Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 260.355 angegeben - ein Plus von 927 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 261.737 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.350 Todesfälle und damit einen mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.354 Tote.

Vorläufiges Ergebnis: CDU gewinnt NRW-Kommunalwahlen mit 34,3 Prozent

Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen hat die CDU von Ministerpräsident Armin Laschet laut vorläufigem amtlichen Ergebnis trotz Stimmverlusten klar gewonnen. Nach dem am frühen Montagmorgen vom Innenministerium in Düsseldorf veröffentlichen Resultaten kam die CDU landesweit auf 34,3 Prozent der Stimmen. Dies sind 3,2 Punkte weniger als bei den Kommunalwahlen 2014 und das schlechteste Ergebnis der Partei bei NRW-Kommunalwahlen überhaupt.

Stichwahl um Oberbürgermeisterposten wohl auch in Düsseldorf

Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen zeichnen sich auch in der Landeshauptstadt Düsseldorf und in Aachen als Heimatstadt von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Stichwahlen um das Amt des Oberbürgermeisters ab. In Düsseldorf lag der CDU-Herausforderer Stephan Keller am Abend mit 31,0 Prozent knapp vor SPD-Amtsinhaber Thomas Geisel (28,5 Prozent), wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilte. Allerdings waren noch nicht alle Stimmen ausgezählt.

Griechische Regierung beschließt weitere Konjunkturmaßnahmen

Die griechische Regierung hat ihre Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft in der Corona-Krise ausgeweitet. Wie Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis mitteilte, hat das neue Maßnahmenbündel ein Volumen von 6,8 Milliarden Euro. Bereits im Frühjahr hatte die Regierung ein Konjunkturpaket im Umfang von 24 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Das aktuelle Maßnahmenbündel sieht unter anderem vor, die Einzahlungen von Unternehmen in die Sozialkassen zu senken, Sozialleistungen für Arbeitslose um zwei Monate zu verlängern und die Steuerlast von Bewohnern auf beliebten Ferieninseln zu reduzieren.

Russlands Regionalwahlen - Wichtiger Stimmungstest für Präsident Putin

Überschattet vom Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny und der Corona-Krise sind in Russland Regionalwahlen abgehalten worden. Am letzten und entscheidenden Wahltag gaben am Sonntag Bürger in 41 der 85 Regionen des Landes ihre Stimme ab. Der dreitägige Urnengang gilt als wichtiger Stimmungstest für Staatschef Wladimir Putin . Unabhängige Wahlbeobachter berichteten von zahlreichen Verstößen.

Israel verhängt wegen Coronavirus-Pandemie dreiwöchigen Lockdown

Israel verhängt wegen der Coronavirus-Pandemie bereits zum zweiten Mal einen landesweiten Lockdown. Die dreiwöchigen Beschränkungen sollen am kommenden Freitag in Kraft treten, kündigte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach einer Kabinettssitzung an. Bei Bedarf könnten sie auch ausgedehnt werden, betonte er in einer Fernsehansprache. Aus Protest gegen die Maßnahme kurz vor wichtigen Feiertagen trat der ultraorthodoxe Wohnungsbauminister Yaakov Litzman zurück.

Bloomberg unterstützt Biden mit Finanzspritze für Wahlkampf in Florida

Der US-Milliardär Michael Bloomberg wird den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden im Rennen im wichtigen Bundesstaat Florida mit einer Finanzspritze von mindestens 100 Millionen Dollar unterstützen. Dadurch ermögliche es der frühere New Yorker Bürgermeister der Demokratischen Partei, mehr Ressourcen in den Wahlkampf in anderen Staaten zu stecken, sagte der Bloomberg-Berater Kevin Sheekey der Washington Post in einem Interview.

Japans LDP wählt Yoshihide Suga zum Parteichef

Die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) Japans hat mit großer Mehrheit Yoshihide Suga, einen Spitzenberater von Premierminister Shinzo Abe, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Damit ist der Weg frei für die Wahl von Suga zum neuen Premierminister durch das Parlament am Mittwoch. Suga gewann mit 377 zu 89 Stimmen gegen den ehemaligen Außenminister Fumio Kishida; der ehemalige Verteidigungsminister Shigeru Ishiba erhielt 68 Stimmen.

