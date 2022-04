Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im Februar

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Februar wieder gestiegen, nachdem er im Januar erstmals seit Mai 2020 gesunken war. Verglichen mit dem Vormonat nahm er um 1,0 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Dabei erhöhten sich die offenen Aufträge aus dem Inland um 0,5 Prozent, der Bestand an Auslandsaufträgen stieg um 1,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt 20,5 Prozent höher.

Deutsche Exporte in Drittstaaten fallen im März um 7,2 Prozent

Die deutschen Ausfuhren in Staaten außerhalb der EU sind im März gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 7,2 Prozent gefallen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden im März kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 52,8 Milliarden Euro exportiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 3,2 Prozent höher.

Zahl der Baugenehmigungen in Deutschand fällt im Februar

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im Februar gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, wurde der Bau von 28.060 Wohnungen genehmigt. Das waren 6,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. In den ersten beiden Monaten dieses Jahren wurden insgesamt 57.713 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt - diese Zahl war nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahreszeitraum (57.712 Baugenehmigungen).

Gastgewerbe verbucht steigende Umsätze im Februar

Die Gastronomie- und Beherbergungsunternehmen in Deutschland haben sich im Februar weiter von der Corona-Krise erholt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg der Umsatz kalender- und saisonbereinigt real um 3,5 Prozent und nominal um 4,2 Prozent.

Beige Book: Inflationsdruck bleibt hoch

Die US-Wirtschaftsaktivität ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge seit Mitte Februar mit einer moderaten Geschwindigkeit gewachsen. Wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht, haben mehrere Distrikte trotz des engen Arbeitsmarktes einen moderaten Beschäftigungsaufbau verzeichnet. Die Produktion war in den meisten Distrikten solide, jedoch stellten Lieferkettenprobleme, die schwierige Verfügbarkeit von Arbeitskräften und höhere Materialkosten Herausforderungen für die Unternehmen dar, die Nachfrage zu befriedigen.

Bericht: Bundesregierung verweigert Ukraine Kauf schwerer Waffen

Die Bundesregierung hat der Ukraine nach Bild-Informationen den Kauf schwerer Waffen bei deutschen Rüstungskonzernen unmöglich gemacht, indem sie das Angebot im Vorfeld stark reduziert hat. Das Bundesverteidigungsministerium habe auf Anordnung des Kanzleramts sämtliche schwere Waffen von einer sogenannten "Industrieliste" deutscher Waffenschmieden gestrichen, berichtete die Bild-Zeitung aus ihr vorliegenden Dokumenten.

USA und Partner warnen vor russischen Cyber-Angriffen gegen Ukraine-Unterstützer

Das Geheimdienstbündnis Five Eyes hat vor möglichen russischen Cyberangriffen gegen Unterstützerstaaten der Ukraine gewarnt. Die Hinweise darauf, dass die russische Regierung "Möglichkeiten für Cyberattacken" auslote, verdichteten sich, hieß es in einer offiziellen Warnung des Geheimdienstbündnisses, dem die USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland angehören.

Türkischer Außenminister: Einige Nato-Länder hoffen auf langen Ukraine-Krieg

Der türkische Außenminister hat einige Nato-Staaten beschuldigt, einen anhaltenden Krieg in der Ukraine anzustreben, um auf diese Weise eine Schwächung Russlands zu erreichen. "Es gibt Länder in der Nato, die wollen, dass der Krieg weitergeht", sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Mittwoch in Istanbul. "Ihr Ziel ist es, Russland zu schwächen." Ankara bemüht sich seit Kriegsbeginn, im Konflikt zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln. Russland und die Ukraine hatten zwei Mal in der Türkei Gespräche über einen Waffenstillstand geführt, zuletzt Ende März. Inzwischen sind die Verhandlungen in eine Sackgasse geraten.

Ukraine schlägt Verhandlungen mit Russland in belagertem Mariupol vor

Angesichts der katastrophalen Lage im seit Wochen umkämpften Mariupol hat die Ukraine eine "besondere Verhandlungsrunde" mit russischen Vertretern in der strategisch wichtigen Hafenstadt im Süden des Landes vorgeschlagen. Es könnten Verhandlungen "ohne Vorbedingungen" stattfinden, schrieb der ukrainische Chefunterhändler und Präsidentschaftsberater Mychailo Podoljak auf Twitter. Ziel sei es, die ukrainischen Kämpfer, Soldaten und Zivilisten zu retten. "Weil sie zu uns gehören. Weil sie in meinem Herzen sind. Für immer", erklärte Podoljak.

Westliche Minister verlassen G20-Treffen aus Protest gegen Russland

Mit einer Boykott-Aktion haben westliche Finanzminister und Zentralbankchefs bei einem G20-Treffen in Washington gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine protestiert. US-Finanzministerin Janet Yellen und mehrere ihrer Kollegen etwa aus Kanada und Großbritannien verließen den Sitzungssaal, als der russische Vertreter das Wort ergriff, wie aus informierten Kreisen verlautete. "Einige Finanzminister und Zentralbankchefs, die virtuell teilnahmen, haben ihre Kameras ausgeschaltet, als Russland sprach."

Macron wirft Le Pen "Abhängigkeit" von Russland vor

Wenige Tage vor der Stichwahl in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron seiner rechtspopulistischen Herausforderin Marine Le Pen "Abhängigkeit" von Russland vorgeworfen. "Wenn Sie von Russland sprechen, dann sprechen Sie von Ihrem Geldgeber", sagte Macron in der ersten und einzigen Fernsehdebatte zwischen den beiden Präsidentschaftsanwärtern. Macron spielte auf Kredite in Höhe von mehreren Millionen Euro an, die Le Pen von einer dem Kreml nahestehenden russisch-tschechischen Bank erhalten hatte.

Israel meldet Raketenangriff aus dem Gazastreifen

Aus dem Gazastreifen ist nach Angaben der israelischen Armee eine Rakete auf Israel abgefeuert worden. Ein Trümmerteil der Rakete sei in den Hof eines Hauses in der südisraelischen Stadt Sderot gefallen, teilte die Polizei am späten Mittwochabend mit. Verletzt wurde demnach niemand.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Apr 108 (März: 107)

Frankreich/Geschäftsklima Apr PROGNOSE: 104

Neuseeland 1Q Verbraucherpreise +1,8% (PROGNOSE: +2,0%) gg Vorquartal

Neuseeland 1Q Verbraucherpreise +6,9% (PROGNOSE: +7,1%) gg Vorjahr

