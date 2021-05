Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel meldet Umsatzrekorde trotz Krise

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel haben im März die Erwartungen weit übertroffen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, stiegen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 7,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das ist die stärkste Steigerung seit Beginn der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie in Deutschland - im März 2020 waren viele Geschäfte in der zweiten Monatshälfte geschlossen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich einen Zuwachs um 2,6 Prozent prognostiziert.

FDP-Bundestagsfraktion fordert "Bürokratie-Entfesselungspaket"

Die FDP-Bundestagsfraktion will am Montag bei einer Klausurtagung einen Antrag für ein sogenanntes Bürokratie-Entfesselungspaket beschließen. Die FDP mache Druck auf die Bundesregierung, "endlich konkret spürbare Entlastungsschritte umzusetzen", erklärte Fraktionsvize Michael Theurer. Unternehmen, aber auch Selbständige und Freiberufler bräuchten "Entlastungen von unnötiger Bürokratie - und das nicht am Sankt Nimmerleinstag, sondern jetzt".

G7-Staaten prüfen Mechanismus zur schnellen Widerlegung von Falschinformationen

Die G7-Staaten wollen sich gegen Falschinformationen unter anderem aus Russland und China wappnen: Ab Montag prüfen die sieben führenden Industrienationen die Einführung eines "schnellen Widerlegungsmechanismus". Der britische Außenminister Dominic Raab will die Minister bei dem ersten persönlichen G7-Treffen seit zwei Jahren über Aktivitäten von sogenannten Trollen in den Online-Netzwerken unterrichten, wie die Sunday Times berichtete.

US-Außenminister warnt vor zunehmend "repressiver" agierendem China

US-Außenminister Antony Blinken hat vor einem zunehmend "repressiver" und "aggressiver" handelnden China gewarnt. "Was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist, dass China zu Hause repressiver und im Ausland aggressiver agiert", sagte Blinken in einem Interview mit der CBS-Sendung 60 Minutes. Die Spannungen zwischen den USA und der Volksrepublik haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen, da Washington vor allem Pekings Menschenrechtslage kritisiert.

Biden: "Haben bin Laden bis zu den Toren der Hölle verfolgt - und erwischt"

US-Präsident Joe Biden hat den zehnten Jahrestag der Tötung von Al-Kaida-Chef Osama bin Laden genutzt, um den US-Truppenabzug aus Afghanistan zu rechtfertigen. "Wir werden weiterhin jede Bedrohung, die von Afghanistan ausgeht, überwachen und unterbinden", erklärte Biden. Die Nachricht über den Tod bin Ladens vor zehn Jahren sei ein Moment gewesen, "den ich nie vergessen werde", betonte der Präsident.

Syrischer Machthaber Assad erlässt Generalamnestie

Wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Syrien hat Machthaber Baschar al-Assad eine Generalamnestie erlassen. Das Dekret erlaubt unter anderem die Freilassung von Häftlingen, die wegen Straftaten wie Komplizenschaft bei "terroristischen Handlungen" verurteilt wurden, wie staatliche Medien berichteten. Die Nachrichtenagentur Sana veröffentlichte das Dekret, teilte jedoch nicht mit, wie viele Gefangene davon profitieren könnten.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien Kernverbraucherpreise Apr +1,18% gg Vorjahr (März: +1,21%)

