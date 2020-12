Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Repräsentantenhaus winkt Anhebung der Corona-Hilfszahlungen durch

Das demokratisch geführte US-Repräsentantenhaus hat in der Nacht zum Dienstag eine Gesetzesvorlage verabschiedet, die die Stimuluszahlung für Amerikaner, die 75.000 US-Dollar oder weniger verdienen, von den 600 Dollar pro Person, die im gegenwärtigem Hilfspaket vorgesehen sind, auf 2.000 Dollar erhöht. Dies hatte der noch amtierende Präsidenten Donald Trump gefordert. Die Vorlage wurde mit 275 zu 134 Stimmen angenommen, wobei fast alle Demokraten und 44 Republikaner sich dafür aussprachen. Die Erhöhung der Einmalzahlung würde nach einer Schätzung des US-Kongresses 464 Milliarden Dollar kosten.

US-Repräsentantenhaus weist Trumps Veto gegen Verteidigungsetat zurück

Blamable Abstimmungsniederlage für Donald Trump drei Wochen vor Ende seiner Amtszeit: Das US-Repräsentantenhaus hat das Veto des scheidenden Präsidenten gegen den Verteidigungshaushalt mit Zweidrittelmehrheit zurückgewiesen. In der Kongresskammer stimmten am Montag mehr als hundert Abgeordnete von Trumps Republikanischer Partei zusammen mit den oppositionellen Demokraten gegen den Einspruch des Präsidenten.

US-Regierung ficht Urteil gegen Trumps Tiktok-Dekret an

Die US-Regierung hat Berufung gegen das Urteil eines Bundesgerichts eingelegt, das eine Verordnung zum Verbot der chinesischen Videoplattform Tiktok in den USA blockiert hatte. Das am Montag vom US-Justizministerium eingereichte Dokument, das die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte, enthielt keine Argumente, warum das von Präsident Donald Trump erlassene Dekret doch durchgesetzt werden sollte.

USA drohen China bei Einmischung in Dalai-Lama-Kür mit Sanktionen

China muss mit US-Sanktionen rechnen, wenn es sich in die Kür des künftigen Dalai Lamas einmischt. Das ergibt sich aus einem Gesetz, das am Sonntag (Ortszeit) von Präsident Donald Trump unterzeichnet wurde und das zuvor mit überwältigender Mehrheit vom US-Kongress beschlossen worden war.

Fraktionen prüfen Privilegien-Verbot für Geimpfte

Rechtspolitiker von SPD und Union prüfen ein gesetzliches Verbot von Sonderrechten für Menschen mit Corona-Impfung. "Die SPD-Fraktion prüft derzeit gesetzliche Maßnahmen, wie Ungleichbehandlungen von Nicht-Geimpften und Geimpften durch die Privatwirtschaft ausgeschlossen werden könnten", sagte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, der Zeitung Welt. "Es ist nicht hinnehmbar, dass Fluggesellschaften nur Geimpfte mitnehmen oder Restaurants Nicht-Geimpften den Zutritt verwehren. Eine solche Sonderregelung würde zu Spaltungen in der Gesellschaft führen."

RKI: 12.892 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 12.800 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 12.892 Ansteckungsfälle erfasst. Die bisherigen täglichen Höchstwerte lagen bei mehr als 30.000 Fällen. Die Gesamtzahl der erfassten Corona-Infektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg auf 1.664.726. Nach Angaben des Instituts wurden ferner 852 Todesopfer der Pandemie innerhalb von 24 Stunden verzeichnet.

Zwei Drittel der Kliniken in Deutschland rechnen 2020 mit Verlusten

Die Corona-Pandemie hat die ohnehin schon angespannte finanzielle Situation der Kliniken in Deutschland laut einem Zeitungsbericht noch einmal drastisch verschärft. Zwei Drittel aller Betreiber rechnen in diesem Jahr mit Verlusten, schreibt der Tagesspiegel unter Verweis auf das aktuelle Krankenhaus-Barometer des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI), das dem Tagesspiegel vorliegt. Demnach beurteilen nur noch 18 Prozent der knapp 2.000 Kliniken mit ihren 1,3 Millionen Mitarbeitern ihre aktuelle wirtschaftliche Lage als gut.

Deutsche Krankenhäuser schlagen wegen ihrer Finanzlage Alarm

Die deutschen Krankenhäuser schlagen wegen ihrer in der Corona-Krise besonders angespannten Finanzlage Alarm. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, warnte am Dienstag in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, dass die Kliniken flächendeckend bereits im ersten Quartal 2021 die Gehälter ihrer Beschäftigten nicht mehr zahlen könnten, sollten sie nicht mehr Hilfen erhalten.

Große Koalition nimmt wegen Tesla Klagerechte der Umweltverbände ins Visier

In der Großen Koalition gibt es Bestrebungen, die Klagemöglichkeiten für Umweltverbände einzuschränken. Anlass sind die Widerstände von Umweltverbänden gegen die Tesla-Ansiedlung in Grünheide bei Berlin. So konnte auch schon ein Naturschutzverein aus Bayern gegen das Projekt klagen, weil er vom Umweltbundesamt als klageberechtigt anerkannt ist. "Wir müssen das Verbandsklagerecht auf Umweltverbände beschränken, die unmittelbar betroffen sind", sagte der Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion und stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann (CDU), dem Handelsblatt.

Fördersumme für E-Autos nimmt 2020 stark zu

Die Fördersumme für Autos mit alternativen Antrieben ist in Deutschland im ablaufenden Jahr stark gestiegen. Laut Zahlen des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) wuchs die ausgezahlte Fördersumme von gut 98 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 652 Millionen Euro in diesem Jahr, wie die Düsseldorfer Rheinische Post in ihrer Dienstagsausgabe berichtet.

Scheuer verteidigt Autobahn-Reform

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat seine Autobahn-Reform verteidigt. "Geben wir der neuen Autobahn GmbH einfach eine Chance und reden nicht schon vor Beginn von Chaos", forderte Scheuer am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin mit Blick auf Kritik von Opposition und Verbänden an hohen Kosten und drohender Ineffizienz der neuen Autobahn-Verwaltung.

Lambrecht fordert Umdenken beim Thema Frauenquote auch bei Staatsunternehmen

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht beim Thema Frauenförderung auch deutsche Staatsunternehmen wie die Bahn in der Verantwortung. Auch dort müsse es mit Blick auf die Frauenquote ein Umdenken geben, sagte Lambrecht am Dienstag im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Sie gehe davon aus, dass die verbindliche Frauenquote für Vorstände, auf die sich die Koalitionsparteien im November geeinigt hatten, im kommenden Jahr Gesetz werde.

Griechenland kündigt vorzeitige Rückzahlung von IWF-Krediten an

Griechenland hat die vorzeitige Rückzahlung weiterer Milliardenkredite an den Internationalen Währungsfonds (IWF) in die Wege geleitet. Dabei gehe es um Darlehen in einer Gesamthöhe von 3,6 Milliarden Euro, die 2021 und 2022 fällig würden, teilte der griechische Finanzminister Christos Staikouras am Montag in Athen mit. Bereits im November 2019 hatte sein Land IWF-Kredite vorzeitig zurückgezahlt.

Marokkanische Delegation bereitet in Israel Einrichtung von Verbindungsbüro vor

Nach der Normalisierung der beiderseitigen Beziehungen vor einigen Wochen ist eine marokkanische Delegation nach Israel gereist, um dort die Einrichtung eines Verbindungsbüros vorzubereiten. Vertreter des marokkanischen Staates trafen bereits am Sonntag zu einer "technischen" Visite in Israel ein, wie eine mit den Vorgängen vertraute Quelle am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Dem mehrtägigen Besuch solle die Reise einer größeren Delegation folgen.

Frauenrechtsaktivistin in Saudi-Arabien zu über fünf Jahren Haft verurteilt

Die saudiarabische Frauenrechtsaktivistin Ludschain al-Hathlul ist am Montag zu fünf Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht sprach die 31-Jährige "mehrerer Aktivitäten, die nach dem Anti-Terrorismus-Gesetz verboten sind", schuldig, wie die regierungstreue Nachrichtenwebsite "Sabk" berichtete. Die Aktivistin befindet sich seit mehr als zwei Jahren in Untersuchungshaft. Aufgrund von Bewährungsregelungen und der bereits verbüßten Anteile der Haft rechnen die Angehörigen damit, dass al-Hathlul im Februar oder März freikommt.

