Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

G7 vor Einigung über Preisdeckel für Öl aus Russland

Die Gruppe der sieben wirtschaftsstarken Demokratien (G7) nähert sich einer Einigung über die Ausweitung ihrer Sanktionen gegen Russland. Die Länder suchen nach einem Mechanismus zur Begrenzung des Ankaufspreises für russisches Öl, wie Vertreter der Gruppe sagten. Damit solle dem starken Preisanstieg entgegengewirkt werden, der mit früheren Sanktionsrunden gegen Moskaus Energieexporte einherging. Die Details würden allerdings noch ausgearbeitet. Die Maßnahme wird auf dem dreitägigen G7-Gipfel in den bayerischen Alpen diskutiert, der am Sonntag begonnen hat. Sie käme laut den Vertretern zu einem Verbot des Kaufs von russischem Gold hinzu.

G7 will hunderte Milliarden Dollar in ärmere Länder investieren

Die G7-Staaten wollen hunderte Milliarden US-Dollar in die Verbesserung von Klimaschutz, Gesundheit und Kommunikationstechnologien in Entwicklungs- und Schwellenländer stecken. Die Gruppe von sieben führenden Wirtschaftsnationen (G7) will mit ihrer "Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen" ein Gegengewicht zur "Neuen Seidenstraßen"-Initiative Chinas schaffen. Die meisten Gelder sollen aus der Europäischen Union, den USA und Japan kommen.

Weltbank-Präsident: Weltwirtschaft vor starker Verlangsamung

Die Weltwirtschaft steht nach Ansicht von Weltbank-Präsident David Malpass aufgrund des russischen Einmarsches in der Ukraine vor einer starken Verlangsamung. Für einige Länder werde es schwierig werden, eine Rezession zu vermeiden, sagte Malpass in einem Interview mit CBS News. "Seit Januar ist das weltweite BIP-Wachstum um die Hälfte zurückgegangen", erklärte er. Inflation und Nahrungsmittelknappheit in ärmeren Ländern würden das Problem noch verschärfen.

Ifo-Exporterwartungen sinken im Juni

Die Ifo-Exporterwartungen sind im Juni auf plus 3,7 Punkte von plus 4,4 Punkten im Mai gefallen. "Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich leicht verschlechtert", erklärte das Ifo-Institut. "Logistikprobleme und hohe Unsicherheit drücken den Ausblick der deutschen Exportwirtschaft."

Stillgelegtes Kohlekraftwerk in Frankreich könnte wieder ans Netz gehen

Die französische Regierung erwägt, ein erst Ende März stillgelegtes Kohlekraftwerk in Ostfrankreich wieder in Betrieb zu nehmen. Das Kraftwerk Saint-Avold nahe der deutschen Grenze könne angesichts der Ukraine-Krise und der Spannungen auf dem Energiemarkt im Winter wieder ans Netz gehen, bestätigte das Energieministerium. Zuerst hatte der Sender RTL über die Pläne berichtete.

Kanada schickt zwei Kriegsschiffe in Ostsee und Nordatlantik

Kanada hat zwei Kriegsschiffe in die Ostsee und den Nordatlantik geschickt. Die "HMCS Kingston" und die "HMCS Summerside" schlossen sich nach Angaben der kanadischen Marine zwei Fregatten an, die sich bereits zur Stärkung der Ostflanke der Nato in der Region befinden. Der viermonatige Einsatz sei Teil der "Abschreckungsmaßnahmen in Mittel- und Osteuropa", die 2014 nach der russischen Annexion der Krim eingeleitet wurden.

Iran testet zum zweiten Mal neue Trägerrakete für Satelliten

Kurz vor der Wiederaufnahme der festgefahrenen Atomgespräche hat der Iran eine neue Trägerrakete für Satelliten getestet. Der Satellitenträger "Soldschanah" sei zum zweiten Mal getestet worden, "um vorher festgelegte Forschungsziele zu erreichen", sagte der Sprecher der Raumfahrtabteilung des iranischen Verteidigungsministeriums, Ahmed Hosseini, der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.

Proteste in Ecuador könnten zu baldigem Stopp der Erdölproduktion führen

Die seit knapp zwei Wochen andauernden Proteste in Ecuador könnten nach Angaben der Regierung in Kürze zu einem erzwungenen Stopp der Erdölproduktion führen. Die Ölproduktion befinde sich auf einem "kritischen Niveau", erklärte das Energieministerium des südamerikanischen Landes. Sollte sich die Lage nicht ändern, müsse die Produktion "in 48 Stunden" unterbrochen werden.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)