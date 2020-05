Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Mester erwartet Erholung der Wirtschaft im zweiten Halbjahr

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, glaubt, dass sich die Wirtschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres von der Coronavirus-Krise erholen kann. Allerdings werde sie wahrscheinlich zusätzliche Unterstützung von der Regierung benötigen.

PBoC: Verschuldung Chinas im ersten Quartal deutlich gestiegen

Die Maßnahmen der chinesischen Zentralbank zur Ankurbelung der Wirtschaft nach der Covid-19-Pandemie haben im ersten Quartal die Staatsverschuldung deutlich anschwellen lassen. Wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte, hat die Regierung der Unterstützung der heimischen Wirtschaft Vorrang eingeräumt. Eine Erholung sollte helfen, die Gesamtverschuldungsquote wieder zu stabilisieren. Die Notenbank bezeichnete die höhere Verschuldung als eine temporäre Situation.

Neuseeländische Zentralbank verdoppelt Käufe von Staatsanleihen

Die neuseeländische Zentralbank hat angekündigt, dass sie die Käufe von Staatsanleihen verdoppeln werde, um die Marktzinsen niedrig zu halten. Die Zentralbank bekräftigte zudem, dass ihr Leitzins bis März 2021 bei 0,25 Prozent bleiben werde, da die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus die Wirtschaft schrumpfen ließen. Die Käufe neuseeländischer Staatsanleihen werden von den zuvor geplanten 30 Milliarden Neuseeland-Dollar auf 60 Milliarden (33,7 Milliarden Euro) erhöht.

Wien kündigt Öffnung der Grenze zu Deutschland ab 15. Juni an

Österreich hat die Öffnung der Grenze zu Deutschland ab dem 15. Juni angekündigt. Ab diesem Datum werde die Grenzöffnung wieder möglich sein, sagte die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger im Radiosender Ö1. Die Entscheidung sei nach Gesprächen mit Deutschland erfolgt. Im Vorfeld solle es bereits ab dem 15. Mai Reiseerleichterungen beim Grenzübertritt geben.

GKV-Vorsitzende sieht Beitragsstabilität in Gefahr

Die Vorsitzende des GKV-Spitzenverbands, Doris Pfeiffer, sieht die gesetzlichen Krankenkassen in der Corona-Pandemie finanziell unter Druck. "Einerseits müssen wir mit deutlich steigenden Ausgaben für die Behandlung von Corona-Kranken rechnen, andererseits mit Rückgängen bei Beitragseinnahmen, etwa durch Kurzarbeit", sagte sie der Passauer Neuen Presse.

Deutschland und Estland wollen neue UN-Resolution zu Corona-Pandemie einbringen

Deutschland will gemeinsam mit Estland im UN-Sicherheitsrat offenbar einen neuen Resolutionsentwurf für eine weltweite Waffenruhe wegen der Corona-Pandemie vorlegen. Wie aus Diplomatenkreisen in New York verlautete, soll der von den beiden nichtständigen Ratsmitgliedern ausgearbeitete Resolutionstext einen von Frankreich und Tunesien eingebrachten Entwurf zum selben Thema ersetzen, der nach wochenlangen Verhandlungen am Freitag von den USA gestoppt worden war.

Oberstes Gericht in Ungarn ordnet Entschädigung für Roma-Familien an

Ungarns Oberstes Gericht hat finanzielle Entschädigungen für Roma-Kinder angeordnet, die im Schulunterricht jahrelang diskriminiert wurden. Damit bestätigte das Gericht in Budapest ein Urteil aus der Vorinstanz, welches der rechtspopulistische ungarische Ministerpräsident Viktor Orban als "ungerecht" bezeichnet hatte.

EU-Kommissar verspricht Touristensaison im Sommer

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hat sich in einem Zeitungsinterview zuversichtlich geäußert, dass die für die Tourismusbranche wichtige Sommersaison in Europa trotz der Pandemie stattfinden kann. "Wir werden definitiv im Sommer eine Touristensaison haben, allerdings mit Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen", sagte der Italiener in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung.

Britische Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal um 2,0 Prozent

Die britische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2020 den stärksten Einbruch seit der Finanzkrise im Jahr 2008 erlitten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel wegen der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie um 2,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde in einer ersten Schätzung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 2,3 Prozent erwartet.

Republikaner im US-Senat drohen China mit Sanktionen wegen Pandemie

Parteikollegen von US-Präsident Donald Trump im Kongress haben China wegen seines Umgang mit der Corona-Pandemie mit Sanktionen gedroht. Eine Gruppe republikanischer Senatoren legte einen Gesetzentwurf vor, der Trump die Vollmacht zu Strafmaßnahmen verleihen soll, falls Peking nicht "volle Rechenschaft" über den Ausbruch des Virus ablege.

US-Demokraten wollen neues Corona-Hilfspaket in Höhe von 3 Billionen Dollar

Die US-Demokraten wollen mit einem neuen gigantischen Hilfspaket gegen die sozialen und ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie vorgehen. Das von der Oppositionspartei eingebrachte Gesetzesvorlage sieht Maßnahmen im Gesamtvolumen von 3 Billionen Dollar vor. Das Paket wäre damit deutlich größer als die bisherigen Rettungsprogramme gegen die Krise.

US-Haushaltsdefizit massiv ausgeweitet

Die Corona-Pandemie und die wirtschaftliche Eintrübung hat für eine massive Ausweitung des US-Haushaltsdefizits gesorgt. In den zwölf Monaten per Ende April stieg es auf das Rekordniveau von 1,935 Billionen US-Dollar, wie das Finanzministerium mitteilte. Die USA haben ihre Ausgaben hochgefahren und Steuern gesenkt.

Mike Pence will "einige Tage" auf Abstand zu Donald Trump gehen

Wegen eines Corona-Infektionsfalls im engen Mitarbeiterumfeld von US-Vize-Präsident Mike Pence will dieser "für einige Tage" auf Abstand zu Präsident Donald Trump gehen. Es sei die "persönliche Entscheidung" von Pence, "einige Tage lang Abstand zu halten", sagte die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany,. Zuvor hatte Trump angekündigt, als Schutzmaßnahme seine Kontakte zu Pence möglicherweise zu reduzieren.

US-Opposition verlangt Auskunft über angeblichen Invasionsversuch in Venezuela

Die oppositionellen US-Demokraten verlangen von der Regierung von Präsident Donald Trump Auskunft über eine angeblich gescheiterte Invasion in Venezuela. Der Kongress müsse wissen, ob Bürger und Firmen der USA mit Aktivitäten in dem südamerikanischen Land die Gesetze gebrochen hätten, erklärte der Vorsitzende der Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus, der Demokrat Eliot Engel.

Pompeo fordert afghanische Regierung und Taliban zu Zusammenarbeit auf

Nach zwei blutigen Anschlägen auf eine Entbindungsklinik und eine Beerdigung in Afghanistan hat US-Außenminister Mike Pompeo die Regierung in Kabul und die radikalislamischen Taliban zur Zusammenarbeit aufgefordert. "So lange es keinen deutlichen Rückgang der Gewalt und keine Fortschritte Richtung einer politischen Lösung gibt, wird Afghanistan anfällig sein für Terrorismus", erklärte Pompeo in Washington.

Kanada zahlt seinen sieben Millionen Rentnern Zuschuss in Corona-Krise

Die kanadische Regierung hat angekündigt, in der Corona-Krise allen rund sieben Millionen Rentnern im Land einen Extra-Zuschuss zu zahlen. Jeder Rentner solle bis zu 500 Kanadische Dollar (328 Euro) erhalten, erklärte Ministerpräsident Justin Trudeau. In Kanada wurde die Zahl von 5.000 Covid-19-Todesfällen überschritten, mehr als 80 Prozent davon waren in Altenheimen.

Indiens Regierung legt in Corona-Krise milliardenschweres Hilfspaket auf

Angesichts der Coronavirus-Pandemie hat die Regierung in Indien ein milliardenschweres Programm zur Ankurbelung der Wirtschaft angekündigt. Regierungschef Narendra Modi erklärte in einer Fernsehansprache, das Hilfspaket habe ein Volumen von umgerechnet 250 Milliarden Euro - das entspricht fast 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Indiens.

+++ Konjunkturdaten +++

Neuseeland/Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 0,25%

Japan/Leistungsbilanz März nsb Überschuss 1,97 Bill JPY (PROG: Überschuss 2,16 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz März nsb Überschuss 1,97 Bill JPY; -32,1% gg Vj

Malaysia BIP 1Q +0,7% (PROG: -1,3%) gg Vorjahr

