nimmt an Libyen-Konferenz in Berlin teil

US-Außenminister Mike Pompeo wird an der Libyen-Konferenz am Sonntag in Berlin teilnehmen. Das teilte Pompeos Sprecherin Morgan Ortagus in Washington mit. In Berlin findet am Sonntag eine große internationale Libyen-Konferenz statt. Dabei soll es vor allem darum gehen, eine von Russland und der Türkei ausgehandelte Waffenruhe abzusichern und den Einfluss ausländischer Staaten auf die Konfliktparteien zurückzudrängen.

Israels Armee greift erneut Hamas-Stellungen im Gazastreifen an

Die israelische Armee hat am zweiten Tag in Folge Stellungen der Hamas im Gazastreifen angegriffen. Ein Hubschrauber habe eine Anlage der radikalislamischen Palästinenserorganisation beschossen, die für "geheime Aktivitäten" genutzt worden sei, teilten die israelischen Streitkräfte mit. Mit dem Angriff reagierten sie nach eigenen Angaben auf die Entsendung von Ballons mit Sprengstoffen vom Gazastreifen aus in Richtung israelisches Territorium.

Oberster Richter und Senatoren in Impeachment-Prozess gegen Trump vereidigt

Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump sind der Oberste Richter John Roberts und die Senatoren vereidigt worden. Zunächst schwor Richter Roberts, gemäß der Verfassung und der Gesetze "unparteiisch Gerechtigkeit" walten zu lassen. Der Vorsitzende des Supreme Court wird den Impeachment-Prozess leiten. Anschließend nahm Roberts den Senatoren den gleichen Eid ab. Die Senatoren sind im Prozess Gericht und Geschworene gleichermaßen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)