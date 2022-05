Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Fed strafft Geldpolitik - Erwägt aber keine 75 Basispunkte

Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet gestrafft. Wie die Federal Reserve am Abend mitteilte, hob der Offenmarktausschuss FOMC das Zielband der Fed Funds Rate um 50 Basispunkte auf 0,75 bis 1,00 (bisher: 0,25 bis 0,50) Prozent an und kündigte zudem eine Verkleinerung der Anleihebestände an. Zudem kündigte das Gremium an, dass es ab 1. Juni die Anleihebestände verkleinern will. Das FOMC stimmte geschlossen für die genannten Maßnahmen. Fed-Chairman Jerome Powell machte in seiner Pressekonferenz deutlich, dass die Fed dieses Tempo bei den nächsten Sitzungen des Offenmarktausschusses beibehalten wolle und gegenwärtig keine härtere Gangart plane. Zinserhöhungen um 75 Basispunkte erwägt der Ausschuss demnach gegenwärtig nicht.

Deutscher Auftragseingang im März weitaus schwächer als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im März weitaus schwächer als erwartet entwickelt, was zum Teil an fehlenden Großaufträgen und einer schwachen Nachfrage aus Ländern außerhalb des Euroraums lag. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank der Auftragseingang gegenüber dem Vormonat um 4,7 Prozent und lag kalenderbereinigt um 3,1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Februar hatte er um 4,3 Prozent darüber gelegen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang von 0,5 Prozent prognostiziert. Ohne Großaufträge ergab sich ein Minus von nur 2,2 Prozent. Den für Februar gemeldeten Rückgang bei den gesamten Auftragseingängen von 2,2 Prozent revidierten die Statistiker auf 0,8 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im März um 5,9 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im März stark gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 5,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag er kalenderbereinigt um 6,2 Prozent niedriger. Der für Februar gemeldete monatliche Rückgang von 1,4 Prozent wurde auf 2,2 Prozent revidiert.

Stimmung in Chinas Servicesektor verschlechtert sich weiter

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im April weiter verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 36,2 (März: 42,0) Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Pandemie im Februar 2020. Die Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus belastete die Kundennachfrage stark. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Neuzulassungen von E-Autos in Europa im 1. Quartal gestiegen

Batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge haben in Europa im ersten Quartal weiter an Boden gewonnen und ihren Marktanteil in der Europäischen Union sogar fast verdoppelt: sie machten 10,0 Prozent aller Verkäufe aus und übertrafen damit Plug-in-Hybride, die auf einen Anteil von 8,9 Prozent am EU-Markt kommen. Während die Verkäufe von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren weiter rückläufig waren, legten die Neuzulassungen batterieelektrischer Autos in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien um 60,8 Prozent auf 325.285 Autos zu, wie der Herstellerverband Acea mitteilte.

Habeck: Benzin könnte bei Öl-Embargo in Ostdeutschland knapp werden

Das von der EU-Kommission geplante Embargo für russisches Öl könnte nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Ostdeutschland und im Großraum Berlin zeitweise zu einer Benzinknappheit führen. "Es ist nicht auszuschließen, das muss ich leider sagen, dass es tatsächlich zu Knappheiten kommt", sagte Habeck am Mittwochabend in der Sendung "RTL Direkt".

Brasilien erhöht Leitzins auf den höchsten Stand seit 5 Jahren

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins Selic um 1 Prozentpunkt auf 12,75 Prozent angehoben. Das ist der höchste Stand seit fünf Jahren. Die politischen Entscheidungsträger erklärten, sie werden ihre Strategie so lange fortzusetzen, bis sich die rasante Inflation im Lande abschwäche. Allerdings sollte der Selic bei der nächsten Sitzung im Juni mit einer geringeren Rate steigen.

Blinken reist wegen Coronainfektion nicht zu G7-Außenministertreffen in Deutschland

US-Außenminister Antony Blinken wird wegen einer Coronainfektion nicht zum G7-Außenministertreffen in der kommenden Woche in Deutschland reisen. Bei dem 60-Jährigen fiel am Mittwoch ein Coronatest positiv aus, wie sein Ministerium mitteilte. Der Minister sei gegen das Virus vollständig geimpft und geboostert und habe "nur leichte Symptome". Blinken habe außerdem Präsident Joe Biden in den vergangenen Tagen nicht getroffen, der Präsident gelte deswegen nicht als Kontaktperson.

PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Apr +4,9% gg Vorjahr (PROG +4,7%)

SCHWEIZ

Apr Verbraucherpreise +0,4% gg Vormonat

Apr Verbraucherpreise +2,5% (PROGNOSE: +2,5%) gg Vorjahr

THAILAND

Verbraucherpreise Apr +4,65% gg Vorjahr (PROG +4,8%)

