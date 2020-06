Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesanstalt erwartet über 3 Millionen Arbeitslose im Sommer

Die Zahl der Arbeitslosen dürfte durch die Corona-Krise diesen Sommer erstmals seit zehn Jahren über drei Millionen steigen. "Wir werden im Sommer voraussichtlich die Drei-Millionen-Marke überschreiten", sagte Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit, der Süddeutschen Zeitung. Im saisonal schlechteren Winter war die Arbeitslosigkeit zuletzt vor fünf Jahren so hoch.

Deutsche Reallöhne steigen im ersten Quartal um 0,4 Prozent

Die Reallöhne der deutschen Arbeitnehmer sind im ersten Quartal 2020 nur sehr verhalten gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, kletterten die Reallöhne um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das ist die schwächste Steigerungsrate der Reallöhne seit dem vierten Quartal 2013.

Isländische Behörden warnen vor möglichem Vulkanausbruch

Die isländischen Behörden haben erhebliche seismische Aktivitäten gemeldet und vor einem möglichen Vulkanausbruch gewarnt. In den vergangenen drei Tagen seien an der Nordküste Islands mehr als 3.000 kleinere Beben verzeichnet worden, teilte die nationale Wetterbehörde IMO mit. Drei Beben der Stärke fünf seien registriert worden, von denen eines in der Hauptstadt Reykjavik, etwa 265 Kilometer vom Epizentrum entfernt, zu spüren gewesen sei. Womöglich könne im Süden der Insel ein Vulkanausbruch bevorstehen.

Trump: Handelsabkommen mit China intakt

US-Präsident Donald Trump hat klargestellt, dass das Handelsabkommen zwischen China und den USA weiterhin Bestand hat. "Das China-Handelsabkommen ist vollständig intakt", schrieb Trump auf Twitter. "Hoffentlich werden sie sich weiterhin an die Bedingungen des Abkommens halten", so Trump. Kurz zuvor hatte die Aussage des Handelsberaters des Weißen Hauses, Peter Navarro, gegenüber dem Sender Fox News für Wirbel gesorgt und die Ängst genährt, dass das Abkommen vorbei sei.

USA schränken Arbeitsmöglichkeiten weiterer chinesischer Staatsmedien ein

Die US-Regierung schränkt die Arbeitsmöglichkeiten weiterer chinesischer Staatsmedien in den Vereinigten Staaten deutlich ein. Künftig würden auch der Fernsehsender China Central Television, die Nachrichtenagentur China News Service sowie die Zeitungen People's Daily und Global Times als ausländische Vertretungen eingestuft, teilte das Außenministerium in Washington mit. Es handele sich um "Propagandaeinrichtungen", die der chinesischen Regierung unterstünden.

China weist EU-Kritik an Hongkong-Gesetz scharf zurück

China hat die Kritik der EU an seinem geplanten Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone Hongkong in scharfer Form zurückgewiesen. Die Hongkong-Politik sei eine "interne Angelegenheit", erklärte in Peking der Europa-Abteilungsleiter im Außenministerium, Wang Lutong. Seine Regierung verbitte sich "jegliche ausländische Einmischung in diese Angelegenheit".

Inzwischen mehr als 120.000 Coronavirus-Tote in den USA

In den USA ist die Zahl der Coronavirus-Toten auf mehr als 120.000 angestiegen. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden rund 120.050 Todesfälle registriert. Das ist die mit großem Abstand höchste Zahl von Corona-Toten weltweit. Laut der Johns-Hopkins-Universität wurden in den USA bislang zudem knapp 2,3 Millionen Infektionsfälle bestätigt - auch das ist mehr als in jedem anderen Land weltweit.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise Mai -0,8% gg Vj (PROG: -0,9%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Mai -0,2% (Apr: -0,3%) gg Vj

