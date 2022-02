Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo: Lieferprobleme im Einzelhandel entspannen sich

Die Lieferprobleme im Einzelhandel haben sich nach Aussage des Ifo-Instituts merklich entspannt. Laut Ifo berichteten 57,1 Prozent der Einzelhändler im Januar, dass nicht alle bestellten Waren geliefert werden können. Im Dezember waren es noch 81,6 Prozent gewesen. "Nach dem Ende des Weihnachtsgeschäfts ist etwas weniger Druck auf dem Kessel", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Trotzdem erfüllen viele Einzelhändler nicht jeden Kundenwunsch, weil ihnen immer noch Ware fehlt." Das Statistische Bundesamt hatte am Dienstag einen unerwartet deutlichen Rückgang der Einzelhandelsumsätze im Dezember gemeldet.

Deutsche Bank: Jolts-Bericht deutet auf engen US-Arbeitsmarkt

Die Zahlen des Dezember-Jolts-Berichts des US-Arbeitsministeriums deuten nach Aussage von Deutsche-Bank-Analyst Jim Reid darauf hin, dass der Arbeitsmarkt weiterhin sehr eng ist. "Die Gesamtzahl der offenen Stellen stieg im Dezember unerwartet auf 10,925 Millionen gegenüber 10,3 Millionen erwarteten, während die Quote der freiwilligen Kündigungen bei 2,9 Prozent lag", schreibt Reid in seinem Morgenkommentar. Das sei knapp weniger als der im September und November verzeichnete Rekordwert von 3,0 Prozent, aber im historischen Vergleich immer noch sehr hoch.

RBA-Gouverneur: Werden für niedrige, stabile Inflation tun was nötig ist

The Reserve Bank of Australia (RBA) wird laut Gouverneur Philip Lowe "alles Notwendige tun", um die Inflation im Laufe der Zeit innerhalb ihres Ziels von 2 bis 3 Prozent zu halten. Diese Aussage deutet darauf hin, dass sich eine gewisse Falkenhaftigkeit in die Zinsaussagen der Zentralbank einschleichen könnte. In einer Rede vor dem Nationalen Presseclub gab Lowe jedoch keinen Hinweis darauf, dass eine Zinserhöhung unmittelbar bevorsteht. Die RBA habe Zeit, die Trends bei Angebot und Nachfrage in der Wirtschaft zu sichten, und warte auf ein stärkeres Lohnwachstum.

USA unterstützen Emirate im Kampf gegen Huthi-Rebellen

Nach mehreren Raketenangriffen der jemenitischen Huthi-Rebellen schicken die USA zur Unterstützung ein Kriegsschiff und mehrere Kampfflugzeuge in die Vereinigten Arabischen Emirate. Wie die US-Botschaft in den Emiraten erklärte, handelt es sich um einen Lenkwaffenzerstörer und hochmoderne Kampfjets. Die Entscheidung erfolgte demnach nach einem Telefonat zwischen US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Scheich Mohammed bin Sajed al-Nahjan.

USA beantragen Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats wegen Nordkorea

Die USA haben laut Diplomaten-Kreisen für Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu Nordkoreas jüngsten Raketentests beantragt. "Wir hoffen wirklich, dass der Rat in der Lage sein wird, mit einer Stimme zu sprechen", sagte ein Diplomat. Es wird erwartet, dass die Sitzung hinter verschlossenen Türen stattfinden wird. Es liegt an Russland, das im Februar den Vorsitz im Sicherheitsrat innehat, den Termin zu bestätigen.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Handelsbilanz Jan Defizit 176 Mio USD (Dez: Überschuss 3,95 Mrd USD)

Indonesien Kernverbraucherpreise Jan +1,84% gg Vorjahr (Dez: +1,56%)

February 02, 2022