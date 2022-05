Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutscher Einzelhandelsumsatz sinkt im März leicht

Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist im März etwas schwächer als erwartet gewesen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank er gegenüber dem Vormonat preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent und lag kalenderbereinigt um 2,7 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Zuwachs von 0,3 Prozent prognostiziert. Den vorläufig für Februar gemeldeten Anstieg von 0,2 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,1 Prozent. Für das erste Quartal meldete Destatis eine Umsatzstagnation.

Vzbv: Haushalte mit geringem Einkommen wegen hoher Energiepreise entlasten

Angesichts der gestiegenen Kosten für Energie fordert der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) zusätzliche Entlastungen für Haushalte mit geringem Einkommen. Für diese Gruppe reiche auch das zweite Entlastungspaket der Bundesregierung nicht aus, sagte der Leiter des Teams Energie und Bauen beim vzbv, Thomas Engelke, dem Düsseldorfer "Handelsblatt". Zudem würden mit der Energiepreispauschale zum Beispiel Rentenempfänger sowie der Bereich der Minijobberinnen und Minijobber nicht erreicht.

Acht Menschen bei Brand in Armenviertel in Manila getötet

Bei einem Brand in einem Armenviertel der philippinischen Hauptstadt Manila sind acht Menschen getötet worden, darunter sechs Kinder. Drei weitere Menschen wurden bei dem Feuer in der inoffiziellen Siedlung innerhalb eines Universitäts-Campus verletzt, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. 80 Unterkünfte seien zerstört worden.

Drei Menschen bei 1.-Mai-Demo in Chile durch Schüsse verletzt

In Santiago de Chile sind am Rande einer Demonstration zum 1. Mai drei Menschen durch Schüsse verletzt worden. "Es gab Zusammenstöße zwischen Straßenverkäufern, die leider Schusswaffen eingesetzt und drei Menschen verletzt haben", sagte Polizeichef Enrique Moras am Sonntag (Ortszeit). Zwei Frauen und ein Mann seien verletzt worden. Zwei Ausländer seien wegen des Verdachts, die Schüsse abgefeuert zu haben, festgenommen worden.

JAPAN

Kfz-Absatz Apr -15,0% gg Vorjahr

