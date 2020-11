Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Mehr als 13.000 Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland sind mehr als 13.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen mitteilte, wurden 13.363 neue Ansteckungsfälle erfasst. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter diese Daten übermitteln, liegen die neuen Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als die an anderen Wochentagen von dem Institut mitgeteilten Werte.

Spahn: Längere Beschränkungen absehbar - Sorge über Altersstruktur

Auf spürbare Einschränkungen wegen Corona bis weit über das geplante Auslaufen des Lockdowns Ende November hinaus müssen sich die Deutschen nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einstellen. Er sagte beim Bild-Talk, es sei Ziel, dass Kitas und Schulen so lange es geht im Regelbetrieb bleiben können und idealerweise durchgängig. Dies könne er aber nicht versprechen.

Deutsche Exporte legen im September deutlich zu

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im September trotz der Corona-Pandemie deutlich gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 2,3 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 1,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte allerdings um 3,8 Prozent niedriger.

Seehofer nimmt Polizei nach Leipziger Corona-Demo in Schutz

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat nach der Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag in Leipzig die Polizei gegen Kritik in Schutz genommen. "Wir müssen damit aufhören, die Taktik der Polizei im Nachhinein ohne Kenntnis von Details und ohne vollständiges Bild per Ferndiagnose zu hinterfragen", betonte Seehofer in einer von seinem Ministerium verbreiteten Erklärung. Die Polizei habe seine "volle Rückendeckung".

Weltweit schon mehr als 50 Millionen Corona-Infektionen registriert

Weltweit sind bereits mehr als 50 Millionen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Von den 50.010.400 registrierten Corona-Infektionen endeten 1.251.980 tödlich, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab. Die Pandemie war im Dezember vergangenen Jahres in China ausgebrochen, zahlreiche Länder in Europa und anderen Weltregionen kämpfen derzeit mit einer zweiten Welle.

Virtuelle Beratungen der Weltgesundheitsversammlung inmitten der Corona-Pandemie

Inmitten der zweiten Welle der Corona-Pandemie beginnt in Genf am Montag eine knapp einwöchige Tagung der Weltgesundheitsversammlung. Das Gremium der mehr als 190 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) berät bis zum 14. November virtuell über wichtige Themen der öffentlichen Gesundheit, der erste Teil der Beratungen hatte im Mai stattgefunden. Beherrschendes Thema dürften die Corona-Pandemie sowie globale Impfkampagnen sein.

Orban droht wegen Rechtsstaatsmechanismus mit Veto gegen EU-Haushalt

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat in einem Schreiben an EU-Vertreter wegen des geplanten Rechtsstaatsmechanismus mit einem Veto gegen den EU-Haushalt gedroht. In dem Brief führe Orban ins Feld, dass der Plan zum Rechtsstaatsmechanismus nicht den Vereinbarungen vom Juli zum EU-Haushalt entspreche, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus einer EU-Quelle.

Mehr als 800 Festnahmen bei Protesten gegen Lukaschenko in Belarus

Bei erneuten Protesten gegen den autoritär regierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko sind am Sonntag in Belarus mehr als 800 Demonstranten festgenommen worden. Die Menschenrechtsgruppe Wiasna berichtete von gut 830 Festnahmen in der Hauptstadt Minsk und anderen Städten, wo mehrere tausend Demonstranten auf die Straße gingen. Die im Exil lebende Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja äußerte derweil die Hoffnung auf ein Treffen mit dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden.

Zehntausende Oppositionsanhänger fordern in Georgien Neuwahl

Die Polizei in Georgien ist gewaltsam gegen die Proteste zehntausender Regierungsgegner vorgegangen. Die Beamten setzten am Sonntag in der Hauptstadt Tiflis Wasserwerfer und Tränengas ohne Vorwarnung ein, wie in Live-Übertragungen des Fernsehens zu sehen war. Die Demonstranten werfen der Regierungspartei Georgischer Traum die Fälschung der Parlamentswahl von Ende Oktober vor, diese bestreitet die Vorwürfe.

Erdogans Schwiegersohn tritt als Finanzminister der Türkei zurück

Überraschend hat der Schwiegersohn des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan seinen Rücktritt als Finanzminister erklärt. Wegen gesundheitlicher Probleme und weil er mehr Zeit mit seiner "vernachlässigten" Familie verbringen wolle, trete er von seinem Amt zurück, gab Berat Albayrak auf seinem Instagram-Account bekannt. Die Türkei befindet sich inmitten einer schweren Währungskrise.

Goldman Sachs: Covid-19 belastet Wachstum in USA und Europa

Nach Auszählung der US-Präsidentschaftswahl sieht der Chefökonom der Investmentbank Goldman Sachs, Jan Hatzius, kurzfristig Abwärtsrisiken. Die steigenden Covid-19-Infektionen auf beiden Seiten des Atlantiks werden in naher Zukunft große Volkswirtschaften belasten, warnte Hatzius in einer Kundennotiz, während die Anhänger des designierten nächsten US-Präsidenten Joe Biden dessen Wahlsieg feierten. Hatzius schrieb, Biden werde wahrscheinlich mit einer republikanischen Mehrheit im Senat arbeiten und sich mit einem 1 Billion Dollar schweren Konjunkturpaket begnügen müssen.

Palästinenser, Irak und Afghanistan erhoffen sich von Biden engere Beziehungen

Palästerpräsident Ahmud Abbas hat nach dem Wahlsieg von Joe Biden sein Interesse an einem Dialog mit dem künftigen US-Präsidenten bekundet. Er könne es kaum erwarten, "mit dem gewählten Präsidenten Joe Biden und seiner Regierung zusammenzuarbeiten, um die Beziehungen zu stärken, um Freiheit, Unabhängigkeit, Gerechtigkeit und Würde für das palästinensische Volk zu garantieren", erklärte Abbas in Ramallah.

George W. Bush gratuliert Biden zu "klarem" und "ehrlichem" Wahlsieg

Der frühere republikanische US-Präsident George W. Bush hat sich in die Reihe der Gratulanten von Joe Biden eingereiht. Bush telefonierte mit dem Sieger der US-Präsidentschaftswahl, wie er in einer Erklärung mitteilte. Darin habe er hervorgehoben, dass der Sieg des Demokraten gegen Amtsinhaber Donald Trump "vollkommen fair" und mit einem "klaren" Resultat errungen worden sei.

"Eta" rückt weiter in Richtung Florida vor

Nach seinem Durchzug durch Kuba ist der Wirbelsturm "Eta" auf den Südosten der USA vorgerückt. Am frühen Sonntagabend (Ortszeit) befand sich der Sturm etwa 145 Kilometer südlich der Metropole Miami im US-Bundesstaat Florida, wie das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) der USA mitteilte. Die Windgeschwindigkeiten von "Eta" lagen zu diesem Zeitpunkt bei 100 Stundenkilometern.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 09, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)