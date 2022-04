Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lagarde: EZB-Zinserhöhung von Daten abhängig

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, ist der Erwartung einer baldigen Zinserhöhung entgegengetreten. Die EZB werde im Juni einen Satz aktueller Daten haben, auf deren Basis sie darüber entscheiden werde, wann sie die Nettoanleihekäufe beende - "im Zuge des dritten Quartals, aber wann im dritten Quartal, wird es am Anfang sei, oder später?", sagte Lagarde bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank und fügte hinzu: "Das wird von den Daten abhängen, die wir bekommen."

Lagarde: Weitere Senkung von Wachstumsprognosen möglich

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, rechnet mit einer Senkung der Wachstumsprognosen für den Euroraum und will zusätzliche Sanktionen gegen Russland nicht ausschließen. "Es könnte zu weiteren Prognosesenkungen kommen", sagte Lagarde bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank.

Powell: 50 Basispunkte im Mai liegen auf dem Tisch

Die Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung ist nach Aussage von Fed-Chairman Jerome Powell eine reale Möglichkeit. "Die 50 Basispunkte liegen für Mai auf dem Tisch", sagte Powell bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank. Die Finanzmärkte verstünden die Absichten der Fed in der Regel gut, auch wenn er keine Markt-Bepreisung favorisieren wolle.

Deutsche Steuereinnahmen legen auch im März deutlich zu

Die deutschen Steuereinnahmen sind im März deutlich um 17,2 Prozent gestiegen. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. Der Einnahmezuwachs war laut den Angaben überwiegend auf ein Plus bei den Gemeinschaftssteuern um 18,4 Prozent zurückzuführen. "Gegenüber einer Vorjahresbasis, die aufgrund der Corona-Pandemie und der im Zusammenhang ergriffenen steuerlichen Maßnahmen deutlich geschwächt gewesen war, ergaben sich beträchtliche Zuwachsraten im Aufkommen der meisten Steuerarten", erklärte das Ministerium. "Auswirkungen des Ukraine-Konflikts sind im Steueraufkommen noch nicht zu verzeichnen."

BGA-Präsident warnt vor Folgen von Schiffsstau vor Schanghai

Der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, hat angesichts des Staus von hunderten Frachtschiffen vor Schanghai vor ausbleibenden Lieferungen und weiter steigenden Transportkosten gewarnt, deren Folgen die Verbraucher zu spüren bekommen würden. "Von einer kurzfristigen Entspannung der Lage ist derzeit nicht auszugehen", sagte Jandura der Funke Mediengruppe. China kämpfe aktuell mit der schwersten Corona-Welle.

Wegen Ukraine-Kriegs erstmals keine Einigung bei halbjährlicher IWF-Tagung

Wegen des Krieges in der Ukraine hat es beim halbjährlichen Ministertreffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) erstmals keine gemeinsame Erklärung gegeben. "Russlands Krieg gegen die Ukraine hat es unmöglich gemacht, einen Konsens zu finden", erklärte die Vorsitzende des IWF-Lenkungsausschusses, Spaniens Finanzministerin Nadia Calviño. Sie habe aber die Unterstützung der "überwältigenden Mehrheit" der 189 Mitglieder. Es habe "nahezu Einstimmigkeit über die auf dem Tisch liegenden inhaltlichen Fragen" geherrscht, erklärte Calviño weiter.

Selenskyj: Ukraine braucht 7 Milliarden Dollar pro Monat

Wegen des russischen Angriffs benötigt die Ukraine laut Präsident Wolodymyr Selenskyj alleine als Ausgleich für wirtschaftliche Ausfälle monatlich 7 Milliarden Dollar Unterstützung. "Und wir werden hunderte Milliarden Dollar für den Wiederaufbau benötigen", sagte Selenskyj in einer Videoschalte während eines Treffens des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington.

UNO: Mehr als 7,7 Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine

Wegen des russischen Angriffskriegs sind nach UN-Angaben mehr als 7,7 Millionen Menschen innerhalb der Ukraine auf der Flucht. Die meisten von ihnen seien aus der Ostukraine in andere Landesteile geflohen, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit. Insgesamt 2,85 Millionen Binnenvertriebene suchten demnach im Westen der Ukraine Zuflucht. Zudem flohen seit dem Beginn der Invasion am 24. Februar mehr als fünf Millionen Menschen außer Landes.

Selenskyj: Russland will Unabhängigkeitsreferendum in besetzten Gebieten fälschen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau beschuldigt, in den von russischen Truppen besetzten Gebieten um Kherson und Saporischschja im Süden des Landes ein gefälschtes Unabhängigkeitsreferendum abhalten zu wollen. In einer Videobotschaft forderte Selenskyj die Bewohner der besetzten Gebiete auf, keine persönlichen Daten wie Passnummern anzugeben, die die russischen Streitkräfte von ihnen verlangen würden.

Macron warnt vor weiterer Eskalation des Ukraine-Kriegs

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat zu massiven Anstrengungen aufgerufen, um eine weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs zu verhindern. Es bestehe die Gefahr, dass Russland den Konflikt weiter eskaliere und sogar Chemie- oder Nuklearwaffen einsetze, sagte Macron in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe und weiteren europäischen Medien. Ein weiteres Eskalationspotenzial sei "die Bereitschaft von verbündeten Ländern oder anderen Mächten", in den Krieg einzugreifen. "Unsere Verantwortung liegt darin, alles zu tun, um eine Feuersbrunst zu verhindern", betonte Macron.

Verteidigungsausschuss lädt Scholz zu Sitzung ein

In der Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine hat der Verteidigungsausschuss im Bundestag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu seiner nächsten Sitzung eingeladen. "Die Frage danach, welchen Beitrag Deutschland und insbesondere die Bundeswehr in Bezug auf Waffenlieferungen tatsächlich leisten kann, ist für die Menschen in der Ukraine existentiell", schrieb die Ausschuss-Vorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) in einem Brief an Scholz.

Ifo: EU in der Zwickmühle bei einem Ölembargo

Europa steckt dem Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung zufolge in einer Zwickmühle bei einem Stopp der Ölimporte aus Russland. "Einerseits würde mehr Zeit der EU die Möglichkeit geben, sich besser vorzubereiten, indem sie alternative Energiequellen organisiert, die Nachfrage senkt und auch die Logistik der Energieströme innerhalb der EU und in den einzelnen Ländern optimiert", sagte Ifo-Forscherin Karen Pittel. "Andererseits sollte ein Ölembargo auch nicht ewig aufgeschoben werden. Denn mehr Zeit würde es Russland erlauben, andere Abnehmer zu finden, während die Einnahmen aus der EU weiter fließen."

Linke für Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel

Der Linken-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Dietmar Bartsch, fordert angesichts der hohen Inflation, dass die Bürger für bestimmte Lebensmittel vorrübergehend keine Mehrwertsteuer mehr bezahlen müssen. "Die temporäre Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ist eine Maßnahme, die schnell wirken würde, so etwas braucht es jetzt", sagte Bartsch dem Tagesspiegel. Auch der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, sprach sich bei RTL Direkt für die Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel aus.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Apr -38 (März: -31)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Apr PROGNOSE: -33

GB/Einzelhandelsumsatz März -1,4% gg Vm; +0,9% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz März PROG: -0,2% gg Vm; +2,8% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe März -1,1% gg Vm; -0,6% gg Vj

Japan/Kernverbraucherpreise März +0,8% (PROG: +0,8%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise März +1,2% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise März +0,4% gg Vm

Malaysia Verbraucherpreise März +2,2% (PROG: +2,2%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise März +0,3% gg Vormonat

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)