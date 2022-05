Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Wirtschaft kühlt sich im April stark ab

Chinas Wirtschaftsaktivität hat sich im April stark abgekühlt, da durch strenge Corona-Kontrollmaßnahmen Städte abgeriegelt und Unternehmen beeinträchtigt werden. Die Einzelhandelsumsätze, ein Gradmesser für den chinesischen Konsum, fielen im April im Jahresvergleich um 11,1 Prozent und damit stärker als im März (minus 3,5 Prozent), teilte das Nationale Amt für Statistik mit. Das Ergebnis lag weit unter dem von den vom Wall Street Journal befragten Ökonomen erwarteten Rückgang von 5,4 Prozent.

PBoC lässt Leitzinsen unverändert und macht Immobilienkredite billiger

Chinas Zentralbank hat ihre Leitzinsen unverändert gelassen, hat allerdings die Untergrenze für Hypothekenzinsen für Erstwohnungskäufer gesenkt. Die People's Bank of China (PBoC) beließ den Zinssatz für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) am Montag bei 2,85 Prozent, während sie dem Bankensystem über die MLF Liquidität in Höhe von 100 Milliarden Yuan (14,1 Milliarden Euro) zuführte.

IWF erhöht Anteil von chinesischem Yuan und US-Dollar an seinem Währungskorb

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat den Anteil von chinesischem Yuan und US-Dollar in seinem internationalen Währungskorb erhöht und im Gegenzug den Euro-Anteil verringert. Der Yuan-Anteil an den Reserve-Währungen des IWF stieg von 10,92 um 1,36 Punkte auf 12,28 Prozent, wie die internationale Finanzinstitution mitteilte. Der Anteil der US-Währung wurde um 1,65 Prozentpunkte auf 43,38 Prozent erhöht.

Deutsche Großhandelspreise steigen im April mit Rekordrate

Die Preise im deutschen Großhandel sind im April sehr kräftig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Preise um 23,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Das ist die höchste Jahresrate seit Beginn der Erhebung im Jahr 1962. Im März hatte der Anstieg 22,6 Prozent betragen, auch dies war bereits ein Rekordanstieg. Im Februar hatte der Anstieg bei 16,6 Prozent gelegen.

Ifo: Auftragsbestand in der deutschen Industrie erreicht Rekordwert

Der aktuelle Auftragsbestand in der deutschen Industrie hat einen Rekordwert erreicht. Industrieunternehmen können ohne einen einzigen neuen Auftrag 4,5 Monate produzieren, wie eine Umfrage des Ifo-Instituts im April ergab. Bei der letzten Umfrage im Januar waren es 4,4 Monate. Das Ifo-Institut führte das Rekordhoch auch auf Lieferengpässe zurück, die zu Produktionsproblemen führten.

CDU gewinnt NRW-Landtagswahl klar vor SPD und Grünen

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die CDU einen klaren Sieg davongetragen. Wie die Landeswahlleitung mitteilte, erreichten die Christdemokraten von Ministerpräsident Hendrik Wüst 35,7 Prozent der Stimmen und konnten sich damit im Vergleich zum Jahr 2017 um 2,8 Prozentpunkte verbessern. Sie landeten deutlich vor den Sozialdemokraten von Herausforderer Thomas Kutschaty, die mit einem Minus von 4,6 Punkten auf ein Rekordtief von 26,7 Prozent abstürzten.

Ukraine bereitet sich auf verstärkte russische Angriffe im Donbass vor

Die Ukraine bereitet sich auf eine neue russische Offensive im Osten des Landes vor. Nach dem Rückzug russischer Einheiten rund um Charkiw würden nun weitere Soldaten in den Donbass verlegt, sagte der ukrainische Präsidentenberater Oleksij Arestowitsch. Die Ukraine bereite sich auf "neue Angriffsversuche" der russischen Armee im Donbass vor, die darauf abzielten, "ihre Bewegungen in den Süden der Ukraine zu verstärken", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft.

China Anlageinvestitionen Städte Jan-Apr +6,8% (PROG: +7,2%) gg Vorjahr

