Chinesischer Industrie-PMI im Oktober gestiegen

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Oktober belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 53,6 (September: 53,0) Punkte und damit auf den höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt. Der Index befand sich damit den sechsten Monat in Folge im Wachstumsterritorium.

Verschärfte Corona-Beschränkungen in Deutschland in Kraft

Kontaktbeschränkungen für Treffen in der Öffentlichkeit, Schließungen von Restaurants, Kneipen und Kultureinrichtungen: In Deutschland sind am Montag die neuen bundesweiten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft getreten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte, angesichts der "Jahrhundertsituation" der Corona-Pandemie sei diese erneute "nationale Kraftanstrengung" nötig. Der Teil-Lockdown gilt zunächst für vier Wochen.

RKI: Mehr als 12.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland hat das Robert Koch-Institut (RKI) mehr als 12.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet. Wie das RKI am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 12.097 neue Ansteckungsfälle erfasst. Insgesamt wurden damit seit dem Beginn der Pandemie in Deutschland 545.027 Infektionsfälle registriert. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter melden, liegen die Fallzahlen montags immer niedriger als unter der Woche.

Merkel tritt nach Corona-Kabinett vor die Presse

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird sich nach der heutigen Sitzung des Corona-Kabinetts den Fragen der Hauptstadtjournalisten stellen. Wie das Bundespresseamt mitteilte, nimmt sie um 14.00 Uhr an der Regierungspressekonferenz teil. Am heutigen Montag beginnt für einen Monat der Teil-Lockdown zur Bekämpfung der Pandemie, mit weitreichenden Schließungen von Gastronomiebetrieben, Kultureinrichtungen und Sportstätten.

Spahn wirbt vor Teil-Lockdown für "nationale Kraftanstrengung" gegen Corona

Kurz vor Inkrafttreten des Teil-Lockdowns in Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Bürger eindringlich zur deutlichen Reduzierung ihrer Kontakte aufgerufen. Um angemessen mit der "Jahrhundertsituation" der Corona-Pandemie umzugehen, sei eine "nationale Kraftanstrengung im November" nötig, sagte Spahn im ZDF-"heute-journal". Damit Kitas und Schulen offen bleiben könnten, müssten die Kontakte anderweitig "umso mehr" verringert werden.

WHO-Direktor in Corona-Quarantäne

Der Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat sich in Corona-Quarantäne begeben. Er sei mit jemandem in Kontakt gewesen, der positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden sei, teilte Tedros im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Seinen eigenen Gesundheitszustand beschrieb der WHO-Chef als "gut", er habe keine Symptome.

Neuer Corona-Lockdown in England könnte länger als vier Wochen dauern

Der wegen rasant steigender Corona-Infektionszahlen angekündigte vierwöchige Lockdown in England könnte nach Angaben der Regierung noch länger dauern. Gelinge es nicht, die Ansteckungsraten zu senken, werde die Regierung die strengen Maßnahmen aufrechterhalten, sagte der britische Staatssekretär Michael Gove dem Sender Sky News. Der zweite landesweite Lockdown soll am Donnerstag in Kraft treten und eigentlich am 2. Dezember enden.

Frenetischer Endspurt des US-Wahlkampfs

Frenetischer Schlussspurt von Donald Trump im US-Wahlkampf: Bei mehreren Kundgebungen am Sonntag hat sich der Präsident siegesgewiss gezeigt. "Wir werden vier weitere Jahre in unserem großartigen Weißen Haus erringen", rief Trump zwei Tage vor der Wahl vor Anhängern im Bundesstaat North Carolina aus. Sein Herausforderer Joe Biden sagte bei einem Auftritt in Pennsylvania: "In zwei Tagen können wir eine Präsidentschaft beenden, die diese Nation gespalten hat."

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kfz-Absatz Okt +31,6% gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Okt +1,74% gg Vorjahr (Sep: +1,86%)

