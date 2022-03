Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Selenskyj: Russland kann mit Krieg "nichts erreichen"

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj verspricht sich von einer neuen Verhandlungsrunde mit Russland Fortschritte. Moskau habe "bereits begonnen zu verstehen, dass es mit Krieg nichts erreichen wird", sagte Selenskyj in einer auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Videobotschaft. Die Gespräche zwischen ukrainischen und russischen Vertretern sollen demnach im Laufe des Dienstag fortgesetzt werden. Die jüngste Verhandlungsrunde am Montag bewertete Selenskyj positiv. Ihm sei gesagt worden, dass die Gespräche "ziemlich gut" verlaufen seien. "Aber warten wir ab", schränkte Selenskyj mit Blick auf die neue Verhandlungsrunde ein. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte bereits am Freitag von "positiven Fortschritten" bei den laufenden Verhandlungen gesprochen.

Erneut starke Explosionen in Kiew

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren am frühen Dienstagmorgen laut Reportern der Nachrichtenagentur AFP mindestens drei starke Explosionen zu hören. Ein AFP-Journalist sah eine Rauchsäule über der Stadt aufsteigen. Aufgrund der nächtlichen Ausgangssperre war der Ort der Explosionen zunächst unklar. Die russische Armee versucht derzeit, Kiew einzukesseln. In der Stadt befindet sich nach wie vor die Hälfte der einst drei Millionen Einwohner. Sie können die Stadt nur noch Richtung Süden verlassen. Die Vororte im Nordosten und Nordwesten sind stark umkämpft. Ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montag, Kiew bereite sich auf eine "erbitterte Verteidigung" vor.

Nasa sieht trotz Ukraine-Krieg keine Auswirkungen für Internationale Raumstation

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat betont, dass die Spannungen zwischen Washington und Moskau wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine keine Auswirkungen auf den Betrieb der Internationalen Raumstation (ISS) haben sollen. Der für das ISS-Programm zuständige Nasa-Manager Joel Montalbano erklärte, dass die Zusammenarbeit mit den Russen "seit 20 Jahren läuft, und in den letzten drei Wochen hat sich nichts geändert."

Deutscher Einzelhandelsumsatz für Januar nach unten revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Januar schwächer gewachsen als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 1,4 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Zuwachs von 2,0 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 10,4 Prozent höher.

Chinas Industrie wächst zu Jahresbeginn stärker als erwartet

Die chinesische Industrieproduktion hat ihr Wachstum im Januar und Februar beschleunigt. Wie die nationale Statistikbehörde mitteilte, legte die Produktion in den ersten beiden Monaten des Jahres um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu nach einem Wachstum von 4,3 Prozent im Dezember. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von 3,5 Prozent gerechnet.

Eigenheimverkäufe in China gehen zu Jahresanfang weiter zurück

Der Abschwung im chinesischen Immobiliensektor hat sich Anfang 2022 fortgesetzt. Die von Peking verhängten Beschränkungen der Kreditaufnahme in diesem Sektor haben die Bauträger verunsichert, während die restriktive Kreditvergabe die Nachfrage der Hauskäufer weiter dämpfte. Die Eigenheimverkäufe, ein Schlüsselindikator für die Nachfrage, sind in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 gegenüber dem Vorjahr um 22,1 Prozent gesunken.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/ILO-Arbeitslosenzahl 3 Mon per Jan -88.000, Quote 3,9%

GB/Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Jan +4,8%

GB/Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Jan +3,8%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon Jan PROGNOSE: +3,7%

GB/Durchschnittslöhne 3 Mon per Dez revidiert auf +3,7%

GB/Anträge auf Arbeitslosengeld Feb -48.100

Indonesien Exporte Feb 20,46 Mrd USD

Indonesien Importe Feb 16,64 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Feb Überschuss 3,83 Mrd USD (PROG Überschuss 1,66 Mrd USD)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2022 04:00 ET (08:00 GMT)