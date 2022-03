Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

China will Aktienmärkte stabilisieren und Wachstum ankurbeln

China will laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua seine Aktienmärkte stabil halten und Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums ergreifen. Die Regierung solle eine Politik verfolgen, die die Kapitalmärkte begünstige, während sie bei der Einführung bremsender Maßnahmen vorsichtig sei, habe es in einer Sitzung des Ausschusses für Finanzstabilität und Entwicklung des Staatsrats geheißen, die von Vizepremier Liu He geleitet worden sei.

API-Daten zeigen unerwartet Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche unerwartet um 3,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 2,8 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 3,8 Millionen Barrel nach minus 2,0 Millionen eine Woche zuvor.

Sarah Bloom Raskin zieht Kandidatur für Posten bei US-Notenbank Fed zurück

Die von US-Präsident Joe Biden für die Notenbank Fed als Chefin der Bankenaufsicht nominierte Kandidatin Sarah Bloom Raskin hat ihre Bewerbung zurückgezogen. In einem von "The New Yorker" am Dienstag veröffentlichten Brief begründete Raskin den Schritt mit der mangelnden Unterstützung für ihre Kandidatur im Senat. Ihre Haltung zum Klimawandel war bei den oppositionellen Republikanern und einem einflussreichen demokratischen Senator auf Kritik gestoßen.

Deutsche Industrie beschäftigt wieder mehr Mitarbeiter

Die Zahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Januar erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder gewachsen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts arbeiteten in Industriebetrieben mit mindestens 50 Mitarbeitern 5,5 Millionen Menschen. Das waren 0,3 Prozent bzw. 17.700 mehr als im Januar 2021. Es war der erste Anstieg seit September 2019. Damals hatten 5,7 Millionen Menschen in der Industrie gearbeitet. Gegenüber dem Vormonat sank die Beschäftigtenzahl im Januar allerdings um 0,2 Prozent bzw. 13.600.

UNO beklagt massenhafte Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Myanmar

Die UNO hat massenhafte Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Myanmar beklagt. UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet erklärte am Dienstag, das "entsetzliche" Ausmaß der Verbrechen seit dem Militärputsch am 1. Februar 2021 verlange eine "feste, einheitliche und entschlossene" internationale Antwort.

Neuer Raketentest Nordkoreas offenbar fehlgeschlagen

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Mittwoch offenbar erneut eine Rakete getestet - der Start sei jedoch fehlgeschlagen. Nordkorea habe am Morgen ein "unbekanntes Projektil aus dem Gebiet Sunan abgefeuert", erklärte der südkoreanische Generalstab. "Aber es wird vermutet, dass es unmittelbar nach dem Start fehlgeschlagen ist." Japanische Medien berichteten unter Berufung auf Verteidigungskreise, dass Nordkorea möglicherweise eine ballistische Rakete habe starten wollen.

+++ Konjunkturdaten

JAPAN

Exporte Feb +19,1% (PROGNOSE: +20,5%) gegenüber Vorjahr

Importe Feb +34,0% gegenüber Vorjahr

Handelsbilanz Feb Defizit 668,3 Mrd JPY (PROGNOSE: Defizit 110 Mrd JPY)

Exporte nach China Feb +25,8% gg Vorjahr

Exporte nach Asien Feb +25,1% gg Vorjahr

Exporte in die USA Feb +16,0% gg Vorjahr

