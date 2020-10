Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bund und Länder einigen sich auf teilweisen Lockdown

Bund und Länder haben sich auf einen teilweise Lockdown mit deutlich schärferen Kontaktbeschränkung für den Monat November geeinigt, um die sprunghaft steigenden Corona-Neuinfektionen wieder unter Kontrolle zu bringen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief zu einer "nationalen Kraftanstrengung" auf. "Wir müssen handeln, und zwar jetzt", sagte Merkel nach Beratungen mit den 16 Ministerpräsidenten. "Und zwar müssen wir handeln, um eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu vermeiden."

Robert-Koch-Institut meldet 16.774 Neuinfektionen

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages mehr als 16.000 neue Coronavirus-Infektionsfälle gemeldet worden. Wie das RKI am Donnerstagmorgen unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Mittwoch insgesamt 16.774 neue Fälle registriert, nach 14.964 am Vortag.

Impfkommissions-Chef: Corona-Impfung der Bevölkerung dauert bis 2022

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut rechnet damit, dass eine umfassende Impfung der Bevölkerung gegen das Coronavirus bis ins Jahr 2022 dauern wird. "Auch wenn es bald Impfstoffe gibt, wird die Impfung der gesamten Bevölkerung Ende 2021 meines Erachtens noch nicht abgeschlossen sein", sagte der Virologe Thomas Mertens den Funke-Zeitungen. Wenn man etwa pro Tag 100.000 Menschen impfen würde, was bereits eine Herausforderung sei, brauche man 150 Tage, um 15 Millionen Menschen zu impfen.

Kanzleramtschef verteidigt neuen Teil-Lockdown

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat die neuerlichen drastischen Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verteidigt. Die zweite Infektionswelle sei in der Lage, die Krankenhäuser binnen sechs Wochen zu füllen und das Gesundheitssystem zu überlasten, sagte er im ARD-Morgenmagazin. Das am Mittwochabend beschlossene Maßnahmenpaket für den November sei daher gut, vorausgesetzt, dass die Bevölkerung mitmache.

Städte- und Gemeindebund: Corona-Beschlüsse zeigen "Augenmaß"

Der Städte- und Gemeindebund hat die Verschärfung der Corona-Auflagen begrüßt. Die Beschlüsse zeigten "Augenmaß", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Man hat verhindert, das Land in eine Art Halbkoma zu bringen und es ist richtig, insbesondere Schulen und Kindergärten grundsätzlich weiterhin zu betreiben." Die angekündigten finanziellen Hilfen müssten insbesondere für die Gastronomiebetriebe schnell und unbürokratisch umgesetzt werden, damit die Betriebe nicht aufgeben müssten, forderte Landsberg.

Tausende Bundespolizisten sollen Einhaltung von Corona-Regeln überwachen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will mit dem Einsatz tausender Bundespolizisten die Einhaltung der neuen Corona-Regeln überwachen. Die Beamte sollten in Absprache mit den Ländern in Großstädten, Hotspots und der Einreise an Flughäfen, Bahnhöfen und Straßen eingesetzt werden, twitterte sein Ministerium am Mittwoch.

Sachsen meldet stabile Preise im Oktober

Die sächsischen Verbraucherpreise sind im Oktober unter dem Strich sowohl im Monats- als auch im Jahresvergleich stabil geblieben. Diese Situation habe es seit Januar 1992 so noch nicht gegeben, teilte das Statistische Landesamt mit. Die Entwicklung der Verbraucherpreise nach den zwölf Hauptgruppen sei dagegen differenziert gewesen.

Macron kündigt neuen Lockdown in Frankreich ab Freitag an

Wegen der massiv gestiegenen Corona-Infektionszahlen geht Frankreich ab Freitag in einen neuen landesweiten Lockdown. Er soll vorerst bis zum 1. Dezember gelten, wie Präsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache ankündigte. Anders als im Frühjahr sollen die Schulen aber offen bleiben.

UNO und Weltbank dringen auf offene Schulen trotz Corona-Pandemie

Die Vereinten Nationen und die Weltbank haben sich für eine Beibehaltung des Schulbetriebs während der Corona-Pandemie trotz der Infektionsrisiken ausgesprochen. In einem gemeinsamen Bericht wiesen UNO und Weltbank auf die negativen Auswirkungen des Lockdowns im Frühjahr auf die Bildung von Kindern hin - vor allem in ärmeren Ländern.

Transport-Verband schlägt nach Lkw-Maut-Urteil Vergleich mit Bund vor

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur fehlerhaften Berechnung der Lkw-Maut bringt die Transportbranche Ausgleichszahlungen des Bundes an die betroffenen Unternehmen ins Gespräch. Der Vorstandssprecher des Spitzenverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL), Dirk Engelhardt, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, wenn die der Entscheidung zugrunde liegende Klage Bestand habe, werde sein Verband prüfen lassen, ob etwaige Maut-Rückerstattungsansprüche für betroffene Unternehmen im Raum stünden.

Nächste Bundestagwahl wohl am 26. September 2021 - Zeitung

Die nächste Bundestagswahl soll nach einem Bericht der Bild-Zeitung am 26. September 2021 stattfinden. Demnach haben sich die Regierungsfraktionen von Union und SPD auf das Datum verständigt. Jetzt muss die Bundesregierung über den Termin beraten. Endgültig festgelegt wird der Termin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Biden gibt in Delaware Stimme für US-Präsidentschaftswahl ab

Der demokratische Kandidat Joe Biden hat am Mittwoch seine Stimme für die US-Präsidentschaftswahl abgegeben. Er hoffe, dass er und weitere Demokraten gewählt würden, um "Dinge ändern" und das Leben gewöhnlicher Menschen "besser machen" zu können, sagte Biden kurz vor seiner Stimmabgabe in seinem Wohnort Wilmington im Bundesstaat Delaware.

Bank of Japan hält still und sieht weiter schrittweise Erholung

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Geldpolitik unverändert gelassen und auch ihre Einschätzung bestätigt, wonach sich die Wirtschaft des Landes allmählich von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie erholt. Sie unterstrich aber, dass sie weitere Maßnahmen ergreifen werde, sollte dies notwendig werden. "Japans Wirtschaft wird mit der Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivität und der allmählichen Abschwächung der Auswirkungen von Covid-19 wahrscheinlich einem Aufwärtstrend folgen", schrieb die Notenbank in ihrem vierteljährlichen Ausblick.

Brasiliens Zentralbank lässt Leitzins bei 2,00 Prozent und Guidance unverändert

Brasiliens Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 2,00 Prozent belassen, obwohl die Inflation in den vergangenen Monaten wieder angestiegen ist. Zugleich signalisierte sie, dass sie den Zinssatz noch für einige Zeit auf diesem niedrigen Niveau belassen werde.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Einzelhandelsumsatz Sep +8,7% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Sep -13,9% gg Vj

