Chinas Exportwachstum verlangsamt sich im März

Die chinesischen Exporte sind im März im Jahresvergleich um 14,7 Prozent gestiegen, wie die Zollverwaltung Chinas mitteilte. Der Anstieg war damit geringer als in den ersten beiden Monaten Jahres mit insgesamt um 16,3 Prozent, er lag aber im Rahmen der Prognose der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen, die mit 14 Prozent gerechnet hatten. Die Importe sind im vergangenen Monat unerwartet um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, nachdem sie im Zeitraum Januar-Februar um 15,5 Prozent zugelegt hatten. Die befragten Ökonomen hatten einen Anstieg der Einfuhren Chinas im März im Jahresvergleich um 8 Prozent erwartet.

Brainard sieht Inflationsbekämpfung als wichtigste Aufgabe

Die Fed-Gouverneurin Lael Brainard betrachtet die Inflation in den USA als zu hoch und sieht es als die wichtigste Aufgabe der US-Notenbank an, diese zu senken. Die Abschwächung einiger Messgrößen für die US-Inflation im März sei zu begrüßen, aber man müsse abwarten, ob sich der Rückgang in den kommenden Monaten fortsetze, bevor man zu viel hineininterpretiere, so die Gouverneurin am Dienstag. Brainard sagte, der Kerninflationsdruck habe sich im März stärker abgeschwächt, als sie erwartet habe.

Barkin sieht Fed vor Periode höheren Inflationsdrucks

Die US-Notenbank könnte nach Einschätzung des Präsidenten der Richmond Fed, Thomas Barkin, vor einer Periode anhaltend höheren Inflationsdrucks stehen, was höhere Zinsen als in früheren Jahren nach sich ziehen könnte. "Es gibt ein paar Gründe für die Annahme, dass wir bei der Inflationsbekämpfung künftig etwas mehr Gegenwind bekommen werden", sagte Barkin dem Wall Street Journal. Die Inflation könnte mittelfristig etwas höher ausfallen als in den Zeiten der Großen Moderation.

Inflationsdruck in Großbritannien im März höher als erwartet

Der Inflationsdruck in Großbritannien ist im März höher als erwartet gewesen. Laut Mitteilung der Statistikbehörde ONS stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent und lagen um 7,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten 0,8 bzw 6,7 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise stiegen um 0,9 Prozent auf Monats- und 5,7 Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von 0,5 und 5,4 Prozent. Unerwartet deutlich fiel auch der Anstieg der Erzeugerpreise aus: 5,2 bzw 19,2 Prozent gegenüber erwarteten 1,8 bzw 15,0 Prozent.

Neuseelands Notenbank erhöht Leitzins um 50 Basispunkte

Die neuseeländische Zentralbank hat den Leitzins um 50 Basispunkte auf 1,5 Prozent angehoben und beschleunigt damit die Rücknahme der geldpolitischen Anreize aus der Pandemiezeit, nachdem die Inflation auf ein Mehrjahreshoch gestiegen war. Es ist die vierte Erhöhung in Folge. Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hatte den Zinssatz auf ihren Sitzungen im Oktober, November und Februar jeweils um 25 Basispunkte angehoben.

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 1,1 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 5,1 Millionen Barrel nach minus 0,5 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,4 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,6 Millionen Barrel.

Biden wirft Putin "Völkermord" in der Ukraine vor

US-Präsident Joe Biden hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin angesichts von Gräueltaten in der Ukraine "Völkermord" vorgeworfen. Er habe die in der Ukraine begangenen Verbrechen als Völkermord bezeichnet, weil immer deutlicher werde, dass "Putin versucht, die bloße Idee auszulöschen, ein Ukrainer sein zu können", sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) bei einem Besuch im Bundesstaat Iowa. Der Kreml-Chef hatte zuvor eine "planmäßige" Fortsetzung der Angriffe in der Ukraine angekündigt.

Ukrainischer Geheimdienst meldet Festnahme des Putin-Vertrauten Medwedtschuk

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat laut Präsident Wolodymyr Selenskyj den bekannten pro-russischen Abgeordneten und Geschäftsmann Viktor Medwedtschuk festgenommen. Selenskyj veröffentlichte am Dienstag im Online-Dienst Telegram ein Foto des 67-Jährigen in Handschellen und gratulierte dem SBU zu seinem Einsatz. Medwedtschuk gilt als enger Vertrauter von Russlands Präsident Wladimir Putin.

Chef der Bundesnetzagentur sorgt sich um Gasspeicherstände

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sorgt sich um die niedrigen Füllstände in den deutschen Gasspeichern. Bei einem möglichen Gasembargo oder Lieferstopps durch Russland käme Deutschland mit den aktuellen Mengen und eingekauftem Flüssiggas nur bis zum Ende des Sommers oder Anfang des Herbstes, sagte Müller in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv. "Aber dann wären die Speicher richtig leer. Und das würden wir vor dem Winter nicht haben wollen."

Diplomatischer Affront: Kiew lehnt geplanten Besuch Steinmeiers ab

Diplomatischer Affront gegen den Bundespräsidenten: Ein Besuch des deutschen Staatsoberhauptes Frank-Walter Steinmeier in der Ukraine ist von der Führung in Kiew abgelehnt worden. Eine gemeinsame Visite mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda und den Staatschefs der Baltenländer sei in Kiew offenbar "nicht gewünscht", sagte der Bundespräsident am Dienstag während eines Besuchs in Warschau. Sein Treffen mit Duda stand im Zeichen des Ukraine-Kriegs: Steinmeier verurteilte die russische "Barbarei" in der Ukraine und würdigte den Einsatz Polens bei der Aufnahme von Flüchtlingen.

Ex-Sicherheitschef von Hongkong kandidiert als Regierungschef

Der ehemalige Sicherheitschef von Hongkong, John Lee, ist der voraussichtlich einzige Kandidat für das Amt des Regierungschefs der Finanzmetropole. Lee gab am Mittwoch bekannt, er habe die nötige Zahl an Unterstützern im Wahlkomitee für seine Kandidatur erhalten. Die Wahl findet am 8. Mai statt, Gegenkandidaten gibt es nicht - Medienberichten zufolge auf Wunsch der Regierung in Peking.

Malischer Militärhelikopter soll britische Blauhelme beschossen haben

In Mali hat es einen gefährlichen Zwischenfall mit einem Helikopter des malischen Militärs gegeben. Aus einem Hubschrauber der malischen Streitkräfte seien "in der Nähe" eines Einsatzkommandos britischer Blauhelmsoldaten Raketen abgefeuert worden, erklärte ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums am Dienstag in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur AFP.

GROßBRITANNIEN

Erzeugerpreise (Input) März +5,2% gg Vm; +19,2% gg Vj

Erzeugerpreise (Input) März PROG: +1,8% gg Vm; +15,0% gg Vj

Erzeugerpreise (Output) März +2,0% gg Vm; +11,9% gg

Erzeugerpreise (Output) März PROG: +1,0% gg Vm; +10,8% gg Vj

JAPAN

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Feb -9,8% (PROG: -1,5%) gg Vm

