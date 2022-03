Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Exporterwartungen brechen im März ein

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren ist in Folge des Krieges in der Ukraine eingebrochen. Die Ifo-Exporterwartungen fielen im März auf minus 2,3 Punkte von 17,0 Punkten im Februar. Einen stärkeren Rückgang gab bisher nur zu Beginn der Corona-Krise im April 2020 (minus 31,2 Punkte), wie das Ifo Institut mitteilte. "Insbesondere Unternehmen mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Russland blicken deutlich pessimistischer auf die kommenden Monate. Der Zuwachs der Exporte wird sich merklich verlangsamen."

Preise für Wohnimmobilien steigen mit Rekordtempo

Der rasante Preisanstieg für Wohnimmobilien in Deutschland hat im vierten Quartal 2021 angehalten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Preise um durchschnittlich 12,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Dies ist der stärkste Preisanstieg bei den Wohnimmobilientransaktionen seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Bereits im dritten und zweiten Quartal waren mit Steigerungen um 12,0 Prozent und 10,8 Prozent Rekordraten verzeichnet worden.

Erdrutschsieg für SPD im Saarland - CDU auf Rekordtief

Das Saarland steht nach 23 Jahren CDU-geführter Regierungen vor einem Machtwechsel: Bei der Landtagswahl am Sonntag verzeichnete die SPD von Spitzenkandidatin Anke Rehlinger Hochrechnungen zufolge einen Erdrutschsieg. Im Saarbrücker Landtag kann sie womöglich sogar mit absoluter Mehrheit regieren. Die CDU stürzte auf ein historisches Tief. Die AfD bleibt im Landtag. Grüne und FDP mussten bis zuletzt zittern. Die Linke erlebte ein Fiasko.

Scholz bestätigt Überlegungen zur Anschaffung von Raketenschutzschild

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Überlegungen bestätigt, angesichts der Bedrohung durch Russland das israelische Raketenabwehrsystem "Iron Dome" anzuschaffen. "Ich kann Ihnen sagen, das gehört ganz sicher zu den Dingen, die wir beraten - aus gutem Grund", sagte Scholz am Sonntagabend in der ARD-Sendung Anne Will. Die Einzelheiten des Vorhabens seien aber "noch nicht zu Ende abschließend beraten".

Scholz hat Putin vor Einsatz von Chemiewaffen gewarnt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russlands Präsident Wladimir Putin im Ukraine-Konflikt vor einem Einsatz chemischer oder biologischer Waffen gewarnt. "Ein Einsatz von biologischen und chemischen Waffen darf nicht stattfinden", sagte Scholz in der ARD-Sendung Anne Will. "Das würde härteste Konsequenzen haben." Scholz sprach nach eigenen Angaben das Thema in einem direkten Gespräch mit Putin an.

Selenskyj will Moskaus Forderung nach Neutralität der Ukraine "gründlich" prüfen

In den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine will die Regierung in Kiew die Frage der von Russland geforderten Neutralität des Landes "gründlich" prüfen. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit mehreren unabhängigen russischen Medien. Die Konfliktparteien wollen am Montag oder Dienstag eine neue Verhandlungsrunde in Istanbul starten. "Dieser Punkt der Verhandlungen ist für mich verständlich und er wird diskutiert, er wird gründlich geprüft", sagte Selenskyj in dem Interview mit mehreren russischen Medien.

USA und Israel wollen Iran gemeinsam an Atomwaffe hindern

Die USA und Israel sind nach den Worten von US-Außenminister Antony Blinken "entschlossen", gemeinsam den Iran an der Herstellung von Atomwaffen zu hindern. Die US-Regierung glaube, dass "die Rückkehr zur vollständigen Umsetzung" des internationalen Atomabkommens "der beste Weg sei, um das iranische Programm wieder zurück in die Kiste zu stecken, in der es sich befand", sagte Blinken nach einem Treffen mit dem israelischen Außenminister Jair Lapid.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Feb Exporte 150,6 Mrd SEK

Schweden Feb Importe 149,6 Mrd SEK

Schweden Feb Handelsbilanz Überschuss 1,0 Mrd SEK

