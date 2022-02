Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang steigt im Dezember um 2,8 Prozent

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Dezember deutlich besser als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er gegenüber dem Vormonat um 2,8 Prozent und lag kalenderbereinigt um 5,5 (November: 2,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von nur 0,3 Prozent prognostiziert. Ohne Großaufträge ergab sich ein Plus von 2,9 Prozent. Den für November gemeldeten Anstieg bei den gesamten Auftragseingängen von 3,7 Prozent revidierten die Statistiker auf 3,6 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz steigt im Dezember um 0,2 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Dezember erneut gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Der für November gemeldete Anstieg von 4,1 Prozent wurde auf 4,3 Prozent revidiert. Im Vergleich zu Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland, war der Umsatz noch um 2,9 Prozent niedriger.

Ifo-Institut: Corona treibt Kurzarbeit hoch

Die Zahl der Kurzarbeitenden in Deutschland ist nach Schätzungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung kräftig gestiegen. Im Januar zog sie demnach auf 900.000 Menschen von revidiert 780.000 im Vormonat an. Das seien 2,7 Prozent der Beschäftigten, nach 2,3 Prozent im Dezember. Die Schätzungen des Instituts beruhen nach dessen Angaben auf seinen Umfragen und den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.

Behörden nehmen offenbar erstmals Kontakt mit Telegram-Betreibern auf

Das Bundesinnenministerium hat laut eigenen Angaben nach anhaltendem Druck einen direkten Kontakt zur Konzernspitze des umstrittenen Messengerdienstes Telegram herstellen können. Ein Ministeriumssprecher sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND), dass "ein konstruktives Gespräch mit Vertretern aus der Konzernspitze von Telegram per Videokonferenz" stattgefunden habe.

Abstimmungsirrtum rettet Arbeitsmarktreform in Spanien

Ein Abstimmungsirrtum eines Abgeordneten aus der Opposition hat die Arbeitsmarktreform von Spaniens Ministerpräsidenten Pedro Sánchez durchs Parlament gerettet. Die linke Regierung erhielt eine knappe Mehrheit von 175 Ja- zu 174 Nein-Stimmen für ihren Gesetzesentwurf. Nach Angaben der oppositionellen Partido Popular (PP) war es einer ihrer Abgeordneten, der die entscheidende Ja-Stimme abgab. Es handle sich allerdings um einen "Computerfehler".

USA sanktionieren Belarussen wegen Angriffs auf Dissidentin bei Olympia 2020

Die USA haben mehrere Belarussen wegen ihrer Verwicklungen in Angriffe auf "Dissidenten" mit Sanktionen belegt. Das Außenministerium in Washington erklärte, die ungenannten belarussischen Staatsbürger seien in "ernsthafte, extraterritoriale Aktivitäten gegen Dissidenten" im Namen der Regierung des umstrittenen belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko verwickelt gewesen. Es verwies dabei unter anderem auf den Fall der Sprinterin Kristina Timanowskaja bei den jüngsten Olympischen Spielen in Tokio.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Dez -0,2% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Dez PROGNOSE: +0,5% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Nov rev -0,5% (vorl: -0,4%) gg Vm

Südkorea Verbraucherpreise Jan +3,6% (PROG: +3,4%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Jan +0,6% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Jan +2,6% gg Vorjahr, +0,6% gg Vormonat

Philippinen Verbraucherpreise Jan +3,0% gg Vorjahr (PROG +3,0%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)