Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 233.575 angegeben - ein Plus von 711 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 234.494 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte insgesamt 9.272 Todesfälle und damit drei mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.275 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 208.200.

Maas sieht Hoffnungszeichen für Lösung in Ostukraine

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat kurz vor einem Besuch in der Ukraine die Hoffnung auf Fortschritte bei der Suche nach einer politischen Lösung für den Konflikt im Osten des Landes bekundet. Die seit vier Wochen in der Ostukraine haltende Waffenruhe sei die längste seit 2014 und insofern ein "hoffnungsvolles Zeichen", erklärte Maas am Montagmorgen vor seinem Abflug.

Zahl der Corona-Neuinfektionen in Frankreich bei fast 4.900 binnen 24 Stunden

Die Zahl der Corona-Infektionen in Frankreich steigt weiter deutlich an: Insgesamt 4.897 Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldeten die Gesundheitsbehörden des Landes am Sonntag. Dies war die höchste Zahl seit dem Ende des Lockdowns im Mai. "Sehr besorgt" zeigten sich die Behörden über einen neuen, massiven Corona-Ausbruch in einem Touristenort am Mittelmeer.

Nawalny-Vertrauter: Kreml-Kritiker wird überleben

Der Mitorganisator des Krankentransports für den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny von Russland nach Berlin, Jaka Bizilj, geht davon aus, dass der in Lebensgefahr schwebende Oppositionspolitiker überleben wird. Im Politik-Talk "Die richtigen Fragen" auf Bild live sagte Bizilj: "Aus meiner Sicht ist die entscheidende Frage, ob er das unbeschadet übersteht und seine Rolle weiter einnehmen kann." Nawalny wird in der Berliner Charité behandelt; sein Umfeld geht davon aus, dass er vergiftet wurde.

Iran geht von "Sabotage" bei Explosion in Atomanlage Natans aus

Die Explosion in der iranischen Atomanlage Natans im Juli ist nach Angaben aus Teheran auf "Sabotage" zurückzuführen. "Aber wie diese Explosion geschah und mit welchen Materialien, wird von Sicherheitsvertretern zu gegebener Zeit verkündet werden", sagte ein Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

Blutplasma zur Behandlung von Covid-19-Patienten in den USA generell zugelassen

Die US-Behörden haben den Einsatz von Blutplasma bei der Behandlung von Erkrankungen an dem neuartigen Coronavirus generell erlaubt. Das Plasma könne bei der Therapie der von dem Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 "effektiv" sein, erklärte die Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA. Das Plasma stammt von genesenen Covid-19-Patienten und enthält Antikörper gegen das Virus.

Trump-Beraterin Kellyanne Conway tritt zurück

Die hochrangige US-Präsidentenberaterin Kellyanne Conway hat ihren Rücktritt angekündigt. Die 53-Jährige begründete dies im Kurzbotschaftendienst Twitter damit, dass sie sich mehr um ihre Kinder kümmern wolle. In ihrem Leben werde es künftig "weniger Drama, mehr Mama" geben, schrieb die vierfache Mutter.

Bolsonaro droht Reporter mit Schlägen auf den Mund

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat einem Reporter mit Schlägen ins Gesicht gedroht. "Ich habe Lust, Dir auf den Mund zu schlagen", sagte der Staatschef zu dem Journalisten der Zeitung O Globo, der ihn zur möglichen Rolle von Präsidentengattin Michelle Bolsonaro in einer politischen Affäre befragt hatte. Andere anwesende Reporter beschwerten sich über die Bemerkung des Präsidenten, woraufhin dieser ohne weitere Worte den Ort verließ.

Bank of Korea signalisiert Abwärtsrevision der Wachstumsprognose

Die südkoreanische Notenbank wird mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung im laufenden Jahr pessimistischer. Die Wirtschaft werde voraussichtlich stärker als bislang prognostiziert schrumpfen, sagte Notenbankgouverneur Lee Ju-yeol in einer im Fernsehen übertragenen Parlamentssitzung und signalisierte damit eine Senkung der aktuellen Wirtschaftsprognose aus dem Mai, die einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 Prozent vorsieht.

Singapur Verbraucherpreise Juli -0,4% gg Vj (PROG: -0,55%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Juli -0,4% (Juni: -0,2%) gg Vj

