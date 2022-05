Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inlandstourismus im März deutlich erholt

Die deutsche Hotelbranche hat sich im März von der Corona-Krise deutlich erholt gezeigt. Allerdings liegen die Übernachtungszahlen immer noch spürbar unter dem Vorkrisenniveau. Die Beherbergungsbetriebe verbuchten 25,1 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, war das eine Steigerung um 175,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, als aufgrund der Corona-Pandemie ein Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste galt.

Von der Leyen sieht bei Besuch in Ungarn "Fortschritte" im Streit um EU-Ölembargo

Im Ringen um ein EU-Ölembargo gegen Russland hat Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Budapest den ungarischen Regierungschef Viktor Orban getroffen und anschließend von "Fortschritten" gesprochen. Das Gespräch sei "hilfreich gewesen, um mit den Sanktionen und der Energiesicherheit zusammenhängende Themen klarer zu machen", schrieb von der Leyen auf Twitter. "Wir haben Fortschritte gemacht, aber weitere Arbeit ist nötig." Ungarn ist stark von russischem Öl abhängig und blockiert bisher einen Beschluss der EU-Staaten über ein Ölembargo gegen Russland wegen des Ukraine-Einmarsches, für den Einstimmigkeit notwendig wäre.

Macron dämpft Hoffnungen auf baldigen EU-Beitritt der Ukraine

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Hoffnungen der Ukraine auf einen baldigen Beitritt zur Europäischen Union gedämpft. Der übliche Beitrittsprozess werde viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte in Anspruch nehmen, wie Macron bei seinem Besuch in Berlin erklärte. Stattdessen stellte Macron die Idee einer politischen Gemeinschaft in Europa in den Raum, der die Ukraine aber auch andere demokratische Länder wie Bosnien-Herzegowina angehören könnten.

Verstärkte Kämpfe im Osten und Süden der Ukraine

Im Osten und im Süden der Ukraine haben sich die Kämpfe nach ukrainischen Angaben verstärkt. Im Donbass bereiteten sich die russischen Truppen weiterhin auf Vorstöße in den Regionen Lyman und Sewerodonezk vor, teilte der ukrainische Generalstab mit. Das Asow-Stahlwerk in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol werde weiter mit Artillerie und aus der Luft angegriffen. In der östlichen Region Luhansk gebe es sehr heftige Kämpfe rund um Rubischne und Bilohoriwka, sagte der Gouverneur Serhij Gajdaj. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sahen zahlreiche Lkw mit Soldaten und schwerer Ausrüstung, die aus der Stadt Sewerodonezk herausfuhren, einer der letzten östlichen ukrainischen Bastionen. Dies könnte auf einen Rückzug der ukrainischen Truppen aus Teilen des Frontgebiets hindeuten.

Biden unterzeichnet Gesetz für schnellere Waffenlieferungen an Ukraine

US-Präsident Joe Biden hat ein Gesetz unterzeichnet, das schnellere Waffenlieferung an die Ukraine ermöglichen soll. Biden unterschrieb im Oval Office des Weißen Hauses das Gesetz, das auf einem Programm aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs im Kampf gegen Nazi-Deutschland basiert. Die USA würden damit den Kampf der Ukraine unterstützen, "ihr Land und ihre Demokratie gegen Putins brutalen Krieg zu verteidigen", sagte Biden.

Südkoreas neuer Präsident verlangt vollständige atomare Abrüstung Nordkoreas

Südkoreas neuer Präsident Yoon Suk Yeol hat nach seiner Vereidigung die vollständige nukleare Abrüstung Nordkoreas verlangt - und damit einen schärferen Ton im innerkoreanischen Konflikt angekündigt. In seiner Antrittsrede sagte Yoon vor der Nationalversammlung in Seoul, die Atomwaffen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un seien eine Bedrohung für die Sicherheit Südkoreas, der Region und der ganzen Welt.

UN-Sicherheitsrat tagt am Mittwoch öffentlich zu Nordkoreas Raketentests

Die USA haben eine öffentliche Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates zum jüngsten Raketentest Nordkoreas beantragt. Wie aus diplomatischen Kreisen verlautete, soll die Sitzung am Mittwoch um 21.00 Uhr MESZ stattfinden. "Nordkorea destabilisiert weiterhin die Region und bedroht mit seinen Raketenstarts den Weltfrieden und die internationale Sicherheit", erklärte ein Sprecher der diplomatischen Vertretung der USA bei den Vereinten Nationen.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Apr 9,6% - CBS

Niederlande Inflationsrate März war 9,7% - CBS

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte März -1,6% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung März 83,3%

Japan/Konsumneigung März -4,2 Pkt gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)