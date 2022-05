Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Harker befürwortet weitere große Zinserhöhungen im Juni und Juli

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, befürwortet weitere große Zinserhöhungen der Fed auf den kommenden Sitzungen, um die Inflation einzudämmen. "Wenn es in den kommenden Wochen keine signifikanten Veränderungen bei den Daten gibt, erwarte ich zwei weitere Zinserhöhungen um 50 Basispunkte im Juni und Juli", sagte Harker laut vorbereitetem Redetext. "Danach rechne ich mit einer Reihe von Erhöhungen des Leitzinses in gemäßigtem Tempo, bis wir sicher sind, dass sich die Inflation in Richtung des Inflationsziels der Fed bewegt".

Produktion von Elektroautos boomt in Deutschland

Die Produktion von Elektroautos boomt in Deutschland - auch aufgrund der staatlichen Kaufprämie und steuerlichen Vergünstigungen. 2021 wurden rund 328.000 Autos mit rein elektrischem Antrieb im Wert von 13,7 Milliarden Euro produziert. Das war eine mengenmäßige Steigerung um 85,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zu 2019 betrug der Zuwachs 268,0 Prozent.

Baerbock warnt wegen Ukraine-Kriegs vor beispielloser globaler Hungerkrise

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat vor einer beispiellosen globalen Hungerkrise in Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gewarnt. Russland führe nicht nur einen "brutalen Krieg" mit Bomben, Raketen und Panzern, sondern auch einen "stillen Angriff" gegen Getreidesilos und Felder in der Ukraine, sagte Baerbock vor einem internationalen Treffen zur globalen Ernährungssicherheit in New York. Außerdem blockiere Russland wichtige Getreidelieferungen in ukrainischen Häfen.

Lindner: G7 wollen "Zeichen für Stabilität" setzen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor dem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der sieben führenden Industrieländer (G7) in Bonn und Königswinter die Absicht zu Stabilität in kritischen Zeiten betont. "Unsere Botschaft ist klar: In Zeiten von Krieg und Krise setzen wir ein Zeichen für Stabilität", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Die Lage in der Ukraine und die Inflationsdynamik beschäftigen uns."

CDU in Schleswig-Holstein setzt nach Landtagswahl weiter auf Jamaika-Bündnis

Die CDU in Schleswig-Holstein setzt bei ihren Sondierungsgesprächen nach der Landtagswahl weiter auf eine Neuauflage ihrer Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP. Für Donnerstagnachmittag seien beide Parteien zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen worden, sagte Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther nach einer Sitzung des geschäftsführenden Landesvorstands in Kiel. Es gebe eine "sehr solide Basis" dafür.

RKI ruft wegen mehrerer Fälle von Affenpocken in Europa zu Wachsamkeit auf

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat wegen mehrerer Fälle von Affenpocken in Europa zur Wachsamkeit aufgerufen. Reiserückkehrer aus Westafrika sowie Männer, die Sex mit Männern haben, sollten bei ungewöhnlichen Hautveränderungen "unverzüglich eine medizinische Versorgung aufsuchen", teilte das RKI mit. Erst am Mittwoch meldeten die Behörden in Spanien und Portugal rund 40 neue Verdachtsfälle.

USA "zuversichtlich" im Streit mit Türkei über Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens

Die US-Regierung hat sich optimistisch gezeigt, dass der Widerstand der Türkei gegen einen Nato-Beitritt von Finnland und Schweden überwunden werden kann. Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sagte, er sei "zuversichtlich", dass auf die "Sorgen der Türkei" eingegangen werden könne und dass die beiden nordischen Länder letztlich dem westlichen Verteidigungsbündnis beitreten könnten. "Wir haben ein sehr gutes Gefühl, wo das hinführen wird".

USA warnen vor möglichem Atomwaffentest Nordkoreas während Bidens Asien-Reise

Die US-Regierung hat vor einem möglichen nordkoreanischen Atomwaffentest während der am Donnerstag beginnenden ersten Asien-Reise von Präsident Joe Biden gewarnt. Das sei nach Einschätzung der US-Geheimdienste eine "echte Möglichkeit", sagte Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan. Gleiches gelte für einen möglichen nordkoreanischen Raketentest. Die US-Streitkräfte seien aber vorbereitet, "kurz- und längerfristige Anpassungen" vorzunehmen.

Südkorea: Nordkorea hat Vorbereitungen für Atomtest abgeschlossen

Nordkorea hat einem südkoreanischen Parlamentsabgeordneten zufolge die Vorbereitungen für einen Atomtest abgeschlossen. "Sie suchen nur noch nach dem richtigen Zeitpunkt", sagte Ha Tae Keung vor Reportern. Er berief sich auf Informationen des südkoreanischen Geheimdiensts.

Japans Exporte 14. Monat in Folge gestiegen

Japans Exporte sind im April den 14. Monat in Folge gestiegen. Getrieben wurden sie in erster Linie von einer robusten Auslandsnachfrage nach Stahl und mineralischen Brennstoffen, wie aus Daten des Finanzministeriums hervorgeht. Die Exporte kletterten im April auf Jahressicht um 12,5 Prozent. Im März hatte der Anstieg bei 14,7 Prozent gelegen.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Maschinenbauaufträge Kern März +7,1% (PROG: +3,7%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern März +7,6% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)