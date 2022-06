Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Bank von Japan hält an ultraniedrigen Zinssätzen fest

Die Bank of Japan behält ihre ultraniedrigen Zinssätze bei. Das Ziel für die kurzfristigen Zinssätze liegt weiter bei minus 0,1 Prozent und für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen bei etwa Null, wie die japanische Notenbank mitteilte. Sie geht weiterhin davon aus, dass die Langfristzinsen auf ihrem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben werden. Bestätigt wurde zudem das Ziel, jährlich ETFs für 12 Billionen Yen zu erwerben, sowie die Bereitschaft, unbegrenzt Staatsanleihen zu kaufen. Sie schließt sich damit den großen Zentralbanken der Welt nicht an, die derzeit alle ihre Geldpolitik straffen. Devisenhändler haben den Yen wegen der sich ausweitenden Zinsdifferenz zwischen Japan und den USA in diesem Jahr nach unten getrieben.

Wohnbaugenehmigungen in Deutschland im April 5,1 Prozent über Vorjahr

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland hat im April bei 31.152 gelegen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) waren das 5,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, saisonbereinigt 7,6 Prozent weniger als im Vormonat. Für den Zeitraum Januar bis April ergibt sich mit 123.659 im Vorjahresvergleich jedoch ein Minus von 1,5 Prozent.

WTO meldet Durchbruch bei Verhandlungen über Fischerei und Impfstoff-Patente

Die Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) haben sich nach tagelangen Verhandlungen auf ein Abkommen zur Eindämmung schädlicher Fischereisubventionen geeinigt. Einigen konnten sich die 164 Teilnehmerstaaten einer Ministerkonferenz in Genf zudem auf eine Vereinbarung zur befristeten Aufhebung von Corona-Impfstoff-Patenten sowie zu einem Abkommen im Kampf gegen Ernährungsunsicherheit, wie die Organisation am frühen Freitagmorgen bekannt gab.

Habeck: Notfalls gesetzliche Maßnahmen zur Energie-Einsparung

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat angesichts der jüngsten Drosselung russischer Gaslieferungen nach Deutschland die Durchsetzung von Energie-Sparmaßnahmen mit gesetzlichen Mitteln ins Spiel gebracht. Sollten die Gasspeichermengen nicht zunehmen, "dann werden wir weitere Maßnahmen zur Einsparung, zur Not auch gesetzlich, vornehmen müssen", sagte Habeck am Donnerstagabend in den ARD-"Tagesthemen". Noch sei dies aber nicht nötig, da die Speicherstände mit 56 Prozent "überdurchschnittlich gut" gefüllt seien.

Steuerzahlerbund für Verkürzung des Tankrabatts auf einen Monat

Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, hat sich für ein vorzeitiges Ende des Tankrabatts ausgesprochen. "Am Ende erzeugt der Tankrabatt Verdruss über die Politik und das Gefühl der Machtlosigkeit, was die steigende Inflation betrifft", sagte Holznagel der Augsburger Allgemeinen. "Das ist fatal."

China lässt dritten Flugzeugträger vom Stapel

China hat am Freitag seinen dritten Flugzeugträger in einer feierlichen Zeremonie vom Stapel gelassen. Die Fujian, die technisch fortschrittlicher als die bisherigen Schiffe ist, wurde am Freitag in einer Shanghaier Werft zu Wasser gelassen, wie der staatliche Sender CCTV berichtete. Das Schiff ist der erste vollständig im Land entwickelte und gebaute Flugzeugträger und stellt für China einen wichtigen militärischen Fortschritt dar.

Facebook und Twitter stimmen neuen EU-Standards für Online-Posts zu

Der Facebook-Eigentümer Meta Platforms, Twitter und andere Social-Media-Plattformen haben zugestimmt, sich an strengere EU-Standards für die Kontrolle von Online-Beiträgen zu halten. Diese Standards geben einen Vorgeschmack auf die Art von Vorschriften, mit denen große Technologie-Unternehmen im Rahmen eines kommenden Gesetzes für digitale Inhalte zu rechnen haben. Der am Donnerstag vorgestellte EU-Verhaltenskodex bei Desinformation ersetzt eine Reihe von freiwilligen Leitlinien für den Umgang mit Online-Inhalten, die von den Behörden als vorsätzlich falsch oder irreführend betrachtet werden.

