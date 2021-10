Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo Institut: Lage der Autoindustrie deutlich schlechter

Die Lage der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer hat sich im September empfindlich verschlechtert. Der entsprechende Ifo-Wert stürzte von 32,0 auf 13,2 Punkte. Im Juli waren es noch 52,9 Punkte. "Aktuelle Zahlen zeigen, dass die Autobranche die am stärksten von Lieferengpässen mit Vorprodukten betroffene Branche ist", sagte Oliver Falck, der Leiter des Ifo Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien.

"Konstruktive Gespräche" der möglichen Koalitionäre ohne greifbares Ergebnis

Es war der Tag der vielen "konstruktiven Gespräche": Am Sonntag haben zuerst FDP und SPD über eine mögliche Regierungszusammenarbeit gesprochen, außerdem loteten Grüne und SPD sowie FDP und Union zum ersten Mal nach der Bundestagswahl ihre Gemeinsamkeiten aus. Während die SPD auf schnelle Dreier-Gespräche mit Grünen und FDP drang, betonten Union und FDP ihre vielen inhaltlichen Überschneidungen. Das weitere Vorgehen dürfte in den kommenden Tagen klar werden.

Städte wollen Solaranlagen verpflichtend vorschreiben können

Die Kommunen sollen nach einer Forderung von Städtetagspräsident Burkhard Jung künftig die Möglichkeit erhalten, Solaranlagen und Dachbegrünungen auf Neubauten verpflichtend vorzuschreiben. "Die Städte müssen die Möglichkeit haben, Solaranlagen und Dachbegrünungen bei Neubauten und auch bei Sanierungen verpflichtend vorzugeben", sagte Jung der Rheinischen Post.

"Pandora Papers" enthüllen heimliche Offshore-Geschäfte zahlreicher Politiker

Tschechiens Regierungschef, Zyperns Präsident und viele andere Entscheidungsträger - ein riesiges Datenleck enthüllt laut einem internationalen Recherchenetzwerk die heimlichen Geschäfte hunderter Politiker mit Briefkastenfirmen. Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mit Medien wie der Süddeutschen Zeitung veröffentlichte einen Teil der Rechercheergebnisse zu den sogenannten "Pandora Papers" zur Verstrickung von mehr als 330 Politikern und Amtsträgern aus 91 Ländern. Ob die Geschäfte illegal sind, müssen allerdings die Behörden im Einzelfall prüfen.

Österreichs Regierung führt neue CO2-Abgabe ein

Österreich führt eine Sonderabgabe für den Ausstoß von klimaschädlichem CO2 ein. Die neue Steuer ist Teil einer "ökosozialen" Steuerreform der konservativ-grünen Regierung, die Bundeskanzler Sebastian Kurz auf einer Pressekonferenz in Wien vorstellte. Die CO2-Steuer soll demnach ab dem 1. Juli 2022 erhoben werden und beläuft sich zunächst auf 30 Euro pro Tonne. Bis 2025 soll dieser Preis auf 55 Euro steigen.

Großbritannien droht erneut mit Aussetzung des Nordirland-Protokolls

Die britische Regierung droht erneut mit der Aussetzung der im Nordirland-Protokoll festgelegten Zollregelungen. Brexit-Minister David Frost werde am Montag bei seiner Rede auf dem Parteitag der Tories ankündigen, dass "die Schwelle für die Anwendung von Artikel 16" erreicht sei, hieß es in einer Erklärung der konservativen Regierungspartei von Premier Boris Johnson. Das Nordirland-Protokoll ist einer der strittigsten Punkte in den Post-Brexit-Beziehungen zwischen Brüssel und London.

Behörden kämpfen gegen Ölteppich an Kaliforniens Küste

An der Pazifikküste im Süden Kaliforniens hat aus einer Pipeline auslaufendes Öl für erhebliche Umweltschäden gesorgt. Die Behörden der Küstenstädte Huntington Beach und Newport Beach versuchten am Sonntag (Ortszeit), den rund zehn Kilometer langen Ölteppich einzudämmen, der sich entlang des beliebten Küstenabschnitts bei Los Angeles erstreckte.

Japans Parlament wählt Fumio Kishida zum Regierungschef

Das japanische Parlament hat den früheren Außenministers Fumio Kishida zum Regierungschef gewählt. Die Abgeordneten im von Kishidas Partei LDP dominierten Unterhaus stimmten für die Amtseinführung des neuen LDP-Vorsitzenden. Die Liberaldemokraten hatten den 64-Jährigen vergangene Woche zum Nachfolger von Yoshihide Suga auserkoren. Auf die Wahl zum Parteivorsitzenden folgte nun erwartungsgemäß die Wahl zum Regierungschef.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Sep Verbraucherpreise unverändert gg Vormonat

Schweiz Sep Verbraucherpreise +0,9% (PROGNOSE: +1,1%) gg Vorjahr

Schweiz Aug Einzelhandelsumsatz nominal +0,2% gg Vj

Schweiz Aug Einzelhandelsumsatz real sb +0,5% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)