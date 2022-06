Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Evans: Nächster Zinsschritt 75 oder 50 Basispunkte

Der Bericht über die Verbraucherpreisinflation im Mai war laut Charles Evans, Präsident der Chicagoer Fed, eine "schlechte Nachricht". Die Daten waren kurz vor der Sitzung der Federal Reserve in der vergangenen Woche veröffentlicht worden und hätten die Anhebung des Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte, die größte Erhöhung seit 1994, rechtfertigt. Auf die Frage nach der nächsten Zinserhöhung der Fed im Juli sagte Evans, dass ein Schritt von 75 Basispunkten "ein sehr vernünftiger Ort für eine Diskussion" sei. Er sagte, eine Zinserhöhung um 1 Prozentpunkt sei nicht erforderlich.

CDU und Grüne in NRW einigen sich auf Koalitionsvertrag

Gut fünfeinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben sich CDU und Grüne auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur wollen den Text am Donnerstag (13.00 Uhr) in Düsseldorf vorstellen, wie beide Parteien in der Nacht mitteilten.

Macron zählt auf Zusammenarbeit mit Opposition bei dringenden Themen

Drei Tage nach der Schlappe seines Wahlbündnisses bei der Parlamentswahl hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zuversichtlich gezeigt, mit der erstarkten Opposition zusammenarbeiten zu können. Es gebe eine Bereitschaft, "bei wichtigen und dringenden Themen voranzukommen", sagte Macron in einer TV-Ansprache am Mittwoch in Paris. Vertreter der Opposition hätten die Bereitschaft signalisiert, bei Themen wie den Lebenshaltungskosten, Arbeitsplätzen oder der Energie- und Klimapolitik Fortschritte zu erzielen.

US-Vertreter: G7 wollen bei Gipfel "Druck" auf Russland erhöhen

Die G7-Staaten wollen bei ihrem Gipfeltreffen auf Schloss Elmau nach US-Angaben neue Maßnahmen beschließen, um im Ukraine-Krieg mehr "Druck" auf Russland auszuüben. "Wir werden eine Reihe konkreter Vorschläge vorlegen, um den Druck auf Russland zu erhöhen", sagte ein US-Regierungsvertreter am Mittwoch. Nähere Angaben dazu machte er zunächst aber nicht.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Juni 108 (Mai: 106)

Frankreich/Geschäftsklima Juni PROGNOSE: 106

Schweden Mai Erzeugerpreise +1,8% gg Vormonat

Schweden Mai Erzeugerpreise +24,4% gg Vorjahr

Norwegen Apr Arbeitslosenquote bereinigt 3,2%

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Mai +14,0 Mrd GBP (Vj: +18,0 Mrd GBP)

GB/Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Mai PROGNOSE: +11,5 Mrd GBP

GB/Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Mai +10,8 Mrd GBP (Vj: +22,6 Mrd GBP)

Singapur Verbraucherpreise Mai +5,6% gg Vj (PROG: +5,5%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Mai +3,6% (Apr: +3,3%) gg Vj

