Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Stärkster Anstieg der deutschen Erzeugerpreise seit 1949

Die deutschen Erzeugerpreise sind im Dezember kräftig gestiegen und haben die Prognosen deutlich übertroffen. Im Vergleich zum Vormonat erhöhten sich die Preise um 5,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Das ist der stärkste monatliche Anstieg seit Beginn der Ergebung im Jahr 1949. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Steigerung um 24,2 Prozent. Das ist die höchste Jahresrate seit Beginn der Erhebung 1949. Die Prognose von Ökonomen hatte auf ein Plus von 18,9 Prozent gelautet.

Chinas Notenbank senkt LPR-Referenzzins für Bankkredite erneut

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte den zweiten Monat in Folge gesenkt. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, sinkt der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) um 10 Basispunkte auf 3,70 Prozent. Der fünfjährige LPR wurde um 5 Basispunkte auf 4,60 Prozent reduziert. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte ihn im August 2019 reformiert und dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

Mali verweigert Bundeswehr-Maschine Überflug und Landung

Die Behörden im westafrikanischen Mali haben einem Flugzeug der Bundeswehr den Überflug und die Landung verweigert. Die Maschine vom Typ A400M mit rund 80 Soldatinnen und Soldaten an Bord sei nach Gran Canaria umgeleitet worden, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Nachrichtenagentur AFP. Der Flieger sei auf dem Weg von Wunstorf ins Feldlager Gao gewesen.

Norwegen mahnt zu Lösung im Ukraine-Konflikt

Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Store, dessen Land derzeit den Vorsitz im Weltsicherheitsrat führt, hat bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt gedrungen. "Wir tragen die gemeinsame Verantwortung, hier eine Lösung zu finden, dass nicht die militärische Logik in Europa die Macht hat", sagte er laut einer Dolmetscherin.

Biden sorgt mit Äußerung über möglichen russischen Angriff auf Ukraine für Wirbel

US-Präsident Joe Biden hat mit Äußerungen zu einem möglichen russischen Einmarsch in die Ukraine für Wirbel gesorgt. Biden sagte bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus, er erwarte zumindest einen begrenzten russischen Angriff auf die Ukraine. "Meine Einschätzung ist, dass er einrücken wird", sagte Biden über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieser wolle den Westen "testen".

Biden verteidigt ein Jahr nach Amtsantritt seine bisherige Regierungsbilanz

US-Präsident Joe Biden hat ein Jahr nach seinem Amtsantritt seine bisherige Regierungsbilanz gegen Kritik verteidigt. "Es war ein Jahr der Herausforderungen, aber auch ein Jahr des gewaltigen Fortschritts", sagte Biden bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. So seien beim Wirtschaftswachstum und bei der Schaffung von Arbeitsplätzen "Rekorde" erzielt worden. Zugleich zeigte sich der in Umfragen abgesackte US-Demokrat optimistisch, zumindest Teile seiner derzeit blockierten Reformvorhaben noch durchbringen zu können.

Putin rühmt die "enge Zusammenarbeit" mit Teheran

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein iranischer Kollege Ebrahim Raissi haben am Mittwoch in Moskau ihre enge Zusammenarbeit in internationalen Fragen bekräftigt. Putin rühmte bei dem Treffen in der russischen Hauptstadt den "ständigen Kontakt" zwischen Moskau und Teheran. Es sei ihm "sehr wichtig", die Ansicht seines iranischen Gesprächspartners in globalen Fragen zu kennen, sagte Putin.

Bidens Wahlrechtsreform scheitert erwartungsgemäß im US-Senat

Die Wahlrechtsreform von US-Präsident Joe Biden ist erwartungsgemäß im Senat gescheitert. Am Mittwoch stimmten nicht genügend Senatoren für das Verfahren, das es den regierenden Demokraten erlaubt hätte, den Gesetzesentwurf ohne die Stimmen der Republikaner durch den Kongress zu bringen. Die Republikaner von Bidens Vorgänger Donald Trump nutzten ihre Sperrminorität, um die Wahlrechtsreform zu blockieren.

Trump scheitert vor Supreme Court im Streit um Dokumente zu Kapitol-Erstürmung

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Streit um die Herausgabe von Dokumenten zur Kapitol-Erstürmung eine Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof erlitten. Der Supreme Court in Washington lehnte einen Antrag des 75-Jährigen ab, eine Übergabe der Unterlagen an den parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Sturm auf den Kongress vor einem Jahr zu blockieren. Damit ist der Weg für eine Übergabe der Dokumente frei.

Nordkorea deutet Wiederaufnahme von Atom- und Langstreckenraketentests an

Nordkoreas Führung hat eine Wiederaufnahme der ausgesetzten Tests von Atom- und Langstreckenraketen angedeutet. Auf einer Sitzung des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei wurde einem "betroffenen Sektor" die Anweisung erteilt, die "Frage der Wiederaufnahme aller vorübergehend ausgesetzten Aktivitäten unverzüglich zu prüfen", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Damit bezog sie sich wahrscheinlich auf Pjöngjangs Atom- und Interkontinentalraketenprogramm.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Jan 112 (Dez: 110)

Frankreich/Geschäftsklima Jan PROGNOSE: 111

Japan/Exporte Dez +17,5% (PROGNOSE: +15,3%) gegenüber Vorjahr

Japan/Importe Dez +41,1% gegenüber Vorjahr

Japan/Handelsbilanz Dez Defizit 582,4 Mrd JPY (PROGNOSE: Defizit 750 Mrd JPY)

Japan/Exporte nach China Dez +10,8% gg Vorjahr

Japan/Exporte nach Asien Dez +16,6% gg Vorjahr

Japan/Exporte in die USA Dez +22,1% gg Vorjahr

Japan/Exporte nach Europa Dez +9,7% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)