Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte steigen im Februar kräftig

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Februar kräftig gesteigert und dabei die Prognosen deutlich übertroffen. Der Krieg in der Ukraine, der am 24. Februar begann, und die Sanktionen gegen den Angreifer Russland spiegeln sich in den Daten noch nicht wider. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 6,4 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten lediglich ein Plus von 1,5 Prozent erwartet.

Ifo-Institut: Kurzarbeit sinkt im März etwas

Die Zahl der Kurzarbeitenden ist im März etwas gesunken. Allerdings verzeichnete die Industrie mehr Menschen in Kurzarbeit. Nach Schätzungen des Münchner Ifo-Instituts waren im März 620.000 Menschen in Kurzarbeit, nach 685.000 im Februar. Das sind 1,8 Prozent der Beschäftigten, nach 2,0 Prozent. Das Ifo basiert seine Schätzungen auf seine Umfragen und Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.

Schnabel: Geldpolitik trotz Ukraine-Krieg normalisieren

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihre Geldpolitik nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel trotz der wachstumsdämpfenden Wirkung des russischen Kriegs gegen die Ukraine normalisieren. In einem Workshop von European House - Ambrosetti begründete Schnabel diese Forderung mit der Einschätzung, dass die Inflation mittelfristig über 2 Prozent zu bleiben drohe, weil der Krieg die private Nachfrage voraussichtlich nicht deutlich genug schwächen werde, um die Inflation ausreichend zu bremsen.

Daly sieht Argumente für größeren Zinssschritt im Mai

Die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, sieht inzwischen eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Mai. "Wenn es bis zur nächsten Sitzung nicht zu einer negativen Überraschung kommt, spricht mehr für 50", sagte Daly in dem Interview mit der Financial Times. "Ich bin zuversichtlicher, dass diese frühzeitigen Anpassungen angemessen wären."

Generalstaatsanwältin: 410 tote Zivilisten in zurückerobertem Großraum Kiew gefunden

Nach dem Abzug der russischen Truppen aus dem Großraum Kiew sind mehr als 400 tote Zivilisten in dem Gebiet gefunden worden. Die Leichen von 410 Zivilisten seien aus "den befreiten Gebieten in der Region Kiew in Sicherheit gebracht" worden, sagte die Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa im ukrainischen Fernsehen. Experten hätten bereits 140 Tote gerichtsmedizinisch untersucht.

Scholz wirft Russland "Kriegsverbrechen" vor und kündigt weitere Sanktionen an

Nach den Berichten über die Tötung zahlreicher Zivilisten während der russischen Besatzung des Kiewer Vororts Butscha hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weitere Sanktionen gegen Moskau angekündigt. "Die Ermordung von Zivilisten ist ein Kriegsverbrechen", sagte Scholz in Berlin. "Diese Verbrechen der russischen Streitkräfte müssen wir schonungslos aufklären."

Habeck will weiter kein sofortiges Energie-Embargo gegen Russland

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat ein sofortiges Embargo gegen die Lieferungen von russischem Gas, Öl und Kohle erneut ausgeschlossen. Deutschland werde seine Abhängigkeit Schritt für Schritt reduzieren, sagte er im ZDF. Gleichzeitig kündigt er nach den mutmaßlichen Kriegsverbrechen im ukrainischen Butscha weitere Sanktionen gegen Russland noch in dieser Woche an.

Orbans Partei gewinnt Parlamentswahl in Ungarn deutlich

In Ungarn hat die rechtskonservative Fidesz-Partei von Regierungschef Viktor Orban die Parlamentswahl mit überraschend deutlichem Vorsprung gewonnen. Nach Auszählung von 94 Prozent der Stimmen kam die Fidesz-Partei nach Angaben des ungarischen Wahlbüros auf 53 Prozent. Das Sechs-Parteien-Bündnis der Opposition erreichte 35 Prozent. Damit behält die Regierungspartei ihre Zweidrittelmehrheit im Parlament und Ministerpräsident Orban steht vor einer vierten Amtszeit.

Serbiens Staatschef Vucic erklärt sich zum Sieger der Präsidentenwahl

Serbiens Staatschef Aleksandar Vucic hat sich nach der Parlaments- und Präsidentenwahl zum Sieger erklärt. Er habe in der ersten Wahlrunde 2.245.000 Stimmen erhalten, sagte Vucic in einer Siegesrede im Fernsehen. Das seien rund 60 Prozent aller Stimmen. Es war bereits damit gerechnet worden, dass der Staatschef im Amt bestätigt wird. Vucics Serbische Progressive Partei (SNS) dürfte den Umfragen zufolge auch ihre Mehrheit im Parlament verteidigen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)