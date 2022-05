Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

CDU in Schleswig-Holstein mit bestem Ergebnis seit fast 40 Jahren

Aus der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis als klare Siegerin hervorgegangen. Die Christdemokraten erzielten einen Stimmenanteil von 43,4 Prozent, wie die Wahlleitung in Kiel mitteilte. Damit erzielten sie das beste Wahlergebnis in dem Bundesland seit 1983. Die AfD verpasste indessen erstmals den Wiedereinzug in ein Landesparlament. Die CDU gewann 11,4 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Wahl 2017 hinzu. Die Grünen schoben sich mit einem Rekordwert von 18,3 Prozent an der SPD vorbei. Sie legten um 5,4 Prozentpunkte zu. Die SPD verlor hingegen 11,3 Punkte und erlitt eine historische Niederlage.

Habeck will Raffinerie Schwedt erhalten

Vor seinem Besuch der Raffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betont, dass der Standort auch bei einem Stopp der Öllieferungen aus Russland erhalten bleiben soll. "Also die Raffinerie soll ja erhalten bleiben und wir wissen jetzt, wie es geht oder gehen kann", sagte Habeck dem Fernsehsender Welt. Eigentümer der Raffinerie ist mehrheitlich der russische Staatskonzern Rosneft.

Chinas Exportwachstum lässt im April deulich nach

Chinas Exportboom ist im April abgeebbt. Die Ausfuhren stiegen wie von Volkswirten erwartet um 3,9 Prozent, nachdem sie im März noch um 14,7 Prozent zugelegt hatten, wie die Zollbehörde mitteilte. Die strikten Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus dämpften die Produktion und sorgten für angespannte Lieferketten. Die Importe blieben auf Vorjahresniveau. Im März waren die Einfuhren noch um 0,1 Prozent gesunken. Die vom Wall Street Journal befragten Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 3 Prozent gerechnet.

Stoltenberg fordert von Russland zu Weltkrieg-Gedenktag Friedensverhandlungen

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg drängt Russlands Präsidenten Wladimir Putin zum Tag des Sieges über Nazideutschland, die Kampfhandlungen in der Ukraine einzustellen. "Ich rufe Präsident Putin zum 9. Mai noch einmal auf, den Krieg unverzüglich zu beenden, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen und Friedensverhandlungen aufzunehmen. Wir stehen fest an der Seite der Ukraine und werden dem Land weiterhelfen, sein Recht auf Selbstverteidigung durchzusetzen", sagte Stoltenberg der Zeitung Welt.

Großbritannien verhängt weitere Sanktionen gegen Russland und Belarus

Großbritannien hat neue Sanktionen gegen Russland und Belarus verhängt, darunter Einfuhrzölle auf Edelmetalle und Exportverbote. "Dieses weitreichende Paket von Sanktionen wird der russischen Kriegsmaschinerie weiteren Schaden zufügen", erklärte Handelsministerin Anne-Marie Trevelyan. Die Strafzölle unter anderem auf Platin und Palladium betreffen ein Handelsvolumen von insgesamt 1,4 Milliarden Pfund (1,6 Milliarden Euro). Die Exportverbote für Waren im Wert von 250 Millionen Pfund richten sich gegen die russische Industrie.

US-Senat soll am Mittwoch über Abtreibungsgesetz abstimmen

Der US-Senat wird am Mittwoch über ein nationales Gesetz zum Abtreibungsrecht abstimmen. "Wir werden am Mittwoch abstimmen, und jeder Amerikaner wird sehen, wie jeder Senator dazu steht. Sie können sich nicht mehr wegducken", sagte der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer. Die Erfolgsaussichten des Gesetzentwurfs selbst sind angesichts der Blockademacht der Republikaner im Senat gleich Null.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien Kernverbraucherpreise Apr +2,60% gg Vorjahr (März: +2,37%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)